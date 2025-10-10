Dấu ấn 15 năm phát triển công nghệ của BGSW Việt Nam

Bosch Global Software Technologies (BGSW) Việt Nam có 81 bằng sáng chế về AI, tự động hóa… đóng vai trò trung tâm R&D chiến lược của Bosch tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thành lập năm 2010, BGSW Việt Nam, hiện quy tụ hơn 4.000 nhân viên tại ba văn phòng ở TP HCM và Hà Nội. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), tự động hóa, chip bán dẫn, chuyển đổi số và phần mềm doanh nghiệp.

Với chủ đề "Flow of Imagineering - Dòng chảy kiến tạo", sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập diễn ra ngày 6/10 ghi nhận hành trình đổi mới, nơi năng lực kỹ thuật kết hợp cùng sáng tạo để biến ý tưởng thành các giải pháp ứng dụng toàn cầu.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Bosch tham quan và trải nghiệm sự kiện. Ảnh: BGSW

Trải qua 15 năm, BGSW Việt Nam từ một trung tâm cung cấp dịch vụ phần mềm đã trở thành cầu nối đổi mới sáng tạo quan trọng của Bosch. Để đáp ứng tốc độ tăng trưởng, công ty đã đầu tư vào ba văn phòng hiện đại gồm Etown Campus, OfficeHaus (TP HCM) và Capital Place (Hà Nội), theo mô hình không gian mở và tích hợp tiện ích đa năng, khuyến khích sáng tạo và kết nối nhân sự.

Doanh nghiệp liên tiếp đạt nhiều giải thưởng về môi trường làm việc, trong đó có "Great Place to Work" ba năm liền, "Vietnam Best Place to Work" suốt 10 năm và vị trí số một trong khảo sát "Nơi làm việc được sinh viên Việt Nam lựa chọn" của Universum 2024.

Không gian làm việc tại BGSW Việt Nam. Ảnh: BGSW

BGSW Việt Nam hiện sở hữu 81 bằng sáng chế, tập trung vào các lĩnh vực như hệ thống lái, xe tự hành và trí tuệ nhân tạo. Trong ba năm qua, ngân sách cho đổi mới sáng tạo tăng hơn tám lần, ưu tiên nghiên cứu AI, an ninh mạng, ảo hóa và xe định nghĩa bởi phần mềm (SDV). Doanh nghiệp cũng là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam tham gia mạng lưới trung tâm hỗ trợ công nghệ và đổi mới sáng tạo (TISC) của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Đội ngũ nhân sự của BGSW Việt Nam. Ảnh: BSGW

Bên cạnh công nghệ, doanh nghiệp chú trọng phát triển nhân sự. Hiện 81% vị trí lãnh đạo do người Việt đảm nhiệm, hướng tới 85% vào năm 2026. Công ty triển khai nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu, ứng dụng AI và tự động hóa để nâng cao hiệu suất, đồng thời xây dựng lộ trình nghề nghiệp cân bằng giữa mục tiêu cá nhân và tổ chức.

Doanh nghiệp cũng duy trì nhiều hoạt động cộng đồng như xây dựng trường học, trao học bổng, trang bị phòng STEM Lab và tặng laptop, thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh. Các dự án này được triển khai cùng Quỹ Primavera - sáng kiến xã hội của nhân viên Bosch toàn cầu - nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm và gắn kết nội bộ.

Ông Gaur Dattatreya, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành BGSW Việt Nam, đánh giá dấu ấn trong 15 năm qua đến từ sự cống hiến của toàn thể nhân viên và niềm tin từ khách hàng toàn cầu. "Chúng tôi sẽ tiếp tục khai phóng tiềm năng sáng tạo, tiên phong đổi mới để kiến tạo tương lai", ông Gaur nói về tầm nhìn trong giai đoạn tiếp theo.

Với vị thế trung tâm R&D chiến lược của tập đoàn, BGSW Việt Nam đặt mục tiêu phát triển đội ngũ linh hoạt, đa dạng và hội nhập, đồng thời tiếp tục đồng hành Bosch trong hành trình kiến tạo giải pháp công nghệ thông minh và bền vững cho tương lai.

Hoài Phương