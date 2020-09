Dấu ấn của TNR Stars Thắng City tại thị trường Bắc Giang

Theo đại diện Công ty HDB - chủ đầu tư dự án, TNR Stars Thắng City được thiết kế linh hoạt, tiên nghi với nhiều mảng không gian xanh, cùng với lợi thế tiếp giáp các tuyến đường lớn, mang đến "lợi ích kép" cho cư dân về khả năng an cư và đầu tư.

Trên quy mô hơn 25ha, dự án được chia làm 3 tiểu khu bao gồm: Nguyệt Quế, Hướng Dương, Đỗ Quyên. Tất cả đều mang ý nghĩa tượng trưng cho chiến thắng, thành công, khẳng định vị thế đồng thời mang lại may mắn cho người sở hữu. Dự án gồm 646 lô, trong đó 608 lô shophouse (nhà phố) diện tích từ 80 m2 đến 120 m2 và 38 sản phẩm biệt thự diện tích từ 220m2 đến hơn 400m2.

Dự án gần như đã hoàn thiện hạ tầng để giới thiệu đến thị trường.

Chủ đầu tư dành gần 19,3 ha (tương đương 77% diện tích dự án) cho hạ tầng giao thông và cảnh quan như hệ thống đường giao thông nội bộ rộng từ 16m đến 33m, khu khách sạn - trung tâm thương mại, khu chợ, khu văn phòng... Dự án còn có gần 4ha cho tổ hợp tiện ích tại khu vực trung tâm gồm: cảnh quan công viên, hồ nước, sân thể thao, quảng trường châu Âu, vườn tượng châu Âu. Các tiện ích này kết nối với tổ hợp trung tâm văn hóa của huyện Hiệp Hòa tạo thành khu quần thể vui chơi, thể thao, giải trí cho người dân địa phương.

Không dừng lại ở việc tạo lập giá trị sống, TNR Stars Thắng City còn ghi dấu ấn là một khu đô thị sinh thái kiểu mẫu mang thương hiệu TNR Stars do TNR Holdings Vietnam (thành viên của TNG Holdings Vietnam) quản lý và phát triển. Nơi đây in đậm triết lý phát triển bền vững về chốn an cư đẳng cấp, thiết kế hiện đại, cảnh quan quan độc đáo và mang đến cơ hội đầu tư sinh lời cho khách hàng.

Tổng quan dự án.

TNR Stars Thắng City là dự án thứ hai tại thị trường Bắc Giang được TNR Holdings Vietnam phát triển theo mô hình "All in one" về tiện ích cảnh quan, giá trị sống đi kèm với các hạng mục phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Dự án nằm ngay trung tâm của trục kinh tế phát triển Vùng Hà Nội gồm 6 địa phương Lạng Sơn - Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Tính đến tháng 7, Bắc Giang có 6 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp với tổng diện tích lên tới gần 1.800ha - tập trung ở trọng yếu ở huyện Hiệp Hòa như khu công nghiệp Hòa Phú; khu công nghiệp Châu Minh; khu công nghiệp Hiệp Thịnh; khu công nghiệp Hà Thịnh...

TNR Stars Thắng City tọa lạc tại trung tâm hành chính - văn hóa - xã hội của huyện Hiệp Hòa.

Hiệp Hòa cũng là một trong những địa phương thu hút các dòng vốn phát triển nhất của Bắc Giang, tập trung vào các lĩnh vực: may xuất khẩu, cơ khí, vật liệu xây dựng, sản xuất gạch ngói. Trong chương trình phát triển đô thị của tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 của tỉnh, huyện Hiệp Hòa được xác định sẽ đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025, thành lập thị xã vào năm 2027.

"Với những tiềm năng phát triển về kinh tế - xã hội, dự báo thị trường bất động sản tại huyện Hiệp Hòa sẽ có nhiều tác động tích cực, mang lại nhiều cơ hội đầu tư cho các dự án tại đây, trong đó có TNR Stars Thắng City", chủ đầu tư cho hay.

Tâm Anh