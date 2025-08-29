Dấu ấn 37 năm phát triển của VietinBank

Trải qua 37 năm phát triển, VietinBank khẳng định vị thế trụ cột tài chính quốc gia, đồng hành cùng công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Xây dựng hệ sinh thái tài chính thông minh và bền vững là mục tiêu VietinBank đang hướng tới. Ngân hàng áp dụng chiến lược dựa trên các trụ cột: số hóa nội lực, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, hỗ trợ kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo tham quan gian trưng bày của VietinBank tại sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2025. Ảnh: VietinBank

Đồng hành, phát triển cùng doanh nghiệp

Theo đó, VietinBank ứng dụng công nghệ AI, dữ liệu lớn (Big Data), API trên các nền tảng VietinBank eFAST, ERP, Merchant Platform, eContract, Smart POS... Đồng thời, ngân hàng hợp tác Fintech và đối tác thanh toán để mở rộng hệ sinh thái kết nối mở.

Với định hướng phát triển bền vững, VietinBank cung cấp vốn xanh, tín dụng ưu đãi, tư vấn ESG, hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới phát thải ròng bằng "0"; cung cấp dòng vốn linh hoạt từ lưu động, trung dài hạn đến M&A, phát hành trái phiếu được thiết kế riêng cho từng ngành nghề.

Trên trường quốc tế, VietinBank đóng vai trò cầu nối giao thương, cung cấp tài trợ chuỗi cung ứng, thanh toán quốc tế, FX, phái sinh, đồng hành doanh nghiệp FDI, xuất nhập khẩu, đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng.

Tính đến 30/6, dư nợ tín dụng doanh nghiệp đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 1,6 lần; huy động vốn đạt 702.000 tỷ đồng, cũng tăng gần 1,6 lần so với cuối 2020.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VietinBank và Phương Thành Tranconsin. Ảnh: VietinBank

Ngân hàng bán lẻ tốt nhất

Trong bán lẻ, VietinBank liên tục mở rộng quy mô, đẩy mạnh số hóa, nâng cao trải nghiệm khách hàng. CASA năm 2024 của ngân hàng tăng 31%, dư nợ bán lẻ tăng trưởng hai chữ số liên tiếp qua các năm. Bám sát triết lý khách hàng là trung tâm, VietinBank đổi mới chiến lược sản phẩm, dịch vụ theo hướng giải pháp cá nhân hóa. Từ học sinh, sinh viên, cán bộ đến hộ kinh doanh cá thể... đều được đồng hành bởi các giải pháp phù hợp.

Ngân hàng cũng ra mắt loạt sản phẩm hiện đại như nhận diện khách hàng bằng AI, giải ngân online, đăng ký vay trực tuyến, thấu chi online, quản lý thẻ trên iPay, Shop365... Trong tương lai, VietinBank iPay Mobile được nâng cấp thành trợ lý tài chính thông minh, ứng dụng AI, Blockchain, Cloud để tự động hóa và tăng bảo mật.

Với nhu cầu cá nhân hóa khách hàng bán lẻ ngày càng cao, VietinBank sẽ tập trung: cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng với AI, Big Data; ứng dụng công nghệ trong hoạt động marketing, xây dựng hệ sinh thái số toàn diện; tăng năng lực quản trị rủi ro bằng công nghệ.

Mở rộng hợp tác quốc tế

Ở mảng kinh doanh vốn, VietinBank ghi dấu ấn khi liên tục mở rộng quy mô, tối ưu danh mục, thúc đẩy lợi nhuận tự doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu theo hướng gia tăng lợi nhuận phi tín dụng. VietinBank là một trong những đơn vị tiên phong cung cấp sản phẩm phái sinh hiện đại như IRS, CCS để giúp khách hàng quản trị rủi ro hiệu quả. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng cung cấp giải pháp phòng ngừa rủi ro biến động giá cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực: nông sản, nhiên liệu, năng lượng, kim loại...

Ngoài ra, VietinBank huy động khoảng 75.000 tỷ đồng trái phiếu trong 5 năm. Riêng sáu tháng đầu 2025 đã phát hành 16.350 tỷ đồng với 2 đợt ra công chúng và 7 đợt riêng lẻ. Ngân hàng đang tối ưu hóa quy trình phát hành qua nền tảng số để gia tăng trải nghiệm nhà đầu tư. VietinBank cũng tiếp tục củng cố vị thế qua hợp tác chiến lược với các định chế trong và ngoài nước.

Hiện nay, VietinBank kiên định hành trình DX (chuyển đổi số) - CX (trải nghiệm khách hàng) - EX (trải nghiệm nhân viên), kết nối sức mạnh con người - dữ liệu - trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh các sáng kiến nền tảng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hạ tầng, dữ liệu, quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch. Đồng thời, VietinBank tiên phong triển khai dự án quản trị trải nghiệm, gia tăng sự hài lòng, gắn kết khách hàng.

Với những cố gắng suốt 37 năm, VietinBank nhận nhiều giải thưởng uy tín: 14 năm liền Top 2.000 Doanh nghiệp lớn nhất thế giới của Forbes; 7 lần Top 300 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới của Brand Finance; 8 lần Thương hiệu Quốc gia; 5 năm liền Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam của The Asian Banker; 9 năm liền Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam của Global Banking & Finance Review; Sao Khuê 2025 với 5 sản phẩm số tiêu biểu, đặc biệt VietinBank iPay Mobile lần thứ tám liên tiếp Top 10 Sao Khuê...

Năm nay, VietinBank được xếp hạng BB+ của Fitch Ratings và Ba2 ổn định của Moody's, thể hiện nền tảng tài chính vững mạnh cùng triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Thanh Thư