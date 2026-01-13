Dấu ấn của Zalo trong năm 2025

Nền tảng tin nhắn có gần 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, liên tục cập nhật, đổi mới các tính năng hướng đến trải nghiệm dễ sử dụng.

Cuối tháng 11/2025, nhiều địa phương đối mặt tình trạng thiên tai nghiêm trọng, cũng là bối cảnh Zalo cập nhật nhanh chóng tính năng Bản đồ vào Zalo SOS, hỗ trợ hoạt động kết nối cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Với bản đồ này, người dùng có thể xác định vị trí người cần giúp đỡ, hiển thị theo thời gian thực và được phân loại các trường hợp đã giúp, đang cần giúp.

Tính năng bản đồ Zalo SOS. Ảnh: Zalo

Zalo cho biết, tính năng này được đội ngũ vận hành hoàn thiện trong 24 giờ. Sau 7 ngày triển khai, bản đồ Zalo SOS có 13,9 triệu lượt tiếp cận, 5.500 người thông báo đang gặp nguy hiểm, 11.300 cuộc gọi khẩn cấp đến tổng đài để tiếp nhận sự cố.

Trong dịp kỷ niệm 30/4/1975 – 30/4/2025, Zalo triển khai chiến dịch "Tự hào Việt Nam", với bộ ba giao diện Việt Nam có hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng làm trung tâm. Sau một tuần, hơn 5 triệu người dùng đã lựa chọn hình ảnh này cho giao diện trang cá nhân, khiến đây trở thành một trong những sự kiện cộng đồng lớn nhất trên nền tảng.

Nền tảng Zalo cũng được ghi nhận cho nỗ lực chuyển đổi số vì cộng đồng. Trong những năm qua, Zalo Official Account và Zalo Mini App trở thành "cầu nối số" giữa chính quyền và người dân, góp phần hiện đại hóa hành chính và dịch vụ công. Theo thống kê của Zalo, hiện đã có gần 17.000 OA của các cơ quan nhà nước, các đơn vị tiện ích, cùng 1.000 mini app... Tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (Vietnam Digital Awards 2025), Zalo được vinh danh tại hạng mục "Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng".

Người dùng sử dụng tính năng chuyển giọng nói thành tin nhắn văn bản. Ảnh: Zalo

Trong hơn 5 năm qua, Zalo đã hỗ trợ, phối hợp Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) gỡ bỏ nhiều bài đăng, tài khoản và nhóm cộng đồng quảng cáo bán động vật hoang dã trái phép trên nền tảng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các vi phạm về buôn bán động vật hoang dã trái phép trên không gian mạng, thúc đẩy hoạt động bảo tồn thiên nhiên.

Khái niệm về trí tuệ nhân tạo (AI) trở nên phổ biến hơn trên Zalo, khi có hơn 30% người dùng làm quen, sử dụng các tính năng AI trên nền tảng này năm 2025. Đây cũng là năm Zalo có sự tăng tốc trong việc nâng cấp các mô hình AI, cải tiến đáng kể chất lượng của hàng loạt tính năng như: Dịch thông minh, Soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói, Chuyển tin nhắn từ văn bản sang giọng nói và ngược lại...

Tháng 9/2025, Zalo chính thức ra mắt Trợ lý công dân số với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là bước tiến nhằm đưa AI đến gần hơn với các nhu cầu hành chính, pháp lý. Theo Zalo, với nguồn dữ liệu luật chính thống, được tích hợp dễ dàng, Trợ lý công dân số đã nhanh chóng thu hút 300.000 người dùng sau 3 tháng triển khai.

Trong năm 2025, Zalo đã liên tục cập nhật sản phẩm, tính năng hỗ trợ người dùng. Ảnh: Zalo

Trong năm 2025, nền tảng này tiếp tục đầu tư vào các hệ thống kỹ thuật nhằm phát hiện và xử lý nội dung vi phạm. Theo Zalo, có 93% tài khoản vi phạm được hệ thống tự động phát hiện và xử lý, nâng khả năng nhận diện, chặn các hành vi truy cập trái phép hoặc chiếm đoạt tài khoản. Cũng trong năm ngoái, Zalo nâng cấp trang "Nhật ký" thành "Tường nhà", mở rộng không gian chia sẻ cá nhân sang trải nghiệm nội dung phong phú hơn, tích hợp tính năng Zalo Video cá nhân hóa theo sở thích người dùng.

Người dùng Zalo cũng có nhiều tính năng để thể hiện cá tính riêng, như Sticker Zapy, zStyle với bộ giao diện trẻ trung, tính năng cập nhật trạng thái bằng biểu tượng cảm xúc... Những thay đổi nhỏ này giúp Zalo trở thành không gian giao tiếp gần gũi, thân thiện hơn.

Trong năm 2025, tính năng hỗ trợ chuyển khoản nhanh từ Zalo có thêm 11 ngân hàng mới, nâng số ngân hàng hỗ trợ lên 29. Người dùng hầu hết các ngân hàng như Vietcombank, Agribank, Techcombank, BIDV... đều có thể chuyển khoản nhanh từ cửa sổ Zalo, không cần nhập hay nhớ số tài khoản.

Zalo hỗ trợ chuyển khoản nhanh phủ sóng 98% thị trường. Ảnh: Zalo

Toàn bộ giao dịch sẽ được diễn ra trên ứng dụng ngân hàng, đảm bảo an toàn và bảo mật. Việc phủ sóng gần 98% thị trường ngân hàng giúp các giao dịch tài chính trở nên đơn giản, nhanh chóng và phù hợp hơn với thói quen giao tiếp hằng ngày của người Việt.

Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí, hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, ra mắt lần đầu tháng 8/2012. Sau hơn một thập kỷ, Zalo liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng nền tảng nhắn tin phổ biến và được yêu thích nhất Việt Nam, theo công bố hàng quý của Decision Lab. Tính đến hết năm 2025, Zalo có khoảng 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng với khoảng gần 2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Hiện tại, Zalo đã "chạm" tới người dân tại khắp tỉnh, thành phố tại Việt Nam, các vùng hải đảo, vùng sâu vùng xa và nhiều quốc gia trên thế giới.

Với chiến lược phát triển tập trung vào trí tuệ nhân tạo "AI-First", từ 2022 đến nay, Zalo phát triển loạt tính năng AI nhằm nâng cấp trải nghiệm người dùng, bao gồm: eKYC (2022), Text to speech (2023), Voice to text (2023), Zalo AI Avatar (2023), Voice dictation (2024), zSticker AI (2024)...

Quang Anh