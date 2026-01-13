Dấu ấn của Men Stay Simplicity năm 2025

Năm thứ hai liên tiếp Men Stay Simplicity đạt danh hiệu "Sữa rửa mặt cho nam bán chạy số một Việt Nam" và đưa sản phẩm lên Amazon.

Theo đại diện nhãn hàng Men Stay Simplicity, những năm gần đây, phái mạnh không ngần ngại đầu tư vẻ ngoài vì hiểu diện mạo chỉn chu là chìa khóa cho sự tự tin, thành công. Tuy nhiên trước vô số sản phẩm, nam giới vẫn loay hoay tìm giải pháp tối giản, tiện lợi nhưng phải hiệu quả cho làn da đặc thù.

Từ ngày đầu thành lập, Men Stay Simplicity theo đuổi triết lý "Simplicity that works" (Sự đơn giản đem lại hiệu quả thực chất), tập trung vào các hoạt chất hiện đại, được thiết kế riêng để bảo vệ và chăm sóc làn da phái mạnh.

Dòng sữa rửa mặt bán chạy của thương hiệu: Ảnh: Simplicity

"Sữa rửa mặt Simplicity là một trong những dòng nổi bật nhất của chúng tôi, với ba tác động gồm sạch dầu nhờn, ngừa mụn, sáng da", đại diện đơn vị cho hay.

Trên website, nhà sản xuất nêu rõ ưu điểm sản phẩm là kết hợp khả năng làm sạch sâu với bộ ba dưỡng ẩm bơ hạt mỡ - glycerin - saccharide isomerate, hỗ trợ da luôn ẩm mịn, không khô căng. Sữa rửa mặt còn chứa tinh dầu tràm trà tự nhiên hỗ trợ ngừa mụn và Niacinamide dưỡng sáng.

Thương hiệu đạt một số thành công nhất định, đạt danh hiệu "Sữa rửa mặt cho nam bán chạy số một Việt Nam", công bố vào năm ngoái. Trước đó, Công ty cổ phần Khoa học dữ liệu (Metric) khảo sát sản lượng bán và doanh số của 5.208 sản phẩm thuộc nhóm sữa rửa mặt cho nam cùng 2.818 shop trên các sàn Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok Shop Việt Nam, từ ngày 1/1/2023 đến 31/12/2024. Kết quả Men Stay Simplicity dẫn đầu thị phần lẫn thứ hạng trên các sàn thương mại điện tử.

Tại Elleman Grooming Awards 2025, Simplicity được vinh danh hạng mục "Facial Cleanser of the Year" (Sữa rửa mặt của năm). Ngoài ra, đơn vị còn thắng giải "Innovative Brand Award 2025" (Thương hiệu Việt đổi mới sáng tạo).

Đại diện doanh nghiệp nhận cúp, chứng nhận "Thương hiệu Việt đổi mới sáng tạo 2025". Ảnh: HTV

Đại diện Men Stay Simplicity cho rằng tại thị trường Việt, rào cản lớn nhất của ngành mỹ phẩm nam vốn không nằm ở nhu cầu, mà ở quan niệm "chăm sóc da đồng nghĩa với chải chuốt thái quá hay thiếu nam tính". Thấu hiểu tâm lý này, Simplicity chọn cách tiếp cận mới: "Diện mạo chỉn chu là một dạng năng lực cạnh tranh, giúp nam giới xây dựng sự tự tin và nắm bắt thành công".

Năm qua, Men Stay Simplicity đưa sữa rửa mặt ba tác động lên Amazon - nền tảng thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Theo đại diện đơn vị, sự kiện mang tính bước ngoặt. Mỗi sản phẩm phải vượt qua loạt kiểm định nghiêm ngặt về thành phần, độ lành tính, minh bạch nguồn gốc.

Sữa rửa mặt Simplicity có mặt trên Amazon. Ảnh: Simplicity

"Mỹ là thị trường nhiều thách thức. Hiện diện tại đây là bước đi quan trọng trong hành trình phát triển của chúng tôi. Đây vừa là cơ hội, vừa là phép thử để đội ngũ không ngừng hoàn thiện và chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng để đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất. Sự chính trực, sáng tạo, quyết tâm bền bỉ là nền tảng để Men Stay Simplicity đi đường dài trên toàn cầu", đại diện thương hiệu nói thêm.

(Nguồn: Men Stay Simplicity)