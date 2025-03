Dấu ấn 30 năm Toyota có mặt Việt Nam

Toyota đánh dấu 30 năm tại Việt Nam, xuất xưởng xe thứ 700.000 và tổ chức các hoạt động an toàn giao thông cho cộng đồng.

Sau 30 năm gia nhập thị trường Việt Nam (1995-2025), Toyota có nhiều đóng góp cho kinh tế - xã hội. Hãng xuất xưởng xe thứ 700.000, ghi nhận 20 triệu lượt xe sử dụng dịch vụ chính hãng và dự kiến đạt mốc một triệu xe trước thềm lễ kỷ niệm diễn ra tháng 9.

Đại diện Toyota cho biết hãng ưu tiên an toàn giao thông bằng cách nghiên cứu, giới thiệu các mẫu xe chất lượng và cải tiến công nghệ an toàn. Đơn vị cũng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao ý thức giao thông.

Về sản phẩm, những mẫu xe thế hệ mới như Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross, Camry... được trang bị tính năng an toàn tiên tiến trong gói Toyota Safety Sense. Các tính năng như điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn giúp giảm rủi ro khi tham gia giao thông. Doanh nghiệp hướng tới phổ biến các cải thiện này trên toàn bộ sản phẩm để mang đến sự an toàn cho người Việt.

Các mẫu xe Toyota Hybrid trong hành trình chinh phục 4 điểm cực. Ảnh: TMV

Trong suốt 30 năm qua, Toyota duy trì các hoạt động cộng đồng để góp phần xây dựng Việt Nam an toàn hơn. Chương trình Toyota cùng em học An toàn giao thông đã tổ chức thường niên suốt 20 năm qua, nâng cao giáo dục kỹ năng giao thông cho thế hệ trẻ.

Điển hình trong số đó là cuộc thi Toyota cùng em học An toàn giao thông diễn ra ngày 22/3, tại Nhà thi đấu đa năng TP Lào Cai với sự tham gia của 80 thí sinh từ tám đội thi, đại diện cho Tuyên Quang, Hà Nam, Hòa Bình, Cao Bằng, Vũng Tàu, Ninh Bình, Nghệ An và Cần Thơ. Chương trình gồm ba phần thi: trình diễn tiểu phẩm, thể hiện năng khiếu về chủ đề An toàn giao thông, tìm hiểu kiến thức qua trò chơi "Chạy tiếp sức" và giải ô chữ bí mật về chủ đề an toàn giao thông. Qua đó, các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông. Các em học sinh còn được trải nghiệm tình huống sa hình giao thông, hiểu rõ hơn về luật giao thông, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế một cách sinh động và trực quan.

Đặc biệt, chương trình năm nay có sự tham gia của diễn giả Bế Thị Băng. Cô là tấm gương nghị lực sau tai nạn giao thông khiến cô mất một chân nhưng vẫn sống lạc quan và truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng. Câu chuyện của cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc an toàn giao thông.

Đội chiến thắng nhận mô hình đảo giao thông an toàn. Ảnh: TMV

Vòng giao lưu cấp quốc gia kết thúc với việc trao mô hình đảo giao thông an toàn cho ba đội xuất sắc nhất là Ninh Bình, Cao Bằng và Vũng Tàu nhằm hỗ trợ giảng dạy trực quan về an toàn giao thông. Cô Phạm Thị Tuất từ Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đánh giá cao cuộc thi này vì giúp cán bộ quản lý và giáo viên có thêm kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục về an toàn giao thông. "Chương trình giúp chúng tôi và các em học sinh tham gia giao thông văn minh và trách nhiệm hơn. Mỗi học sinh là một tuyên truyền viên về ý thức chấp hành luật giao thông", Cô Tuất nói.

Chương trình Toyota cùng em học An toàn giao thông nằm trong chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội của Toyota tại Việt Nam. Ngoài ra, hãng còn đóng góp trong lĩnh vực môi trường, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, văn hóa xã hội với tổng số tiền hơn 31 triệu USD đến hết năm 2024.

Thái Anh