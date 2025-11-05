Dấu ấn âm nhạc cổ điển Nga tại buổi hòa nhạc 'White Night'

Hai đêm nhạc "White Night - Đêm Trắng" đưa khán giả vào không gian âm nhạc cổ điển Nga do dàn nhạc giao hưởng St. Petersburg Philharmonic Orchestra thể hiện.

Chương trình diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm trong hai đêm 1 và 2/11. Đây là lần đầu tiên dàn nhạc giao hưởng St. Petersburg Philharmonic Orchestra – dàn nhạc lâu đời và danh giá của nước Nga công diễn tại Hà Nội. Hai đêm hòa nhạc, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Nicolay Alexeev, cùng hai giọng ca Alexey Tikhomirov và Yekaterina Sergeyeva đã đưa khán giả vào không gian âm nhạc cổ điển.

Dàn nhạc St. Petersburg Philharmonic Orchestra biểu diễn tại Việt Nam. Ảnh: Techcombank

Các nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng St. Petersburg đã mang theo hơi thở mùa đông cùng những thanh âm bất hủ do ba nhà soạn nhạc Tchaikovsky, Mussorgsky và Rimsky-Korsakov sáng tác đến với khán phòng của nhà hát Hồ Gươm. Ban tổ chức cho biết, chương trình được xây dựng như nhịp cầu nối, kể lại câu chuyện về niềm kiêu hãnh và vẻ đẹp của xứ sở bạch dương đến với khán giả Việt, qua đó tạo nên một không gian sang trọng, đầy chất thơ.

Ông Gennady Stepanovic Bezdetko, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam chia sẻ, sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga, sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Diva Hồng Nhung đến với đêm hòa nhạc từ rất sớm. Cô cảm thấy may mắn được có mặt tại buổi biểu diễn này. "Tôi đã được đến St. Petersburg vài lần và đã từng được xem dàn nhạc biểu diễn. Nhưng lần này, với phần trình diễn ngay tại quê hương khiến tôi cảm thấy khác biệt và xúc động", nữ ca sĩ cho biết.

Khách mời của đêm nhạc. Ảnh: Techcombank

Sự kiện còn là lời tri ân của Techcombank dành cho hội viên Techcombank Private. Bà Nguyễn Vân Linh, Phó Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ Techcombank, cho biết, âm nhạc cổ điển, đặc biệt là những tác phẩm kinh điển của Nga luôn là biểu tượng của sự sang trọng và trường tồn. Điều này cũng rất phù hợp với triết lý khách hàng của Techcombank khi luôn đặt khách hàng là trọng tâm, mang đến giá trị và quyền lợi đẳng cấp cho khách hàng.

Trong những năm qua, ngân hàng liên tiếp đưa những chương trình nghệ thuật cổ điển như: nguyên tác vở opera Carmen 150 năm tuổi, "The Seasons Ballet" về công diễn tại Việt Nam.

Đại diện Techcombank cho biết, nhà băng cam kết mang đến những đặc quyền sống cao cấp, trải nghiệm được cá nhân hóa và dịch vụ quản lý gia sản cho khách hàng. Tất cả đều nhằm tôn vinh giá trị sống của khách hàng Techcombank Private.

Yên Chi