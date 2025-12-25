Dấu ấn 25 năm phát triển của Gas South

Gas South không ngừng đổi mới, mở rộng và trở thành thương hiệu uy tín, góp phần vào sự phát triển của ngành năng lượng quốc gia sau 25 năm hình thành và phát triển.

Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Nam (Gas South/PGS) được thành lập năm 2000, tiền thân là Xí nghiệp Kinh doanh các sản phẩm khí miền Nam trực thuộc PV Gas. Khởi đầu với vốn hơn 10 tỷ đồng, 16 cán bộ công nhân viên và sản lượng khoảng 5.000 tấn LPG mỗi năm, doanh nghiệp tập trung phân phối khí hóa lỏng cho hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn.

Năm 2006 đánh dấu bước ngoặt khi Gas South tái cấu trúc theo mô hình doanh nghiệp hiện đại, chuẩn bị cho quá trình cổ phần hóa. Một năm sau, công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, tạo nền tảng thuận lợi để huy động vốn, mở rộng thị trường và đầu tư hạ tầng. Giai đoạn này, Gas South liên tục đầu tư kho chứa, trạm chiết nạp và phát triển hệ thống phân phối, đưa sản lượng LPG tăng nhanh, từng bước nâng cao vị thế tại khu vực phía Nam và miền Trung.

Trong giai đoạn 2005 - 2010, bên cạnh cổ phần hóa, Gas South niêm yết trên sàn HNX, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và mở rộng thị phần bán lẻ LPG, từng bước khẳng định vai trò trên thị trường khí miền Nam. Năm 2016, doanh nghiệp chính thức đổi tên thương hiệu từ PV Gas South thành Gas South, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược thương hiệu, thể hiện rõ hơn tính độc lập và tự chủ trong hoạt động kinh doanh.

Ban lãnh đạo công ty trong lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển. Ảnh: Gas South

Từ một xí nghiệp nhỏ, Gas South hiện đã trở thành công ty đại chúng với hệ thống kho chứa, trạm nạp và mạng lưới phân phối trải dài từ Cà Mau đến Nghệ An. Doanh nghiệp sở hữu 4 kho chứa LPG với tổng sức chứa 8.100 tấn, 17 trạm nạp công suất gần 20.000 tấn mỗi tháng và mạng lưới hơn 1.300 đại lý, tổng đại lý trên cả nước.

Đáng chú ý, Gas South đang vận hành nhà máy sản xuất, sơn sửa vỏ chai LPG lớn nhất Việt Nam, công suất khoảng một triệu vỏ chai mỗi năm, góp phần khép kín chuỗi cung ứng. Song song với LPG truyền thống, doanh nghiệp mở rộng sang khí nén thiên nhiên (CNG) và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), phù hợp xu hướng phát triển năng lượng sạch.

Trong chiến lược dài hạn, Gas South xác định LNG là trọng tâm phát triển, đáp ứng nhu cầu năng lượng xanh cho công nghiệp và giao thông vận tải. Doanh nghiệp đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành và chăm sóc khách hàng.

Không dừng ở thị trường miền Nam, Gas South từng bước mở rộng hoạt động ra miền Bắc, hướng tới xây dựng thương hiệu năng lượng quy mô toàn quốc. Song hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và tuyên truyền sử dụng năng lượng an toàn.

Ông Nguyễn Ngọc Luận, Tổng giám đốc Gas South. Ảnh: Gas South

Tháng 3 năm nay, Gas South vừa kỷ niệm 25 năm thành lập tại Trung tâm Hội nghị Gem, TP HCM. Sự kiện được tổ chức trang trọng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tri ân khách hàng, đối tác, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn xa.

"Thành công hôm nay là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ nhân viên cùng sự tin tưởng, đồng hành của khách hàng và đối tác. Đây sẽ là động lực để Gas South tiếp tục đổi mới, sáng tạo và vươn xa hơn nữa trong chặng đường mới", ông Nguyễn Ngọc Luận, Tổng giám đốc Gas South, phát biểu tại sự kiện.

