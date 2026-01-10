Dấu ấn của Vietcombank năm 2025

Năm 2025, Vietcombank ghi dấu ấn với tăng trưởng tài sản gần 20%, nợ xấu duy trì dưới 1%, triển khai 28 chương trình tín dụng ưu đãi và tham gia thu xếp vốn cho nhiều dự án quy mô lớn.

Ngày 9/1, Vietcombank tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Lãnh đạo ngân hàng cho biết, năm 2025 môi trường hoạt động ngân hàng chịu tác động mạnh từ biến động địa chính trị, chính sách thương mại toàn cầu và áp lực lạm phát. Trong bối cảnh đó, Vietcombank lựa chọn hướng đi thận trọng, ưu tiên duy trì tăng trưởng gắn với kỷ luật rủi ro, thay vì mở rộng quy mô bằng mọi giá.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank khai mạc Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: Vietcombank

Theo báo cáo, tính đến 31/12/2025, tổng tài sản đạt khoảng 2,48 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm trước. Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%. Ở chiều huy động, vốn thị trường I đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng trên 10%, góp phần bảo đảm cân đối nguồn sử dụng vốn. Trên nền tảng đó, lợi nhuận trước thuế hoàn thành kế hoạch; các chỉ số ROA, ROE duy trì trong nhóm cao của ngành, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Lãnh đạo Vietcombank nhấn mạnh ngân hàng không theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá, mà duy trì nhịp tăng trưởng ổn định, tập trung vào hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng tài sản, các yếu tố then chốt bảo đảm sức bền trong các chu kỳ kinh tế biến động.

13 chi nhánh của Vietcombank nhận khen thưởng của NHNN vì có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành ngân hàng. Ảnh: Vietcombank

Bên cạnh kết quả tài chính, dấu ấn đáng chú ý của Vietcombank trong năm 2025 nằm ở vai trò và trách nhiệm hệ thống. Trong bối cảnh nhiều tổ chức tín dụng phải thu hẹp khẩu vị rủi ro, ngân hàng vẫn triển khai đồng thời hai mục tiêu: duy trì tăng trưởng kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ chính sách trọng tâm. Phương án nhận chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Xây dựng (nay là VCBNeo) được triển khai đồng bộ, kết quả bước đầu đã vượt kế hoạch đề ra.

Song song, Vietcombank tiếp tục tham gia vào việc hỗ trợ nền kinh tế thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi. Trong năm 2025, ngân hàng triển khai 28 chương trình cho vay với lãi suất thấp hơn 0,5-2% so với mặt bằng chung; đồng thời giảm lãi suất tới 2% cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Gần 39.000 khách hàng được tiếp cận vốn ưu đãi, với dư nợ khoảng 810.000 tỷ đồng, chiếm gần 49% tổng dư nợ của Vietcombank. Tổng giá trị hỗ trợ lãi vay ước gần 7.000 tỷ đồng.

Đại diện Vietcombank cho biết, các chương trình này nhằm góp phần giảm áp lực chi phí vốn cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời hỗ trợ ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức. Trong năm, ngân hàng cũng tiếp tục là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, với số nộp ngân sách gần 15.000 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực chuyển đổi số, ngân hàng tiếp tục ưu tiên các giải pháp số hóa toàn trình nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành. Năm 2025 ghi nhận việc triển khai giải ngân trực tuyến (Online Lending), tích hợp ký số từ xa thông qua VNeID, cùng các giải pháp như VCB Tablet, giúp mở rộng không gian phục vụ tại khu công nghiệp, bệnh viện, trường học và một số thị trường nước ngoài, phục vụ khách hàng FDI.

Đặc biệt, Vietcombank tiếp tục giữ vai trò đầu mối thu xếp vốn cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia và các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, như chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn, thương vụ tài trợ 50 tàu bay thân hẹp cho Vietnam Airlines, cùng các dự án hạ tầng lớn như mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên và nhiều dự án giao thông, năng lượng khác.

Lãnh đạo ngân hàng vinh danh 3 đơn vị hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2025. Ảnh: Vietcombank

Năng lực tài chính và quản trị của Vietcombank cũng được ghi nhận ở bình diện quốc tế, khi là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được cả ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới là S&P, Moody’s và Fitch đánh giá ở mức ngang bằng trần tín nhiệm quốc gia. Ở góc độ nguồn nhân lực, ngân hàng duy trì nền tảng phát triển bền vững, nhiều năm liên tiếp được các tổ chức độc lập đánh giá cao về môi trường làm việc.

Nhìn lại giai đoạn 2020-2025, tổng tài sản của Vietcombank tăng gần gấp đôi, dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân khoảng 15% mỗi năm, nợ xấu duy trì dưới 1% và vốn chủ sở hữu tăng mạnh, tạo nền tảng tài chính cho các nhiệm vụ chiến lược dài hạn.

Bước sang năm 2026, Vietcombank xác định trọng tâm là nâng cao chất lượng tăng trưởng, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và tiếp tục giữ vai trò trụ cột bảo đảm an toàn hệ thống. Chuyển đổi số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo tiếp tục được xem là các động lực quan trọng, song hành với các chương trình tín dụng trọng điểm, tài chính xanh và tài chính bền vững. Mục tiêu chiến lược đến năm 2030 của nhà băng là trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất Việt Nam, một trong 200 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, một trong 700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, đóng góp lớn vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Minh Ngọc