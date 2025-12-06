Dấu ấn cuộc thi Pierre Cardin Young Designers Award 2025

Pierre Cardin Young Designers Award 2025 hút hàng trăm bài thi, trong đó 32 thí sinh vào chung kết đều được đào tạo về thiết kế, có thế mạnh riêng.

Sáng 29/11, chung kết Young Designers Award 2025 diễn ra tại Lotte Legend, TP HCM, thuộc chuỗi sự kiện thời trang An Phước - Pierre Cardin 2025. Ở vòng workshop, 32 thí sinh có cơ hội làm việc trực tiếp với ông Rodrigo Basilicati Cardin - CEO kiêm Chủ tịch La Maison Pierre Cardin và nhà thiết kế quốc tế của thương hiệu.

Trên những bản sketch (phác thảo sơ bộ), thí sinh nhận góp ý, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn từ các nhà sáng tạo Pháp, từ đó học cách biến bản vẽ thành concept thời trang chuyên nghiệp.

Thí sinh tập trung hoàn thiện bản phác thảo trong vòng chung kết Pierre Cardin Young Designers Award 2025. Ảnh: An Phước

Ông Rodrigo Basilicati Cardin đánh giá cao tiềm năng, sự đầu tư của các nhà thiết kế trẻ. Theo ông, ngoài tìm kiếm gương mặt phù hợp nét đặc trưng Pierre Cardin, cuộc thi là dịp để thương hiệu kết nối sâu hơn với giới trẻ Việt, từ đó khơi mở thêm nhiều cảm hứng sáng tạo cho thương hiệu.

"Ngay khi nhận bài dự thi, chúng tôi nhận thấy thí sinh đầu tư rất nghiêm túc. Qua workshop, chúng tôi không chỉ tìm kiếm khả năng học hỏi tinh thần Pierre Cardin mà là khuynh hướng sáng tạo tự nhiên, bản năng nhất của từng thí sinh", ông Rodrigo Basilicati Cardin lý giải.

Chủ tịch Rodrigo Basilicati Cardin (thứ hai từ trái sang) và ban cố vấn chuyên môn xem bản phác thảo, ý tưởng thiết kế của thí sinh tại vòng chung kết. Ảnh: An Phước

Ở Pierre Cardin Fashion Show 2025 vài ngày sau đó, ông Rodrigo Basilicati Cardin công bố thí sinh Trần Thị A Khin - sinh viên trường Đại học Văn Lang - là người chiến thắng, nhận 50 triệu đồng cùng cơ hội thực tập ba tháng tại trụ sở chính La Maison Pierre Cardin (Pháp) - bước đệm trên con đường sáng tạo chuyên nghiệp.

Nguyễn Trần Phúc An đoạt giải nhì, nhận 30 triệu đồng cùng ba tháng thực tập tại công ty An Phước. Giải ba là thí sinh Trịnh Xuân Duy, 10 triệu đồng.

Lần đầu phối hợp tổ chức cuộc thi tại Việt Nam, ông Trần Minh Khoa - đại diện Công ty TNHH May thêu giày An Phước - nhận định Pierre Cardin Young Designers Award là cơ hội để các bạn trẻ thể hiện bản sắc sáng tạo, đồng thời có cơ hội học hỏi quy trình làm việc chuyên nghiệp từ đội ngũ Pierre Cardin.

"Với An Phước, đây là dấu mốc đặc biệt trong hành trình đồng hành làng mốt Việt vươn ra quốc tế. Nhìn 32 thí sinh làm việc trong workshop, chúng tôi rất tự hào vì các bạn đều đang góp phần nâng tầm thời trang nước nhà", ông Minh Khoa nói thêm.

Trong ngày làm việc cùng đội ngũ sáng tạo của một nhà mốt quốc tế, các thí sinh thể hiện tinh thần cởi mở, dám thử nghiệm và không ngại đưa yếu tố văn hóa bản địa vào thiết kế.

Nguyễn Trang Quỳnh My, sinh viên RMIT, đề cao chất liệu mang tính bền vững cùng văn hóa Việt. "Tôi không chỉ mang đến câu chuyện cá nhân mình mà muốn nhấn mạnh văn hóa, lịch sử Việt. Concept của tôi xoay quanh tiếng Việt, chữ Quốc ngữ, những tòa nhà cổ kiến trúc Pháp hay kỹ thuật tranh sơn mài", Quỳnh My cho hay.

Trong khi đó, quán quân Trần Thị A Khin cho biết cô kết hợp phong cách cá nhân với ngôn ngữ đặc trưng Pierre Cardin, mong cùng đội ngũ quốc tế tìm ra phương án sáng tạo hiệu quả hơn.

Các thí sinh thắng cuộc thi Pierre Cardin Young Designers Award 2025. Ảnh: An Phước

Pierre Cardin Young Designers Award là cuộc thi thường niên, là bệ phóng cho nhiều nhà mốt trẻ toàn cầu tiếp cận môi trường làm việc và tiêu chuẩn sáng tạo quốc tế. Lần đầu diễn ra tại Việt Nam với sự đồng hành của An Phước, sân chơi giúp người trẻ cọ xát quy trình thiết kế bài bản, tư duy thẩm mỹ đương đại.

Bên cạnh cuộc thi, ban tổ chức còn thực hiện hai sự kiện gồm: An Phước Conscious Traveler Show hôm 30/11, mừng An Phước tròn 32 tuổi; Pierre Cardin Fashion Show 2025 ngày 1/12, nhân thương hiệu Pierre Cardin sinh nhật lần 75.

Đông Vệ