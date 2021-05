Dấu ấn Cát Tường Group trên thị trường bất động sản Long An

Cát Tường Group ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng loạt đô thị xanh, quy hoạch bài bản, kiến trúc đồng bộ cùng tiện ích thiết kế đẳng cấp, tiện nghi...

Cơ sở hạ tầng hoàn thiện, cam kết pháp lý minh bạch, giá bán cạnh tranh và không gian sống xanh là những yếu tố góp phần làm nên thương hiệu Cát Tường Group tại Long An nói riêng và thị trường phía Nam nói chung.

Cát Tường Group tiếp tục tạo dấu ấn riêng tại TP Tân An (Long An) với khu dân cư Taka Garden Riverside Homes. Ảnh phối cảnh: Cát Tường Group.

Cơ duyên đánh thức tiềm năng thị trường Long An

10 năm trước, ở thời điểm thị trường bất động sản đang đóng băng, Cát Tường Group ra đời chỉ với 6 thành viên. Từ một công ty đầu tư các dự án đất nền nhỏ lẻ, trong 10 năm, doanh nghiệp này đã vươn mình thành nhà phát triển đô thị quy mô, uy tín hàng đầu khu vực phía Nam. Đại diện Cát Tường Group cho biết, tập đoàn theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến các giá trị nhân văn. Mỗi dự án được đầu tư và phát triển đều mang kỳ vọng kiến tạo môi trường sống hạnh phúc cho cư dân. Và Long An là nơi tập đoàn này đặt "dấu chân" đầu tiên với những dự án chất lượng, đánh thức tiềm năng bất động sản khu vực này.

Từ khi thành lập, Cát Tường Group đã ghi dấu ấn với hàng loạt dự án bất động sản có hệ thống hạ tầng đồng bộ, chất lượng thi công được đánh giá tốt, tiến độ hạ tầng nhanh chóng, cam kết pháp lý minh bạch... mang đến giá trị thực tiễn cho cư dân cũng như khách đầu tư; là nền tảng để Cát Tường Group phát triển bền vững.

Với mức giá vài trăm triệu đồng một sản phẩm cùng tiến độ thanh toán linh hoạt, hỗ trợ vật liệu xây dựng cho khách xây nhà, các dự án của Cát Tường Group đã hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người trẻ, gia đình trẻ và người dân có thu nhập trung bình tại Long An. Dù triển khai sản phẩm bất động sản vừa túi tiền, đơn vị này vẫn chú trọng xây dựng hệ thống tiện ích đa dạng, phục vụ cộng đồng dân cư; giúp cư dân dù sống ở tỉnh nhưng vẫn được tận hưởng cuộc sống tiện nghi với hệ tiện ích đa dạng như thành phố.

Ngay từ dự án bài bản đầu tay, Cát Tường Phú Thạnh đã được Cát Tường Group đầu tư đồng bộ từ thiết kế, tiện ích, chất lượng thi công đến không gian sống xanh. Do đó dự án nhanh chóng được khách hàng đón nhận nhiệt tình. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ sản phẩm dự án đã được giao dịch thành công, hình thành cộng đồng cư dân nhanh chóng. Sau đó, loạt dự án mang thương hiệu Cát Tường lần lượt ra đời như Cát Tường Phú Hòa, Cát Tường Phú Nam, Cát Tường Phú Nguyên... đều được khách hàng đón nhận với tất cả sản phẩm được giao dịch thành công chỉ sau vài tuần mở bán.

Công viên mô phỏng 7 kỳ quan thế giới tại khu đô thị Cát Tường Phú Sinh là điểm du lịch hút khách của tỉnh Long An. Ảnh: Cát Tường Group.

Sau thành công trong việc phát triển các dự án bất động sản nhà ở, đất nền, Cát Tường Group tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược với các khu đô thị quy mô lớn. Tiêu biểu là khu đô thị sinh thái Cát Tường Phú Sinh - dấu ấn đậm nét làm nên thương hiệu Cát Tường Group tại Long An, góp phần thổi "làn gió mới" cho thị trường này, mang đến cho cư dân những trải nghiệm về một khu đô thị xanh, đầy đủ tiện ích.

