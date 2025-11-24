Dấu ấn 35 năm đồng hành cùng doanh nghiệp Việt của IVB

Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) đã cấp hàng chục nghìn tỷ đồng vốn cho SMEs và doanh nghiệp xuất nhập khẩu sau hơn ba thập niên.

Ngay từ khi thành lập năm 1990, IVB - ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam đã xác định tập trung hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu vốn của nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, logistics và khách hàng FDI...

Với lợi thế mô hình liên doanh, IVB vừa cung cấp nguồn vốn ổn định, vừa mang đến quy trình và chuẩn mực quốc tế trong hoạt động ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu hơn vào thị trường toàn cầu.

Trong số các gói hỗ trợ vốn, chương trình "Tiếp sức doanh nghiệp xuất nhập khẩu vượt qua thách thức" được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao. Gói này tài trợ tới 70% giá trị hợp đồng hoặc LC trước giao hàng, hỗ trợ 100% giá trị hối phiếu nhờ thu xuất khẩu, với lãi suất từ 4% một năm đối với USD và 5,3% một năm đối với VND.

Bên cạnh tài trợ xuất nhập khẩu, IVB còn phát triển danh mục tín dụng đa dạng cho sản xuất - kinh doanh, trở thành đối tác tài chính đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp trong quá trình mở rộng hoạt động.

"Những năm 1990, nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển mình, việc tiếp cận vốn không dễ dàng. Nhờ sự đồng hành của IVB, chúng tôi đã có vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Sau này, trong giai đoạn Covid-19, sự hỗ trợ của ngân hàng cũng giúp chúng tôi có lực để vực dậy khi nền kinh tế dần phục hồi", một doanh nghiệp gắn bó với IVB từ những năm đầu chia sẻ.

Đại diện ngân hàng cho biết, trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu nhiều biến động, tính bền vững của dòng vốn trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động dài hạn, đặc biệt với nhóm SMEs. Với định hướng "Cùng phát triển bền vững", các sản phẩm tài chính linh hoạt và dịch vụ chuyên biệt, ngân hàng kỳ vọng sẽ trở thành người bạn đồng hành tài chính đáng tin cậy của doanh nghiệp Việt.

Sau 35 năm phát triển, IVB đã không ngừng củng cố uy tín và năng lực chuyên môn. Ngân hàng là một trong 8 thành viên đầu tiên của hệ thống SWIFT tại Việt Nam, vừa được vinh danh là "Thành viên tiêu biểu 30 năm đồng hành cùng SWIFT", minh chứng cho năng lực thanh toán quốc tế và quản trị rủi ro theo chuẩn toàn cầu.

IVB hiện có hai bên liên doanh là VietinBank và Cathay United Bank (Đài Loan). Mạng lưới của ngân hàng phủ tại các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai và Cần Thơ, với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm trong tín dụng doanh nghiệp và tài trợ thương mại.

Trải qua những đổi thay của thị trường, sau 35 năm, giá trị cốt lõi "Bền bỉ đồng hành, vững bước cùng doanh nghiệp Việt" của IVB vẫn được giữ nguyên vẹn. Trên thương trường, ngân hàng luôn kiên định với khẩu hiệu "Cùng phát triển bền vững", lấy đó làm nền tảng sức mạnh để đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp.

Dịp kỷ niệm 35 năm thành lập (1990-2025), IVB triển khai gói ưu đãi dành cho doanh nghiệp, gồm vay sản xuất - kinh doanh dài hạn tới 300 tháng, ân hạn gốc 12 tháng và tài trợ tối đa 80% giá trị tài sản bảo đảm. Ngân hàng cũng miễn phí quản lý tài khoản, miễn phí chuyển tiền chi lương và tặng voucher Urbox trị giá 500.000 đồng cho doanh nghiệp mở mới tài khoản thanh toán, khoản vay hoặc tiền gửi.

