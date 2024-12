Thông qua các chương trình đào tạo và cải tiến công nghệ, nhiều biện pháp an toàn được thực hiện xuyên suốt trước, trong và sau chuyến xe để đảm bảo mỗi chuyến đi và đơn hàng ngày càng an toàn hơn cho cả người dùng và đối tác.

Trước khi bắt đầu chuyến đi, ứng dụng sẽ yêu cầu xác thực hình ảnh tài xế và danh tính hành khách. Ngoài ra, số điện thoại của hành khách và tài xế đều được ẩn để đảm bảo quyền riêng tư. Nhằm hướng đến một môi trường di chuyển an toàn và văn minh, Grab kiểm duyệt nội dung trao đổi trên GrabChat và lọc những tin nhắn không phù hợp hoặc nhạy cảm.

Trong chuyến đi, Grab sử dụng nhiều dữ liệu khác nhau (tín hiệu GPS, dữ liệu bản đồ…), để phát hiện tình huống không an toàn mà hành khách hoặc đối tác tài xế có thể gặp phải. Tại Trung tâm An toàn trên ứng dụng, hành khách cũng có thể chia sẻ hành trình của mình cho người thân, hoặc yêu cầu trợ giúp khẩn cấp qua nút S.O.S và mục Báo cáo sự cố an toàn.

Sau chuyến đi, ứng dụng tiếp tục có nhiều biện pháp để lắng nghe và ghi nhận phản hồi của người dùng như mục Hỗ trợ sự cố 24/7, đánh giá chuyến xe,... Các bác tài sẽ nhận được báo cáo lái xe an toàn sau mỗi chuyến xe, và nhắc nhở nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian hoạt động liên tục.