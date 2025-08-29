Dấu ấn chuyển đổi số của TPBank tại triển lãm A80

TPBank giới thiệu hành trình chuyển đổi số của ngân hàng tại Triển lãm Thành tựu Đất nước, đồng thời hỗ trợ người dân liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Tại khu trưng bày ngành ngân hàng, TPBank giới thiệu nhiều giải pháp gắn liền với đời sống số của người dân và doanh nghiệp như Paste to Pay, robot AI T’Aio... Trong đó, Paste to Pay là một điểm nhấn công nghệ. Đây là tính năng phát triển từ ChatPay, cho phép người dùng sao chép tin nhắn, ảnh, mã QR có thông tin chuyển tiền và dán vào ứng dụng TPBank. Hệ thống AI sẽ tự động nhận diện, điền dữ liệu và hoàn tất giao dịch chỉ trong vài giây. Công nghệ này được phát triển từ nền tảng GeneAI kết hợp nhận diện ký tự quang học (OCR), có khả năng xử lý cả tin nhắn thiếu cấu trúc và thông tin từ hình ảnh.

Nhờ ứng dụng này, app TPBank được The Asian Banker trao giải "Sản phẩm sáng tạo ngân hàng số tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương".

Gian hàng TPBank tại triển lãm. Ảnh: TPBank

Đặc biệt, tại triển lãm A80, khách tham quan được gặp gỡ "lễ tân thông minh" - Robot AI T'Aio. T'Aio là trợ lý AI được TPBank ra mắt từ năm 2017, có thể hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của người dùng. Robot T'Aio được coi là bước đi tiên phong của ngân hàng trong việc đưa AI phục vụ người dùng gần một thập kỷ qua.

Theo đại diện TPBank, hiện hơn 98% giao dịch được thực hiện trên kênh số, tương đương gần 2 tỷ giao dịch mỗi năm. Trên nền tảng này, hơn 5 triệu người tiếp cận các khoản vay nhỏ, hơn 200.000 thẻ tín dụng và gần 10 triệu tài khoản, thẻ thanh toán được phát hành trực tuyến.

TPBank còn hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách an sinh xã hội theo cách hiện đại, minh bạch và tiện lợi. Ngân hàng hướng dẫn liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trực tiếp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Giải pháp này giúp người dân thuận tiện kết nối thông tin định danh với tài khoản TPBank, từ đó nhận trợ cấp kịp thời, đúng đối tượng, góp phần đưa các chính sách của Nhà nước đến gần hơn với đời sống hàng ngày.

Với khách hàng doanh nghiệp, TPBank triển khai hệ sinh thái Ngân hàng Mở (Open Banking) từ năm 2019, kết nối hơn 2.000 dịch vụ số cùng hàng trăm đối tác. Giải pháp cho phép người dùng thanh toán phí đường bộ, dịch vụ công, thương mại điện tử ngay trên app hoặc qua nền tảng liên kết. Doanh nghiệp lớn có thể tự động hóa hàng trăm nghìn lệnh chi mỗi ngày, tối ưu chi phí và hạn chế sai sót.

Robot AI T'Aio. Ảnh: TPBank

Ngân hàng cũng cung cấp các API "may đo" cho doanh nghiệp, kết nối trực tiếp hệ thống nội bộ để giao dịch tự động. Các tính năng như tài khoản ảo, ví điện tử, thanh toán QR hay gói quản lý tài chính tích hợp giúp kiểm soát dòng tiền hiệu quả. Việc đóng gói API thành giải pháp trọn vẹn rút ngắn thời gian triển khai, thúc đẩy kinh tế số.

Với sáng kiến số hóa dành cho doanh nghiệp, TPBank nhận giải "Ứng dụng ngân hàng số và giải pháp thanh toán tốt nhất dành cho doanh nghiệp tại Việt Nam" do The Asian Banker trao tặng.

Bên cạnh đổi mới công nghệ, TPBank còn chú trọng đến phát triển bền vững. Ngân hàng nằm trong Top 20 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất năm 2024 và tiếp tục lọt Top 10 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uy tín năm 2025 do Vietnam Report bình chọn. Ngoài ra, TPBank ký kết hợp tác cùng VinFast, đồng hành trong phát triển năng lượng sạch và thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh.

Đại diện ngân hàng cho biết, việc tham gia triển lãm là cơ hội để TPBank khẳng định vai trò tiên phong công nghệ trong ngành tài chính, đồng hành cùng quốc gia trên hành trình chuyển đổi số.

Triễn lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc" tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) từ 28/8 đến 5/9, quy tụ khoảng 6.000 đại biểu trong nước và quốc tế cùng hàng trăm nghìn lượt khách tham quan. Đây là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, diện tích gần 260.000 m2, có sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số, trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng. Sự kiện sẽ mở cửa miễn phí đến hết ngày 5/9.

