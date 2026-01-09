Dấu ấn các đạo diễn trẻ ở mảng phim ngắn

Thành Đạt, Zen Nguyen, Sylvia Wang và nhiều đạo diễn trẻ nhận loạt giải thưởng phim ngắn trong nước lẫn quốc tế nhờ cách kể chuyện mới lạ.

Theo đại diện Galaxy Play, từ năm 2025 trở về trước, nhiều phim ngắn của đạo diễn Việt thắng loạt giải thưởng, liên hoan phim trong nước, được ghi nhận trưởng thành về khả năng kể chuyện, chọn đề tài lẫn cách tiếp cận khán giả.

Đơn cử, tác phẩm Đàn cá gỗ của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt giành "Phim ngắn xuất sắc" ở Cánh Diều Vàng 2024, được hội đồng giám khảo đánh giá cao lối kể dung dị và âm nhạc bắt tai (nhạc phẩm Phép màu). Phim phản ánh trăn trở của người trẻ Việt hiện đại.

Nhân vật chính là Cường, chàng trai miền biển mê âm nhạc nhưng bị cha ngăn cản, phải gác lại ước mơ để tiếp tục làm ngư dân, chăm lo gia đình. Khi nghề đi biển trở nên bấp bênh, Cường đứng trước lựa chọn khó khăn: kế nghiệp truyền thống gia đình hay theo đuổi giấc mơ âm nhạc.

Sau thành công của Đàn cá gỗ và nhạc phẩm Phép màu, Thành Đạt tiếp tục được đề cử hạng mục Young ID (Biểu tượng thế hệ mới) tại WeChoice Awards 2025, cho thấy giới chuyên môn lẫn công chúng ngày càng đánh giá cao các nhà làm phim trẻ.

Poster phim ngắn "Đàn cá gỗ". Ảnh: Galaxy Play

Ngoài ra, đạo diễn Thanh Đạt từng thắng "Phim ngắn xuất sắc" tại Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) nhờ Khu rừng của Páo, khai thác không gian văn hóa bản địa và biến đổi nội tâm của nhân vật trẻ. Kịch bản xoay quanh Páo, chàng trai H'Mông bị ép kết hôn từ 14 tuổi. Lúc 18 tuổi, anh lần đầu biết yêu, phải đối mặt lựa chọn khó khăn giữa tình yêu và trách nhiệm với gia đình, phong tục.

Trong khi đó với Tròn, vuông, tam giác - từng đoạt giải nhất Dự án phim ngắn CJ 2020, Thành Đạt kể câu chuyện gia đình qua cấu trúc hình học tối giản nhưng giàu cảm xúc.

Đại diện Galaxy Play nhận định các tác phẩm trên cho thấy phim ngắn Việt không còn là "bài tập đầu tay" mà hình thành những tiếng nói sáng tạo riêng, phản ánh đời sống và loạt vấn đề xã hội đương đại.

Song song tác phẩm trong nước, Galaxy Play tuyển chọn và giới thiệu những dự án ngoài Việt Nam. Điểm chung là đều do nữ giới đạo diễn, trong đó có nhiều người gốc Việt và nhà làm phim quốc tế. Theo đại diện nền tảng: "Phim ngắn có khả năng vượt ranh giới địa lý để đối thoại với khán giả toàn cầu khi được đặt trong không gian trình chiếu phù hợp".

Điển hình với Scarlet silence (Sự im lặng đỏ thắm), đạo diễn gốc Việt Zen Nguyen (Nguyễn Xuân Yến) nhận 5 đề cử quốc tế và đoạt hai giải: "Phim ngắn giật gân xuất sắc" tại London Global Film Awards 2024 và "Phim ngắn tâm lý xuất sắc" ở Toronto International Nollywood Film Festival 2024 (TNIFF).

Kịch bản xoay quanh Harvey, họa sĩ trẻ đang hoàn thiện tác phẩm mới. Trong quá trình đó, mối quan hệ giữa anh và bạn gái Mimi dần căng thẳng khi Zoe - nhà phê bình nghệ thuật - xuất hiện để đánh giá bức tranh. Nhận xét của Zoe làm lộ rõ áp lực sáng tạo, sự bất an và khoảng cách cảm xúc giữa các nhân vật. Đạo diễn Zen Nguyen khai thác xung đột nội tâm, sự im lặng cùng loạt tác động tinh tế của phán xét trong nghệ thuật, tình cảm.

Một cảnh trong phim "Scarlet Silence". Ảnh: Galaxy Play

Trong khi đó, Sylvia Wang nhận giải Nhà làm phim nữ xuất sắc (Best Female Filmmaker) tại Toronto International Nollywood Film Festival 2024 (TNIFF) nhờ nhờ Your world is blobfish. Nội dung nói về một kiểm toán viên cần mẫn, được Thượng đế ban phần thưởng "hạnh phúc" - điều cô luôn tìm kiếm.

Theo đại diện nhà phát hành Galaxy Play, thành tích của Sylvia Wang góp thêm góc nhìn nữ giới trong không gian phim ngắn được tuyển chọn, đồng thời nhấn mạnh sự đa dạng về xuất thân, tiếng nói sáng tạo của các đạo diễn ở sân chơi này.

Một cảnh trong phim "Your world is blobfish". Ảnh: Galaxy Play

Những năm qua, Galaxy Play đẩy mạnh kiến tạo sân chơi cho phim điện ảnh lẫn series Việt, giúp các tác phẩm có cơ hội tiếp cận khán giả trong nước một cách hệ thống. Bước sang 2026, đơn vị đặt mục tiêu mở rộng thêm mảng phim ngắn nhằm tạo thêm không gian để hỗ trợ các nhà làm phim trẻ Việt Nam và quốc tế.

Người đại diện lý giải đưa phim ngắn vào hệ sinh thái nội dung có thể giúp các tác phẩm không còn dừng lại ở vòng đời giải thưởng hay liên hoan phim, mà có cơ hội tiếp tục được xem, thảo luận và lan tỏa đến đông đảo khán giả hơn nữa.

"Với phim ngắn, khán giả là yếu tố then chốt giúp tác phẩm tiếp tục được sống sau mùa giải thưởng. Chúng tôi kỳ vọng cộng đồng yêu điện ảnh sẽ ủng hộ - từ lượt xem, mức độ thảo luận, chia sẻ đến đồng hành đạo diễn trẻ. Khi nhận yêu thương từ người xem, phim ngắn sẽ không còn là điểm kết thúc sau mỗi mùa giải mà trở thành bước khởi đầu cho hành trình dài hơn của tài năng trẻ", đại diện Galaxy Play nói thêm.

Đông Vệ