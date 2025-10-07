Dấu ấn của giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4 ghi dấu với hơn 13.000 vận động viên đến từ 55 quốc gia, vùng lãnh thổ và loạt thành tích ấn tượng của các runner trong nước ở nhiều hạng mục thi đấu.

Quy mô kỷ lục

Giải chạy năm nay có số lượng vận động viên tham dự cao kỷ lục, gấp gần 1,5 lần so với mùa giải trước, gồm 4 cự ly: Marathon (42,195 km), bán Marathon (21,097 km), 10 km và 5 km. Trong đó, nhóm 21 km chiếm hơn 30% tổng số vận động viên đăng ký, cho thấy sự phát triển của phong trào chạy bộ tại Việt Nam.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4 thu hút hơn 13.000 vận động viên, gấp gần 1,5 lần so với mùa giải trước. Ảnh: Techcombank

Trước ngày tranh tài, Làng Marathon 2025 gồm hơn 30 gian hàng triển lãm diễn ra từ 3 đến 5/10 đã thu hút gần 30.000 lượt khách, tăng 30% so với năm ngoái.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đánh giá sự kiện đã giúp kết nối cộng đồng runner, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng vận động viên và công chúng.

"Tôi tin giải sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ngày càng quy mô và chuyên nghiệp hơn, sớm sánh vai cùng những giải marathon lớn trong khu vực và trên thế giới", ông Tài nhấn mạnh.

Vận động viên Việt Nam dẫn đầu nhiều hạng mục

Mùa 4 quy tụ dàn vận động viên điền kinh hàng đầu Việt Nam như Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Trung Cường cùng nhà vô địch mùa trước Kiptoo Edwin (Kenya). Cuộc đua diễn ra kịch tính với kết quả bất ngờ: Kure Ebisa Takele (Ethiopia) giành ngôi quán quân Marathon nam với thời gian 2:29:34, theo sau là Lilan Kennedy (Kenya) với 2:30:27. Hai vận động viên Việt Nam Hoàng Nguyên Thanh và Huỳnh Anh Khôi lần lượt về thứ ba và tư với thành tích 2:30:57 và 2:33:34. Nhà vô địch mùa trước Edwin Kiptoo (Kenya) xếp thứ năm (2:37:34).

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao và ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội trao giải cho các VĐV xuất sắc đường đua Marathon nam. Ảnh: Techcombank

Tại nội dung Marathon nữ, các vận động viên Việt Nam áp đảo tuyệt đối khi chiếm trọn 5 vị trí dẫn đầu. Trong đó, Hoàng Thị Ngọc Hoa tiếp tục dẫn đầu với thành tích 2:54:19, Bùi Thị Thu Hà và Doãn Thị Oanh về nhì và ba với 2:57:03 và 2:57:55. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Nguyễn Thị Trà Giang (3:07:55) và Thái Thị Hồng (3:08:16).

Ở hạng mục Marathon Việt Nam mở rộng, nhiều runner tiếp tục ghi dấu phong độ ổn định. Phạm Tiến Sản giành ngôi đầu bảng nam (2:40:25), theo sau là Hà Quang Thắng (2:41:27) và Nguyễn Mai Trung (2:43:23). Ở bảng nữ, Hoàng Hương Thủy về nhất (3:10:21), kế đến là Phạm Thị Mỹ Duyên (3:12:53) và Nguyễn Thị Mỹ Hiền (3:18:40).

Ban tổ chức cũng công bố danh sách 101 vận động viên xuất sắc ở các hạng mục chung cuộc và theo nhóm tuổi, trong đó, 34 vận động viên được vinh danh trực tiếp trên sân khấu. Theo ban tổ chức, những thành tích này khẳng định nỗ lực và ý chí bền bỉ của các runner trong nước, góp phần đưa phong trào marathon Việt Nam lên tầm chuyên nghiệp.

"Được đứng trên bục vinh quang một lần nữa là niềm tự hào rất lớn. Tôi muốn gửi thông điệp tới các runner trẻ: hãy kiên trì với đam mê, vì mỗi nỗ lực hôm nay sẽ đưa bạn tới những cột mốc không ngờ tới", Phạm Tiến Sản chia sẻ sau khi giành chiến thắng.

Vận động viên Phạm Tiến Sản trên hành trình chinh phục giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4. Ảnh: BTC

"Đoàn tàu Không số" Sub3

Một điểm nhấn của mùa giải là sự xuất hiện của "Đoàn tàu Không số" (Sub3), nhóm hơn 80 runner từng hoàn thành marathon dưới 3 giờ, được khởi xướng bởi PR Sport, đơn vị tài trợ trang phục chính thức. Sự hiện diện của nhóm Sub3 trên đường chạy góp phần khích lệ phong trào rèn luyện thể thao, thúc đẩy cộng đồng chạy bộ Việt Nam phát triển bền vững.

Đoàn tàu Không số tham dự mùa 4. Ảnh: Techcombank

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Ngân hàng Techcombank, cho biết, ngân hàng lần đầu tích hợp AI tạo video cá nhân hóa hành trình chạy bộ và phát sóng trực tiếp trên đa nền tảng, giúp lan tỏa tinh thần ‘Vượt trội hơn mỗi ngày’.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho những trải nghiệm sáng tạo, góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, gắn kết", bà Tú chia sẻ.

Về phía đơn vị tổ chức sự kiện, ông Rob Zamacona, Tổng giám đốc Sunrise Events Vietnam cho biết sự ủng hộ của cộng đồng runner trong và ngoài nước là động lực quan trọng giúp giải đấu duy trì sức hút và phát triển qua từng mùa.

"Chúng tôi mong muốn tiếp tục truyền cảm hứng để ngày càng nhiều người Việt Nam phát huy tiềm năng của mình thông qua thể thao, đồng thời mang đến những trải nghiệm đạt chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của phong trào marathon tại Việt Nam", ông Zamacona chia sẻ.

Sunrise Events Vietnam (SEV) thành lập năm 2015, là đơn vị được World Triathlon Corporation cấp phép độc quyền tổ chức các sự kiện Ironman 70.3, 5150 Triathlon Series và Ironkids tại Việt Nam. SEV đã tổ chức nhiều sự kiện thể thao quy mô lớn như Ironman Vietnam, Ironman 70.3 Đà Nẵng, Ironman 70.3 Phú Quốc, Sunrise Sprint, Ironkids cùng các giải Marathon Quốc tế Hà Nội và TP HCM.

Techconbank là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, theo đuổi tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống". Ngân hàng phục vụ hơn 16,5 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, cung cấp các giải pháp tài chính đa dạng qua hệ thống điểm giao dịch toàn quốc và nền tảng ngân hàng số. Techcombank hiện được FiinRatings xếp hạng A+, Moody’s đánh giá mức tín dụng cơ bản Ba3 và S&P xếp hạng BB.

Minh Ngọc