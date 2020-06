Đầu tháng 3/2020, ứng dụng cung cấp thông tin chất lượng không khí Pam Air đã lắp đặt gần 20 máy đo lường chất lượng không khí tại Ecopark. Theo số liệu của Pam Air, nửa đầu tháng 6, hàm lượng bụi mịn PM2.5 trong không khí tại khu đô thị chỉ dao động khoảng 7-13 μg/m3 không khí - vượt tiêu chuẩn cho phép của EU (25 μg/m3 không khí).

Chỉ số này tương đương với chất lượng không khí tại New Zealand - một trong những quốc gia có chất lượng không khí sạch nhất thế giới. Theo số liệu của Air Visual, hàm lượng bụi mịn có trong không khí của New Zealand chỉ dao động 4-14 μg/m3.

Bên cạnh đó, kết quả quan trắc của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội) cho thấy, các chỉ số độc hại trong không khí tại khu đô thị sinh thái này thấp hơn nhiều lần so với quy chuẩn Việt Nam. Nồng độ bụi mịn nguy hiểm 2.5PM đo được tại đây là 24 μg/m3, nằm trong ngưỡng an toàn của WHO và các nước EU (25 μg/m3).