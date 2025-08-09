Dấu ấn dự án Happy One Central

TP HCMDự án Happy One Central tại phường Phú Lợi được vinh danh loạt giải thưởng nhờ thiết kế hiện đại, pháp lý minh bạch cùng tiện ích đáp ứng nhu cầu ở lẫn đầu tư.

Sau hơn một năm bàn giao cho cư dân, dự án Happy One Central đạt tỷ lệ hơn 99% căn hộ có sổ hồng. Việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ cấp sổ hồng nhanh gọn cho cư dân cho thấy sự chủ động của chủ đầu tư cùng cam kết không ngừng gia tăng giá trị cho tài sản của khách hàng.

Happy One Central được định hướng là không gian sống tiện nghi, hiện đại tại trung tâm Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) với mật độ xây dựng chỉ chiếm 34%. Vạn Xuân Group dành mức đầu tư lớn cho hệ 68 tiện ích, đặc biệt là các khu vực giải trí với phòng karaoke, phòng chiếu phim, phòng golf 3D, khu ẩm thực, hồ bơi tràn... Happy One Central cũng là một trong những khu căn hộ đầu tiên tại khu vực sử dụng công nghệ ánh sáng mặt dựng và ánh sáng cảnh quan.

Dự án Happy One Central bàn giao cho cư dân từ năm 2024. Ảnh: Vạn Xuân Group

Tại PropertyGuru Vietnam 2021, Happy One Central được vinh danh giải thưởng "Dự án căn hộ tốt nhất Bình Dương" nhờ tính đồng bộ trong quy hoạch, kiến trúc và cách chủ đầu tư tích hợp công nghệ, tiện ích nhằm nâng tầm trải nghiệm sống của cư dân.

Năm 2022, tại lễ trao giải thưởng "Kinh doanh xuất sắc châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards" (APEA) thương hiệu Happy One của Vạn Xuân Group được trao giải "Thương hiệu truyền cảm hứng". Theo chủ đầu tư, giải thưởng ghi nhận triết lý phát triển bền vững, cam kết đồng hành cùng khách hàng của tập đoàn.

Tiện ích trẻ em được phát triển theo nhiều mô hình trong nhà và ngoài trời nhằm khơi gợi sự sáng tạo và tính giải trí cho cư dân nhí. Ảnh: Vạn Xuân Group

Bước sang 2024, dự án xác lập kỷ lục "Cầu kính trên không cao nhất Việt Nam nối liền hai đỉnh tòa tháp" do Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam chứng nhận. Hạng mục này vừa đóng vai trò biểu tượng, vừa nâng giá trị trải nghiệm và thẩm mỹ cho cư dân.

Cùng với sự thành công của dự án, Vạn Xuân Group tiếp tục nhận nhiều giải thưởng khác, gồm: Top 10 Doanh nghiệp bất động sản triển vọng 2024; và bộ đôi giải thưởng tại Dot Property Vietnam Awards 2025 với Nhà phát triển bất động sản tầm trung tốt nhất Việt Nam, dự án Happy One Sora do Vạn Xuân Group phát triển cũng được trao danh hiệu "Dự án có kiến trúc độc đáo đẹp nhất Việt Nam".

Đại diện Vạn Xuân Group nhận giải thưởng hạng mục "Nhà phát triển bất động sản tầm trung tốt nhất Việt Nam" (Best Mid-Market Developer Vietnam 2025) tại khuôn khổ Dot Property Vietnam Awards 2025. Ảnh: Vạn Xuân Group

Theo chủ đầu tư, các giải thưởng là sự ghi nhận cho chiến lược tập trung vào sản phẩm ở thực, pháp lý minh bạch và tiện ích đa dạng, đồng thời khẳng định vị thế của tập đoàn tại thị trường bất động sản miền Nam.

Song Anh