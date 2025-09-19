Dấu ấn của chương trình nghệ thuật 'Lời tri ân - Dòng sông hoa lửa'

Trong mưa lớn tối 18/9 tại bến phà Long Đại (Quảng Trị), chương trình "Lời tri ân - Dòng sông hoa lửa" tái hiện sự hy sinh của 16 thanh niên xung phong năm 1972 đã khiến hàng nghìn khán giả xúc động.

Sự kiện do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, với sự tài trợ của Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB, nhằm tri ân anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời lan tỏa truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Bến phà Long Đại từng là "huyết mạch" giao thông, nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam, Lào và Campuchia. Trong chiến tranh, nơi đây hứng hàng trăm tấn bom, trở thành "túi bom" ác liệt của chiến trường. Tháng 9/1972, 16 thanh niên xung phong Đại đội C130 (quê Thái Bình, nay là Hưng Yên) đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại đây.

Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn tại chương trình "Lời tri ân - Dòng sông hoa lửa". Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, những tiết mục nghệ thuật trong chương trình được dàn dựng công phu, nhằm tái hiện câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của 16 thanh niên xung phong Đại đội C130. Nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn như Tùng Dương, Anh Thơ, Hồ Ngọc Hà, Tấn Minh, Hòa Minzy, Phạm Thu Hà, Dương Hoàng Yến, Quốc Thiên, Viết Danh...

Mở màn là hình ảnh người lính già trở lại bến phà trong mưa, mang theo cuốn nhật ký cũ, gợi lại những trang thơ, những bước chân hành quân và ký ức về đồng đội mãi nằm lại bên dòng sông. Khán giả đặc biệt xúc động khi nghe câu chuyện về cuốn nhật ký của liệt sĩ Bùi Năng Đắc, được chị gái ông gìn giữ suốt nhiều năm qua, khắc họa ước mơ và khát vọng sống của một người lính trẻ.

Các tiết mục, hoạt cảnh trong chương trình được dàn dựng công phu. Ảnh: BTC

Ban tổ chức đã tận dụng tối đa không gian di tích bến phà Long Đại, biến dòng sông lịch sử thành một phần sân khấu. Cầu và bến phà, chứng nhân của thời chiến khốc liệt được thắp sáng, trở thành biểu tượng kết nối quá khứ với hiện tại. Sự hòa quyện giữa thực cảnh và nghệ thuật mang đến trải nghiệm độc đáo, giúp khán giả cảm nhận sâu sắc câu chuyện về một dòng sông lịch sử.

Trên nền "dòng sông hoa lửa" Long Đại, những tháng ngày bi tráng được tái hiện đầy chân thực qua nhiều ca khúc quen thuộc như: Bình Trị Thiên khói lửa, Cô gái mở đường, Lá đỏ, Màu hoa đỏ, Nỗi đau giữa hòa bình... Tất cả được dàn dựng với hơi thở mới, mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc cho khán giả.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Ảnh: BTC

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia "Bến phà II Long Đại - nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tháng 9/1972" cho lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Đây là sự khẳng định giá trị to lớn của địa danh trong lịch sử kháng chiến, đồng thời tạo nền tảng để di tích trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống, tri ân liệt sĩ, phát triển du lịch lịch sử - tâm linh trong tương lai.

Trước đó, tháng 4/2025, T&T Group và các đơn vị đã khởi công dự án nâng cấp, tôn tạo bến phà Long Đại, góp phần xã hội hóa công trình tưởng niệm khang trang, bền vững.

Trong 32 năm phát triển dưới sự dẫn dắt của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, T&T Group và Ngân hàng SHB luôn lấy triết lý "phát triển gắn với trách nhiệm xã hội" làm kim chỉ nam. Các đơn vị đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho nhiều công trình lịch sử, văn hóa cấp quốc gia; đồng thời triển khai các hoạt động an sinh xã hội như hỗ trợ người nghèo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai và trao học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn.