Tiên phong phát triển đô thị tại TP Tân An

Gắn bó với Long An tròn 10 năm, đại diện Cát Tường Group cho biết doanh nghiệp vẫn luôn trăn trở về việc góp phần dựng xây, kiến tạo những giá trị sống mới cho cư dân nơi đây. Tiếp tục mối duyên với Long An, mới đây Cát Tường Group công bố dự án mới tại TP Tân An - trung tâm hành chính tỉnh, với kỳ vọng kiến tạo chuẩn sống chất lượng mới cho cư dân khu vực này. Taka Garden Riverside Homes đang tiếp bước hành trình gia tăng giá trị thương hiệu Cát Tường Group với lối đi riêng.

Sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Đinh Viết Cừu, kết nối nhanh chóng đến Quốc lộ 1A, Taka Garden Riverside Homes được phát triển với những tiêu chuẩn về chất lượng và trải nghiệm cuộc sống mới, thỏa mãn các tiêu chí khắt khe với sự kết hợp giữa không gian xanh và hệ sinh thái nội khu đẳng cấp.

Taka Garden Riverside Homes được kỳ vọng kiến tạo nên một cộng đồng dân cư thông minh, chất lượng cao tại trung tâm tỉnh Long An. Ảnh phối cảnh: Cát Tường Group.

Tại Taka Garden Riverside Homes, cư dân sẽ được tận hưởng cuộc sống trọn vẹn với không gian xanh cùng hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như vườn thiền Nhật, khu vực BBQ ngoài trời, đài vọng cảnh, khu vui chơi cho trẻ em, khu vực đậu xe thông minh...

Đặc biệt, với địa thế đắc lợi bên dòng sông Vàm Cỏ Tây, dự án sở hữu đường dạo bộ với công viên bên sông hiếm có, có tác dụng như "máy điều hòa" không khí, đem lại không gian sống thoáng đãng cho toàn khu dân cư. Không chỉ "xanh" mà Taka Garden Riverside Homes còn được đánh giá cao bởi yếu tố thông minh. Tại đây, 111 căn nhà ở biệt lập được tích hợp công nghệ 4.0 với gói thiết bị nhà thông minh Smarthome Lumi cơ bản. Được bán với mức giá hơn hai tỷ đồng, Taka Garden Riverside Homes mở ra cơ hội sở hữu nhà ở chất lượng với mức giá vừa phải cho gia đình trẻ tại TP Tân An và TP HCM.

Nhà mẫu Taka Garden Riverside Homes. Ảnh: Cát Tường Group.

Tiên phong phát triển đô thị tại TP Tân An được cho là bước đi vững chắc trong định hướng phát triển của Cát Tường Group, khi thành phố nói riêng và tỉnh Long An nói chung giàu tiềm năng tăng trưởng. Đặc biệt với vị trí đắc địa cận TP HCM cùng lợi thế về quỹ đất và phát triển công nghiệp, Long An đang là "vùng đất hứa" cho xu hướng giãn dân và dịch chuyển công nghiệp tại TP HCM.

Năm 2020, Cát Tường Group được vinh danh với các danh hiệu "Breakthrough Developer - Nhà phát triển bất động sản đột phá Đông Nam Á 2020" do Dot Property Southeast Asia Awards (Giải thưởng Bất động sản Đông Nam Á) trao tặng. Bên cạnh đó là giải thưởng "Nhà phát triển khu đô thị tiêu biểu" tại lễ vinh danh "Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2020" do tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức. Những giải thưởng uy tín là sự khẳng định cho thương hiệu, uy tín và vị thế mà Cát Tường Group tạo dựng trong suốt thời gian qua.

"Với quyết tâm theo đuổi triết lý kinh doanh lấy khách hàng là trung tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến tạo những công trình đáng sống, ấn tượng, định vị hình ảnh của một nhà đầu tư, phát triển bất động sản có tâm và tầm", đại diện Cát Tường Group khẳng định.

Bảo Khánh