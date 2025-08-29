Dấu ấn công nghệ của Techcombank tại Triển lãm A80

Tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm, Techcombank mang đến không gian trải nghiệm số, giới thiệu loạt sáng kiến tài chính hỗ trợ doanh nghiệp.

Techcombank thiết kế khu trưng bày theo dạng số hóa, mang đến trải nghiệm tương tác trực tiếp cho khách tham quan với điểm nhấn là ứng dụng Techcombank Business, cho phép doanh nghiệp mở miễn phí tài khoản trực tuyến, chọn số đẹp, duy trì số định danh điện tử, đồng thời trải nghiệm quy trình định danh điện tử và sinh trắc học kết nối trực tiếp với các cổng dữ liệu quốc gia.

Sau khi mở tài khoản Business Online, doanh nghiệp có thể thực hiện giao dịch quốc tế, đặc biệt là chuyển đổi ngoại tệ, chỉ trong vòng 2 giờ mà không cần qua ngân hàng trung gian. Giải pháp này giúp tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục tại quầy và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Khách tham quan trải nghiệm các sản phẩm tại gian hàng của Techcombank. Ảnh: Techcombank

Ngoài ra, triển lãm cũng tái hiện lại hành trình chuyển đổi số gần 32 năm qua của ngân hàng cũng được tái hiện, gắn với sự phát triển của hệ thống ngân hàng trong nước. Khách tham quan có thể tham gia chương trình quay số may mắn nhận quà tặng trong suốt thời gian triển lãm, từ 28/8 đến 5/9.

Đại diện Techcombank, bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị cho biết, việc góp mặt tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm là niềm vinh dự của ngân hàng. Những sản phẩm và giải pháp trưng bày lần này thể hiện định hướng xây dựng hệ sinh thái tài chính tích hợp, mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng.

"Techcombank luôn đầu tư vào số hóa và dữ liệu lớn để thấu hiểu nhu cầu, từ đó đưa ra tư vấn và giải pháp tài chính tối ưu cho người dùng, từ đó giúp 'chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống', đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam", bà Tú nói.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank giới thiệu sản phẩm với Giám đốc Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Techcombank

Ngoài triển lãm, ngân hàng còn đồng hành cùng các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh như Đại nhạc hội V Concert, V Fest, chương trình "Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025". Đặc biệt, màn trình diễn ánh sáng 3D mapping tại Tháp Rùa - Hồ Hoàn Kiếm ngày 29/8 được kỳ vọng mang đến trải nghiệm thị giác mới mẻ cho công chúng.

Triễn lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc" tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) từ 28/8 đến 5/9. Đây là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, diện tích gần 260.000 m2, có sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số, trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng.

Ngọc Lệ