Dấu ấn 'Dự án phim ngắn CJ' mùa 6

"Dự án phim ngắn CJ" mùa 6 giới thiệu 5 phim ngắn được tuyển chọn từ 400 hồ sơ, đánh dấu chặng đường ươm mầm, hỗ trợ các đạo diễn trẻ Việt Nam.

Lễ bế mạc Dự án phim ngắn CJ mùa 6 diễn ra tại CGV Vivo City (TP HCM) tối 18/12. Chương trình có sự góp mặt của lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tập đoàn CJ, CJ Cultural Foundation, CJ CGV Việt Nam cùng nhiều đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên, chuyên gia điện ảnh Việt - Hàn...

Từ 400 hồ sơ, ban tổ chức giới thiệu 5 phim ngắn xuất sắc và lần đầu được công chiếu tại rạp Imax gồm: Những ngày xanh thẳm (đạo diễn Vũ Trung Đức), Lạch cạch (Lê Hoàng), Made in Vietnam (Nguyễn Duy Anh), Utopia (Cầm Đức Hiệp) và Giấc mơ là ốc sên (Nguyễn Thiên Ân).

5 đạo diễn xuất sắc của "Dự án phim ngắn CJ" mùa 6. Ảnh: CGV Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Nhất Hoàng, Phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nói vui mừng khi chứng kiến thành tích quốc tế của các đạo diễn trẻ bước ra từ cuộc thi, điển hình là Phạm Thiên Ân, Phạm Ngọc Lân, Dương Diệu Linh... Ông nhấn mạnh đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy thị trường điện ảnh Việt đóng góp những gương mặt tài năng, được ghi dấu xứng đáng trên trường quốc tế.

Tiếp lời, bà Min Hee Kyung, Giám đốc các chương trình Cống hiến xã hội của tập đoàn CJ, nhận định buổi gặp gỡ tối 18/12 có ý nghĩa đặc biệt bởi CJ Cultural Foundation đang hướng tới 20 năm thành lập vào 2026.

"Cột mốc này lần nữa khẳng định cam kết của tập đoàn CJ trong việc đồng hành, nuôi dưỡng các tài năng sáng tạo trẻ tại Việt Nam, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác, đồng thời đưa tiếng nói của họ vươn ra sân khấu điện ảnh toàn cầu", bà Min Hee Kyung lý giải.

Lãnh đạo Cục Điện ảnh, CJ Cultural Foundation, CGV Việt Nam chụp lưu niệm tại thảm đỏ lễ bế mạc. Ảnh: CGV Việt Nam

Đồng tình quan điểm trên, bà Jeong Ji Young, Tổng giám đốc CJ CGV Việt Nam, chỉ ra thành tựu nổi bật của các đạo diễn trưởng thành từ Dự án phim ngắn CJ là lý do khiến chương trình có ý nghĩa.

"Hành trình của họ một lần nữa khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc nuôi dưỡng thế hệ nhà làm phim tài năng - những người sẽ định hình tương lai điện ảnh Việt và đưa góc nhìn độc đáo ra thế giới", bà Jeong Ji Young cho hay.

Tại lễ bế mạc, khán giả có dịp giao lưu với các đạo diễn Hàn Quốc, hiểu thêm hành trình làm nghề, quan điểm nghệ thuật và chuyện hậu trường thú vị.

Bà Jeong Ji Young - Tổng giám đốc CJ CGV Việt Nam. Ảnh: CGV Việt Nam

Qua 6 mùa, ban tổ chức hỗ trợ 1,5 tỷ đồng kinh phí sản xuất cho 30 phim ngắn và đồng hành 32 đạo diễn trẻ. Các dự án hoàn thành tại cuộc thi được trình chiếu, đoạt giải ở hơn 60 liên hoan phim lớn trên toàn cầu.

Nhờ bệ phóng Dự án phim ngắn CJ, các đạo diễn trẻ tự tin làm nghề theo hướng chuyên nghiệp. Năm nay, Đoàn Sĩ Nguyên - thí sinh mùa 4 - ra mắt phim điện ảnh đầu tay Điều ước cuối cùng. Đầu năm sau, Nguyễn Phạm Thành Đạt (mùa 5) giới thiệu Tàn sữa và bấm máy phim dài đầu tay Bò sữa bay.

Bên cạnh kinh phí, dàn đạo diễn trẻ còn được các nhà làm phim nổi tiếng cố vấn chuyên môn gồm: đạo diễn Phan Đăng Di, Charlie Nguyễn, Trịnh Đình Lê Minh, Trần Thanh Huy và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc.

Theo đại diện ban tổ chức, những đạo diễn trẻ còn được hỗ trợ thiết bị, hậu kỳ từ nhà tài trợ HK Film, Pixelsgarden, AIRO, V Pictures. Từ 2023, Dự án phim ngắn CJ kết hợp Học viện Điện ảnh Hàn Quốc (KAFA) tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu cho 5 đạo diễn xuất sắc.

"Sau khi phim ngắn hoàn thành, ban tổ chức sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí đưa tác phẩm tham dự các liên hoan phim quốc tế", người đại diện nói thêm.

Hiếu Châu