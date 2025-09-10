Dấu ấn game Audition tại triển lãm thành tựu đất nước

Gần 20 năm từ khi ra mắt, dòng game giải trí Audition hướng đến trở thành biểu tượng văn hóa số, mang ký ức tuổi trẻ kết hợp thời trang, bản sắc Việt Nam.

Năm 2025 đánh dấu mốc quan trọng với Audition, khi game này được góp mặt tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm, diễn ra tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Gian hàng Audition có không gian rộng 200 m2, thiết kế tạo điểm nhấn trẻ trung, nhiều màu sắc thu hút khách tham quan.

Sân khấu chính nổi bật với màn LED, làm nền cho các hoạt động tương tác sôi động. Thiết kế sân khấu của Audition kết hợp văn hóa chim Lạc, gợi về hình ảnh trống đồng Đông Sơn nhằm thể hiện rõ nét bản sắc văn hóa Việt Nam. Sàn nhảy lấy cảm hứng từ hoa sen kết hợp công nghệ holofan tiên tiến, đưa các nhân vật và điệu nhảy trong game vào không gian thực, mang đến trải nghiệm thú vị cho người xem.

Người tham dự trải nghiệm Audition tại triển lãm. Ảnh: VTC

Ở khu vực trải nghiệm game, người tham dự trực tiếp chơi Audition, tham gia các minigame tương tác và nhận quà từ ban tổ chức, như áo thun, nón lá, khăn, móc khóa độc quyền của game. Các cosplayer (người hóa trang nhân vật game) cũng mang trang phục lấy cảm hứng từ Audition, kết hợp văn hóa Việt Nam. Đại diện Ban tổ chức cho biết, sự hiện diện ở triển lãm giúp Audition củng cố vị thế, nhấn mạnh vai trò của game trong việc quảng bá văn hóa và sáng tạo số.

Năm nay, Audition cũng ghi dấu ấn khi được công nhận là bộ môn thi đấu chính thức (eSport) tại Giải vô địch quốc gia thể thao điện tử, xuất hiện ở nhiều giải đấu châu lục và quốc tế. "Đây là bước chuyển mình quan trọng, đưa Audition từ một trò chơi cộng đồng trở thành môn thể thao điện tử chuyên nghiệp, mở ra cơ hội để game thủ Việt vươn tầm thế giới", đại diện VTC, nhà phát hành Audition nói.

Người tham dự triển lãm trải nghiệm Audition tại gian hàng VTC. Ảnh: VTC

Thời điểm ra mắt năm 2006, Audition nhanh chóng trở thành game online đình đám, thu hút hàng triệu người chơi. Với âm nhạc thời thượng, thời trang cá tính và cộng đồng sôi động, Audition từng bước xây dựng "văn hóa số" độc đáo trong suốt những năm qua. Gần hai thập kỷ tồn tại, game này cũng trở thành nơi lưu giữ ký ức tuổi trẻ, gắn kỷ niệm với những giai điệu, sàn nhảy và trang phục.

Bước sang quá trình phát triển mới, VTC kỳ vọng Audition sẽ là cầu nối quảng bá văn hóa Việt Nam. Trong game, các bài hát V-Pop và vũ đạo được lồng ghép khéo léo, hứa hẹn mang đến trải nghiệm gần gũi, như hình ảnh áo dài truyền thống, sàn nhảy hoa sen, và các văn hóa đặc trưng được tái hiện sinh động.

Sân khấu hoa sen và công nghệ holofan tái hiện nhân vật game tại triển lãm. Ảnh: VTC

Ở các sự kiện offline, Audition cũng có những giải đấu khắp ba miền để gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần giao lưu và nét đẹp văn hóa Việt. "Audition vượt xa khuôn khổ một trò chơi, trở thành "sân khấu số" để thế hệ trẻ tự hào thể hiện bản sắc dân tộc. Nhờ đó, game sẽ là sân khấu số để thế hệ trẻ khám phá, tôn vinh bản sắc dân tộc", đại diện VTC cho biết.

Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" bắt đầu từ 28/8 đến hết ngày 15/9, quy tụ 230 gian hàng, quy mô gần 260.000 m2. Triển lãm được chia thành ba phân khu chính gồm: Trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); Triển lãm ngoài trời (Các sân Đông, Tây, Nam, Bắc); Triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A), trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành, 28 bộ ngành, doanh nghiệp.

