Thương hiệu đã dành 5 năm để nghiên cứu và phát triển mẫu đồng hồ này. Phiên bản mới được trang bị Calibre 8100 - bộ chuyển động được tái thiết kế toàn diện, đăng ký sáng chế và tối ưu hiệu suất. Royal Oak "Jumbo" RD#5 được sản xuất giới hạn 150 chiếc, chế tác từ titanium và hợp kim thủy tinh kim loại khối (Bulk Metallic Glass - BMG), đem lại sự cân bằng giữa độ nhẹ, độ bền và tính thẩm mỹ. Từ khi khởi động, dự án RD#5 hướng tới việc mang lại trải nghiệm đeo thoải mái tối đa. Quá trình phát triển dựa trên nghiên cứu công thái học toàn diện, bao quát từ bộ máy đến vỏ đồng hồ, để đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng. Điểm đột phá đầu tiên là cụm nút bấm chronograph bố trí đối xứng hai bên núm chỉnh giờ, giảm hành trình nhấn từ 1 mm xuống còn 0,3 mm, lấy cảm hứng từ nút bấm điện thoại thông minh. Giulio Papi - Giám đốc Thiết kế chế tác đồng hồ giải thích, mục tiêu của Audemars Piguet là giảm lực nhấn từ khoảng 1,5 kg xuống chỉ 300 g, tái tạo cảm giác tương tự khi chạm vào màn hình điện thoại. "Tính công thái học này giúp khách hàng điều khiển dễ dàng hơn, đồng thời duy trì độ bền và độ chính xác của cơ chế", ông nhấn mạnh. Bên cạnh đó, RD#5 có núm chỉnh giờ tích hợp hệ thống lựa chọn chức năng (lên cót và chỉnh giờ) với nút bấm cùng chỉ báo trực quan. Giải pháp này thay thế cơ chế truyền thống, vẫn giữ sự tinh giản trong thiết kế, đặc điểm vốn làm nên vẻ đẹp của Royal Oak. "RD#5 có khả năng tích trữ năng lượng khi chronograph được kích hoạt và giải phóng khi tái thiết lập. Điều này giúp các nút bấm phản hồi nhanh, lực nhẹ, mang lại cảm giác mượt mà và thoải mái chưa từng có", Lucas Raggi - Giám đốc Công nghiệp Audemars Piguet giới thiệu thêm.

Lần đầu tiên trong lịch sử 50 năm, dòng Royal Oak "Jumbo" kết hợp cơ chế chronograph tự động và flying tourbillon, song vẫn giữ nguyên tỷ lệ biểu tượng. Ra đời năm 1972 dưới bàn tay của Gérald Genta, mẫu Royal Oak nguyên bản từng bị xem là "khổng lồ" với kích thước 39 mm, vượt chuẩn thời bấy giờ. Tuy nhiên, trải qua hơn nửa thế kỷ, mẫu đồng hồ này trở thành một trong những thiết kế được săn đón nhất giới sưu tầm, đồng thời, mở ra kỷ nguyên mới của đồng hồ thể thao xa xỉ. Đến nay, Royal Oak vẫn giữ vững vị thế biểu tượng với độ mỏng chỉ 8,1 mm, nền tảng cho các cải tiến kỹ thuật ngày nay. Với định hướng đặt trải nghiệm người đeo làm trọng tâm, tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực thẩm mỹ của Royal Oak, đội ngũ Nghiên cứu & Phát triển của Audemars Piguet tái cấu trúc toàn bộ cơ chế chronograph, đảm bảo vừa tinh vi về kỹ thuật, vừa duy trì sự thanh thoát đặc trưng của "Jumbo" trong phiên bản mới. Ilaria Resta - Giám đốc điều hành Audemars Piguet chia sẻ, Audemars Piguet luôn sẵn sàng đối diện và vượt qua thách thức. Với RD#5, thương hiệu hướng đến việc mang lại một cỗ máy thời gian vừa phức tạp, vừa đảm bảo sự thoải mái và tính dễ sử dụng. Đây là chiếc đồng hồ được tạo ra để hòa nhịp với cuộc sống đương đại và tôn vinh tinh thần giản lược thẩm mỹ vốn đã làm nên giá trị biểu tượng của mẫu 'Jumbo' nguyên bản. "Thành quả này là kết tinh của những nỗ lực phi thường từ toàn bộ đội ngũ, phản ánh sức mạnh tập thể, giá trị cốt lõi đã định hình Audemars Piguet suốt 150 năm qua", bà nói.

