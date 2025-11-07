Dấu ấn 15 năm phát triển của FE Credit

Sau 15 năm hoạt động, FE Credit phục vụ hơn 17 triệu khách hàng, mở rộng mạng lưới hợp tác và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng tại Việt Nam.

FE Credit (thành viên hệ sinh thái tài chính của VPBank) thành lập năm 2010, là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tham gia thị trường tín dụng tiêu dùng ở Việt Nam. Đơn vị tập trung phục vụ nhóm khách hàng thu nhập thấp hoặc chưa tiếp cận dịch vụ ngân hàng, đặc biệt tại khu vực nông thôn, nơi người dân vẫn có thói quen vay mượn qua người quen hoặc sử dụng tín dụng phi chính thức với chi phí cao.

Trong giai đoạn đầu, mô hình cho vay tiêu dùng còn mới mẻ, thị trường xuất hiện nhiều đơn vị kém uy tín khiến người dân chưa có thiện cảm với loại hình này. Theo FE Credit, thách thức lớn nhất thời điểm đó là giúp khách hàng hiểu đúng về bản chất và lợi ích của tín dụng tiêu dùng chính thống.

FE Credit phủ rộng mạng lưới, mang giải pháp tài chính đến mọi vùng miền. Ảnh: FE Credit

Qua thời gian, các sản phẩm vay của FE Credit xuất hiện nhiều hơn tại các cửa hàng xe máy, điện máy hay điểm bán lẻ, hỗ trợ người dân tiếp cận các khoản vay từ vài triệu đến vài chục triệu đồng phục vụ nhu cầu mua sắm, học tập, sửa chữa nhà cửa hay chi phí đột xuất.

FE Credit đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác bán lẻ thông qua mạng lưới hàng chục nghìn điểm giới thiệu dịch vụ. Một số chương trình hỗ trợ cộng đồng cũng được triển khai, tập trung vào nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Công nghệ giúp người dân tiếp cận dịch vụ tài chính tiêu dùng dễ dàng, thuận tiện hơn. Ảnh: FE Credit

Nhờ mở rộng mạng lưới và chuẩn hóa hoạt động, có thời điểm đơn vị chiếm khoảng 50% thị phần nhóm công ty tài chính tiêu dùng. Tính đến nay, công ty đã phục vụ hơn 17 triệu khách hàng, hợp tác với hơn 8.000 đối tác và duy trì hơn 13.400 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc. Hệ sinh thái sản phẩm gồm: tiền mặt linh hoạt, vay mua xe máy, vay mua điện thoại, điện máy và thẻ tín dụng.

Song song hoạt động kinh doanh, hơn 15 năm qua, FE Credit còn triển khai hàng trăm chương trình xã hội hướng đến người dân khó khăn trên cả nước.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2024, tổng tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 15,6 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng tiêu dùng chiếm khoảng 21,46%, tương đương 3,3 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo của FiinGroup (12/2024) cho thấy các công ty tài chính tiêu dùng chỉ chiếm khoảng 5% tổng dư nợ tiêu dùng, phần còn lại thuộc về hệ thống ngân hàng.

Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng đẩy mạnh tham gia lĩnh vực vay tiêu dùng với sản phẩm được cá nhân hóa, ứng dụng số hóa và hợp tác fintech để mở rộng kênh tiếp cận. Xu hướng này tạo ra cả áp lực cạnh tranh lẫn cơ hội cho các công ty tài chính trong việc mở rộng thị phần, đa dạng sản phẩm và tối ưu chi phí vận hành.

Nhu cầu thị trường cũng thay đổi nhanh, với sự phổ biến của mua sắm trực tuyến, thanh toán trả góp và thẻ tín dụng. Sự gia nhập lực lượng lao động của thế hệ trẻ góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Trước bối cảnh mới, FE Credit xác định chuyển đổi số là trụ cột với chiến lược "Chuyển đổi số lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm". Doanh nghiệp dự kiến tăng tốc ứng dụng công nghệ, vận hành và chăm sóc khách hàng, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận nhóm khách hàng trẻ và khách hàng tại khu vực ngoài đô thị.

Đại diện FE Credit cho biết đơn vị đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao tính minh bạch và đơn giản hóa quy trình để đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng ngày càng đa dạng.

"Chúng tôi tự hào về hành trình 15 năm và sẽ tiếp tục mở rộng giá trị mang lại cho khách hàng thông qua chất lượng dịch vụ, định hướng phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng", đại diện FE Credit chia sẻ.

(Nguồn: FE Credit)