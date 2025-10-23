Dấu ấn của Nippon Paint tại Vibe Expo 2025

Không gian trưng bày của Nippon Paint tại Vibe Expo 2025 thu hút khách tham quan nhờ cách kết hợp màu sắc, chất liệu và ánh sáng để kể những câu chuyện gần gũi của đời sống.

Năm nay, Nippon Paint mang đến Vibe Expo 2025 ý tưởng "Everyday Moments" - "Khoảnh khắc thường ngày", nhằm lan tỏa thông điệp trân trọng những khoảnh khắc bình dị trong đời sống thường nhật tới khách hàng.

Gian hàng của Nippon Paint tại Vibe Expo 2025. Ảnh: Nippon Paint

Gian hàng được thiết kế theo không gian mở, nổi bật với khu trưng bày của tám mảng kinh doanh, giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu các dòng sản phẩm. Tại đây, Nippon Paint giới thiệu các giải pháp sơn ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ nhà ở, thương mại - dịch vụ cho đến công nghiệp, giao thông và hàng hải, đáp ứng yêu cầu đa dạng của thị trường.

Khách tham quan có thể tìm hiểu đầy đủ danh mục sản phẩm mà Nippon Paint đang cung cấp: từ sơn kiến trúc, chất phủ ôtô - xe máy, chất phủ bảo vệ, chất phủ công nghiệp, sơn hàng hải, sơn và chất phủ tôn cuộn, sơn gỗ đến các giải pháp dành cho ngành công nghiệp xây dựng. Mỗi nhóm sản phẩm phục vụ một nhu cầu cụ thể, góp phần tạo nên hệ sinh thái giải pháp toàn diện của Nippon Paint.

Khách tham quan tìm hiểu về các sản phẩm của thương hiệu. Ảnh: Nippon Paint

Đại diện Nippon Paint cho biết, gian trưng bày năm nay không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà được xây dựng như một không gian trải nghiệm, nơi người xem có thể cảm nhận rõ vai trò của màu sắc trong đời sống. Từng chi tiết từ lớp sơn, ánh sáng phản chiếu cho đến sự kết hợp của các chất liệu đều được sắp đặt có chủ ý để thể hiện triết lý "lấy con người làm trung tâm", hướng đến sự cân bằng giữa công năng và yếu tố cảm xúc trong không gian.

"Nippon Paint mong muốn người xem không chỉ nhìn thấy sản phẩm, mà còn cảm nhận được cảm xúc, sự kết nối và giá trị mà thương hiệu mang lại cho đời sống", đại diện công ty chia sẻ.

Bảng màu ứng dụng tại triển lãm cũng được nghiên cứu, chọn lọc kỹ lưỡng nhằm giúp người tham quan không chỉ nhìn thấy mà còn cảm nhận năng lượng và chiều sâu mà màu sắc mang lại. Không gian này còn được thiết kế như một điểm kết nối, nơi kiến trúc sư, nhà thiết kế, chủ đầu tư và khách hàng có thể trao đổi về xu hướng, ý tưởng và cách đưa giải pháp sơn vào thực tế.

Các hội thảo chuyên ngành nhận được nhiều sự quan tâm. Ảnh: Nippon Paint

Không gian của Nippon Paint được nhiều khách tham quan đánh giá là một trong những điểm dừng chân đáng nhớ tại Vibe Expo 2025.

"Tôi thực sự bất ngờ khi gian hàng không chỉ trưng bày sản phẩm mà còn tạo cảm giác như đang bước vào một không gian sống hoàn chỉnh. Nó khơi gợi cho tôi nhiều ý tưởng thiết kế mới", anh Phan Long, kiến trúc sư nội thất tại TP HCM chia sẻ.

Đại diện thương hiệu kỳ vọng Nippon Paint sẽ trở thành người bạn đồng hành của khách hàng "trên hành trình viết tiếp câu chuyện về sắc màu, cảm xúc và giá trị bền vững".

Một gia đình tham quan gian hàng của Nippon Paint. Ảnh: Nippon Paint

Song song với sự kiện, Nippon Paint triển khai chương trình khuyến mãi "Mua sơn nhận thẻ - Nhà mới quà to" với hơn 300 giải thưởng, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Từ 9/9 đến 31/12, khách hàng mua 60 lít sơn cao cấp tại đại lý chính hãng sẽ nhận 1 thẻ cào để nhập mã trên website và tham gia quay thưởng.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 68 giải Nhất là xe máy điện VinFast Feliz Neo hoặc xe máy Honda Wave phiên bản cổ điển (khách hàng được lựa chọn); 68 giải Nhì là đồng hồ Apple Watch Series 10 kích thước 42mm (GPS); cùng 188 giải ba là voucher mua sắm trị giá 500.000 đồng áp dụng tại các hệ thống Thế Giới Di Động, Saigon Co.op và Shopee.

Minh Ngọc