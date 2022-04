Dấu ấn của thương hiệu Him Lam Land tại thị trường miền Bắc

Him Lam Vạn Phúc là dự án đánh dấu hành trình mới, là cú hích nâng tầm thương hiệu Him Lam Land tại thị trường bất động sản miền Bắc.

Trải qua hơn 14 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam (Him Lam Land) đã trở thành một trong những thương hiệu bất động sản nổi tiếng của Việt Nam.

Bằng sự nỗ lực, nhiều năm qua, Him Lam Land đã gặt hái được nhiều thành công và được ghi nhận bởi nhiều giải thưởng danh giá, uy tín như: Nhà phát triển Bất động sản Nhà ở tốt nhất Việt Nam 2018; Top 10 Thương hiệu mạnh Asean 2019; Thương hiệu hàng đầu về Đầu tư và Xây dựng Bất động sản; Thương hiệu vàng năm 2019; Top 500 Doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam năm 2019; Thương hiệu Vàng và Thương hiệu Việt được yêu thích nhất năm 2020; Nhà phát triển dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam 2020...

Bà Lê Thị Bích Ngọc – Phó Tổng Giám Đốc Công ty Him Lam Land (váy vàng bên trái) nhận giải thưởng Nhà phát triển dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam 2020 tại Dot Property Vietnam Awards 2020.

Đánh dấu hành trình chinh phục bất động sản phía Bắc

Đại diện doanh nghiệp cho biết, Him Lam Land mong muốn mang đến những sản phẩm bất động sản đồng bộ về cơ sở hạ tầng cũng như hoàn chỉnh về pháp lý, tạo ra các khu đô thị sầm uất, hình thành chốn an cư cho mọi cư dân. Đây cũng là mục tiêu để Him Lam Land không ngừng phát triển, mở rộng thị trường và nâng tầm vị thế của mình. Sau một thời gian dài ghi dấu tên tuổi ở thị trường TP HCM với nhiều dự án lớn nhỏ, Him Lam Land bắt đầu thử sức chinh phục thị trường miền Bắc

Dự án Him Lam Vạn Phúc tại quận Hà Đông (Hà Nội) là nút khai mở cho hành trình Bắc tiến của Him Lam Land. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, dự án thể hiện tâm huyết của Him Lam Land khi kiến tạo nên một biểu tượng sống đẳng cấp với nhiều ưu thế nổi bật.

Nằm cạnh ngã tư Vạn Phúc, mặt trục đường Tố Hữu, thuộc khu vực phía Tây Hà Nội, Him Lam Vạn Phúc sở hữu vị trí có khả năng phát triển, mang đến cơ hội đầu tư, kinh doanh tiềm năng. Nơi đây đang là điểm nóng phát triển của Thủ đô với hàng loạt công trình, dự án lớn.

Him Lam Vạn Phúc nằm trên trục đường Tố Hữu (Hà Đông).

Từ Him Lam Vạn Phúc, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các địa điểm trọng yếu trong thành phố nhờ các tuyến đường Lê Văn Lương, tuyến BRT, đường Nguyễn Trãi, đường sắt Cát Linh - Hà Đông, đường Vành đai 3... Thêm vào đó, với vị trí cửa ngõ phía tây của Thủ đô, khả năng kết nối với các tỉnh thành thuận tiện.

Bên cạnh các tiện ích nội khu hiện đại, bao quanh Him Lam Vạn Phúc là "hệ sinh thái" tiện ích vô cùng đa dạng và phong phú. Dự án nằm giữa quần thể các khu đô thị sầm uất cùng nhiều cao ốc văn phòng và chung cư cao cấp, hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân một môi trường sống văn minh, hiện đại và đa tiện ích.

Dự án Him Lam Vạn Phúc

Với lợi thế tọa lạc trong vùng quy hoạch có hạ tầng đồng bộ và hiện đại, nơi được xem là một trong những khu vực có tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, đô thị hóa cao, tập trung nhiều hệ thống giáo dục, y tế,... Him Lam Vạn Phúc sẽ góp phần gia tăng chất lượng cũng như môi trường sống cho cư dân.

Kiến tạo shophouse hiện đại mang phong cách Pháp

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, Him Lam Vạn Phúc được xây dựng theo mô hình nhà phố thương mại (shophouse) lấy cảm hứng từ đại lộ Champs Elysees (Pháp), hứa hẹn tái hiện một không gian đậm chất Paris. Dự án được thiết kế theo phong cách kiến trúc tân cổ điển Haussmann, vừa mang vẻ đẹp sang trọng, vừa tối ưu hóa khả năng kinh doanh.

Dự án bao gồm 222 căn shophouse được thiết kế 2 mặt tiền, 6 tầng tại vị trí trung tâm quận Hà Đông. Bên cạnh những ưu thế vượt trội về vị trí, thiết kế độc đáo, tiện ích nội – ngoại khu đa dạng, dự án này còn có pháp lý hoàn chỉnh, sổ đỏ lâu dài.

Toàn cảnh Him Lam Vạn Phúc về đêm.

Hiện tại, sau thời gian gấp rút thi công, Him Lam Land đã và đang hoàn thiện bàn giao nhà cho khách hàng. Đây chính là dấu mốc quan trọng, khẳng định thành công của dự án và khẳng định uy tín cùng nỗ lực "vượt bão Covid" của Nhà Phát triển & Kinh doanh Him Lam Land.

Him Lam Vạn Phúc chính là "trái ngọt" trên chuyến hành trình chinh phục mảnh đất miền Bắc. Him Lam Land mong muốn sẽ là nơi khách hàng trao gửi niềm tin trọn vẹn và tiếp tục mang đến nhiều sản phẩm uy tín, để trở thành một trong những thương hiệu lớn trên thị trường bất động sản phía Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung.