Audemars Piguet phát triển bộ chuyển động Calibre 8100 hoàn toàn mới, đưa kim chronograph về vị trí 0 bằng hệ thống bánh răng, thanh răng thay cho cấu trúc truyền thống với búa và bánh xe hình tim. Nhờ khả năng tích trữ năng lượng trong thanh răng, hệ thống duy trì áp lực ổn định, loại bỏ rung giật của kim chronograph và không cần lò xo ma sát. Kết quả là năng lượng tiêu hao được kiểm soát hiệu quả, đồng thời, kim trở về vị trí ban đầu chỉ trong 0,15 giây. "Có thể hình dung chronograph truyền thống như một chiếc xe vận hành khi vẫn kéo phanh tay. Với Calibre 8100, phanh tay đã được loại bỏ và năng lượng được tích trữ như một sợi dây đàn hồi, sẵn sàng bung ra để đưa kim trở lại vị trí 0 mượt mà hơn", Giulio Papi chia sẻ. "Chúng tôi cũng đạt được tính năng đếm phút nhảy tức thời – điều hiếm thấy ở dòng chronograph mỏng như RD#5". Cơ chế này còn kết hợp hệ thống ly hợp dọc cải tiến, giảm vòng quay thừa và hạn chế giật kim, song song, tích hợp bánh xe cột (column wheel) để khởi động, dừng và tái thiết lập mượt mà. Rô-to ngoại vi bằng bạch kim giúp giảm độ dày và mở tầm nhìn ra cầu chronograph được vát cạnh thủ công, bề mặt chải satin tinh xảo. Nhờ đó, bộ máy có khả năng dự trữ năng lượng đến 72 giờ.

Để có được thiết kế mới, Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin Flying Tourbillon Chronograph RD#5 kế thừa tinh thần tiên phong của dòng RD. Trong đó, phiên bản mới có flying tourbillon biên độ lớn, lần đầu tiên ra mắt trong RD#3 năm 2022. Cơ chế tự động này đã được tái thiết kế toàn diện nhằm giảm độ dày nhưng vẫn duy trì tỷ lệ cân đối nguyên bản. Các kỹ sư của Audemars Piguet tái cấu trúc các bộ phận, đồng thời, phát triển một bộ thoát mới vận hành lồng tourbillon titanium theo cơ chế ngoại vi, từ đó tối ưu hóa phân bổ năng lượng và giảm trọng lượng tổng thể. Bộ thoát này phối hợp cùng dao động có khả năng chịu biên độ cao hơn so với cấu trúc truyền thống, hạn chế hiện tượng rung ngược, nâng cao độ tin cậy, khả năng quản lý năng lượng và độ chính xác. Bên cạnh đó, từ khi được giới thiệu vào năm 2015, dòng RD có nhiều giải pháp cấu trúc cho các thách thức trường tồn của nghệ thuật Haute Horlogerie. Trong đó, RD#1 mở ra chuẩn mực âm học mới; RD#2 năm 2018 tái định nghĩa đồng hồ lịch vạn niên siêu mỏng; RD#3 ra mắt năm 2022 với flying tourbillon tự động siêu mỏng, tạo nền tảng cho RD#4 – mẫu Code 11.59 Ultra-Complication Universelle, biểu tượng của sự phức tạp và công thái học trong lịch sử Audemars Piguet.

Đến nay, với RD#5, Audemars Piguet tiếp tục cách mạng hóa tính công thái học trong lĩnh vực chronograph, một lĩnh vực vốn ít được đổi mới trong suốt nhiều thập kỷ. "RD#5 hội tụ đầy đủ tinh hoa của một chiếc đồng hồ chronograph với nút bấm cảm ứng tinh tế, bộ đếm phút nhảy tức thời, độ mỏng ấn tượng và khả năng hiển thị được tính toán tỉ mỉ", Giulio Papi nhấn mạnh.

Vỏ và dây đeo của phiên bản này được chế tác từ titanium kết hợp kim loại thủy tinh khối (BMG), chất liệu có cấu trúc phi tinh thể giúp chống mài mòn và phản chiếu ánh sáng đặc trưng. Mặt số Petite Tapisserie tông "Bleu Nuit, Nuage 50" cùng cọc số và kim vàng trắng 18K mạ rhodium tạo cảm giác sang trọng. Hai mặt số phụ tại vị trí 3 giờ và 9 giờ hoàn thiện vân tròn đồng tâm, trong khi kim chronograph titanium tăng tính nhẹ nhàng cho tổng thể. Nhân dịp 150 năm, Audemars Piguet còn khắc dòng chữ "1 of 150 pieces" và biểu tượng "150" trên nắp lưng, gợi nhắc di sản kết hợp tinh thần đổi mới của thương hiệu.

