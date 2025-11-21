Dấu ấn con người Việt Nam hơn 30 năm qua

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Catherine Karnow chụp một giáo viên tên Trần Thị Điệp trên chuyến tàu Thống Nhất năm 1990. Lúc ấy, bà đi khắp tàu tìm kiếm những khung hình mà không có ý tưởng cụ thể nào. Bỗng nhiên, bà bị thu hút bởi người phụ nữ ngồi gần cửa sổ với gương mặt suy tư.

Năm 2010, tác giả nhận được tin nhắn trên mạng xã hội của một người tên Thảo, nói người trong ảnh là mẹ cô. Nhờ mối duyên này, bà và nhân vật gặp lại, trở thành bạn tốt của nhau. Năm 2018, con gái bà Điệp kết hôn, Catherine đã bay từ Mỹ sang Việt Nam dự đám cưới.

Tác phẩm được bà giới thiệu tại triển lãm Việt Nam - Một đất nước đang đổi thay 1990-2015, diễn ra ngày 21-5/12 tại số 45 Tràng Tiền, Hà Nội, thuộc khuôn khổ sự kiện Photo Hanoi'25.