Dấu ấn 66 năm phát triển của China Airlines

Sau 66 năm phát triển, China Airlines từ hãng bay nội địa nhỏ đã trở thành mạng lưới quốc tế phục vụ hàng triệu hành khách mỗi năm, với đội bay hiện đại, dịch vụ được xếp hạng 4 sao.

Thành lập năm 1959, China Airlines bắt đầu bằng việc khai thác các tuyến bay nội địa ngắn. Sau hơn sáu thập kỷ, hãng đã trở thành một trong những hãng hàng không dẫn đầu khu vực với mạng bay rộng khắp châu Á, châu Âu và Mỹ, phục vụ hành khách từ nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Sự phát triển này được thúc đẩy bởi chiến lược hiện đại hóa đội bay, nâng cấp chất lượng dịch vụ và định hướng phát triển bền vững.

Tiếp viên của China Airlines. Ảnh: China Airlines

China Airlines hiện khai thác đội bay thân rộng A350-900 và B777-300ER, được đánh giá cao về tính an toàn, vận hành ổn định và độ êm trên các hành trình dài. Hãng triển khai ba hạng ghế gồm Economy, Premium Economy và Business, mang lại lựa chọn phù hợp cho từng nhóm hành khách, từ không gian ngồi rộng rãi, ghế ngả sâu đến giường phẳng 180 độ trên khoang hạng thương gia.

Hành khách có thể lựa chọn suất ăn theo mùa mang hương vị Đài Loan, thực đơn chay hoặc các món tốt cho sức khỏe, phù hợp với những chặng bay dài. Hệ thống giải trí đa dạng và Wi-Fi tốc độ cao cũng đáp ứng nhu cầu làm việc lẫn giải trí ngay trên không trung.

Hành khách được phục vụ tận tâm và chuyên nghiệp. Ảnh: China Airlines

Uy tín của China Airlines được củng cố qua loạt giải thưởng quốc tế. Hãng đạt APEX Five Star Global Airline trong chín năm liên tiếp và chứng nhận Skytrax 4-Star Airline. Các giải thưởng Best in Food & Beverage, Best in Wi-Fi và PAX International Awards cho khoang Business và Premium Economy thể hiện nỗ lực nâng cao trải nghiệm hành khách, từ tiện nghi trên máy bay đến dịch vụ mặt đất.

Bên cạnh chất lượng dịch vụ, hãng bay còn chủ động ứng dụng các sáng kiến Eco-Friendly như giảm rác thải nhựa, tối ưu nhiên liệu để thúc đẩy hàng không xanh. Hãng coi phát triển bền vững là trọng tâm chiến lược, hướng tới mục tiêu Net Zero Carbon Emissions vào năm 2050, triển khai chương trình ECO Travel Offset và sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) để giảm tác động môi trường. Nhiều giải thưởng ESG quốc tế cũng ghi nhận nỗ lực của hãng trong việc cân bằng giữa trải nghiệm hành khách và trách nhiệm với cộng đồng.

Với thị trường Việt Nam, China Airlines duy trì nhiều chính sách linh hoạt và nâng cấp trải nghiệm để đáp ứng nhu cầu tăng cao về du lịch, du học và công tác quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm 66 năm, hãng triển khai loạt ưu đãi như giảm giá vé lên đến 15%, tặng eSIM Internet cho hành khách bay từ Việt Nam đến Đài Loan hoặc Mỹ, thêm một kiện hành lý ký gửi cho hành trình Việt Nam - Mỹ và miễn phí hoàn vé trong trường hợp bị từ chối visa Mỹ. Các ưu đãi này giúp hành khách tiếp cận dịch vụ quốc tế chất lượng cao với chi phí tối ưu hơn.

Trong thời gian tới, China Airlines cho biết sẽ tiếp tục mở thêm đường bay và tăng tần suất khai thác, đồng thời nâng cấp đội bay và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của hành khách quốc tế, trong đó có khách Việt.

