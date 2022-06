DatVietVAC và hành trình lan tỏa những yêu thương

DatVietVAC đồng hành cùng Quỹ Nam Phương triển khai chương trình xây cầu cho bà con khó khăn, thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện khác nhằm hỗ trợ cộng đồng.

Trong hơn 10 năm qua, sự đồng hành của doanh nghiệp công nghệ truyền thông giải trí DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) với vai trò đơn vị bảo trợ truyền thông cùng Quỹ Nam Phương đã góp phần tiếp thêm sức mạnh, thu hút sự ủng hộ của đông đảo mạnh thường quân cùng kiến tạo nên 31 chiếc cầu tại 10 tỉnh thành Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, An Giang. Những cây cầu đã giúp trẻ em đến trường an toàn, người dân đi lại thuận tiện, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội tại nhiều địa phương.

Đường đến trường tiềm ẩn hiểm nguy của các em học sinh trường tiểu học Tân Duyệt, Cà Mau. Ảnh: Kiến tạo nhịp cầu

Mới đây nhất, trong 2 ngày 18 - 19/6, Quỹ Nam Phương lần lượt khởi công 2 dự án cầu Khang Phước tại xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và cầu Khang Vượng nối liền xã Phú Hưng - xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Đây là sự tái khởi động của Quỹ Nam Phương sau hơn một năm cùng cả nước chung tay chống Covid-19. Quỹ cũng phối hợp với nhà sản xuất Dong Tay Promotion - thành viên DatVietVAC tiếp tục thực hiện chương trình "Kiến tạo nhịp cầu" mùa 8.

Trải qua 8 mùa phát sóng, chương trình "Kiến tạo nhịp cầu" như cánh tay nối dài giúp lan tỏa những giá trị của Quỹ Nam Phương đến gần hơn với công chúng. Những hình ảnh thực tế về những mảnh đời bên sông nước, nơi giấc mơ chỉ là một cây cầu vững chắc cùng một cuộc sống an toàn và thuận tiện... đã được chương trình truyền tải và chia sẻ tới đông đảo mọi người. Nhờ vậy, thông điệp 1+1>2 chung tay vì cộng đồng của Quỹ Nam Phương có thêm nhiều nhà hảo tâm biết đến.

Ở chiều ngược lại, thông qua chương trình "Kiến tạo nhịp cầu", chính quyền địa phương và người dân có thể chủ động liên hệ Quỹ Nam Phương để cung cấp thông tin về những địa phương khó khăn, cần hỗ trợ xây dựng cầu. Từ đó, Quỹ thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm, tiến hành khảo sát hiện trạng, địa hình và địa chất để chuẩn bị cho công tác thiết kế xây dựng cây cầu mới.

Hoạt động trao quà tặng các em học sinh vượt khó học giỏi tại lễ khởi công cầu Khang Vượng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ngày 19/6. Ảnh: Trọng Trần

Với vị thế là một trong những công ty hàng đầu trong ngành công nghệ truyền thông giải trí, DatVietVAC đã quy tụ và kết nối đông đảo các nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng tham gia đồng hành và nhân rộng những hoạt động thiện nguyện, mang tới niềm vui tinh thần cho bà con ở những địa phương gặp nhiều khó khăn.

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt, Thúy Ngân, ca sĩ Ái Phương, và các nghệ sĩ tham dự lễ khánh thành cầu Hạnh Phúc tại huyện Phong Điền, Cần Thơi - một trong những cây cầu mới trong dự án của Quỹ Nam Phương. Ảnh: Trọng Trần

Đội ngũ tình nguyện viên DatVietVAC cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội như tham gia tiền trạm khởi công và khánh thành cầu tại các địa phương, đóng góp chuẩn bị túi an sinh giúp đỡ những hộ khó khăn và người lang thang, cơ nhỡ giữa thời Covid-19. Đây chính là một nét văn hóa của công ty từ những ngày đầu thành lập cho đến nay.

Trong 2 năm đại dịch, đối mặt với nhiều thách thức, DatVietVAC và các công ty thành viên đã kịp thời đưa ra những giải pháp để thích ứng. Công ty liên tục sản xuất các chương trình phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả trong thời gian giãn cách xã hội. Ứng dụng giải trí VieON - thành viên DatVietVAC đã tặng hàng trăm gói giải trí VIP cho các bệnh nhân và nhân viên y tế tuyến đầu đang gồng mình chống dịch tại khu cách ly, với mong muốn giúp các bệnh nhân, nhân viên giải tỏa căng thẳng và lan tỏa sự tích cực...

"Gần 3 thập kỷ hình thành và phát triển, bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, tạo dựng môi trường làm việc lý tưởng, với chiến lược phát triển bền vững, DatVietVAC luôn kiên định mục tiêu lan tỏa nhiều hơn nữa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Tình nguyện viên DatVietVAC chuẩn bị cho sự kiện khởi công cầu Khang Phước, Hậu Giang của Quỹ Nam Phương ngày 18/6. Ảnh: Trọng Trần

DatVietVAC Group Holdings giữ vị thế dẫn đầu trong ngành công nghệ truyền thông giải trí với 28 năm hình thành và phát triển, sở hữu những chương trình "tỷ view" như Running Man Vietnam, Rap Việt, Cây táo nở hoa, Gạo nếp gạo tẻ, Người ấy là ai, Ơn giời cậu đây rồi, Ký ức vui vẻ, 7 nụ cười xuân... Đây là ngôi nhà chung của những tên tuổi Vie Channel, VieON, Dong Tay Promotion, DatVietMEDIA, DatVietOOH, TKL, M&T Pictures, NOMAD MGMT Vietnam...

Quỹ Nam Phương là Quỹ thiện nguyện được Bộ Nội vụ cấp phép thành lập 19/9/2013 (giấy phép số 1048/QĐ-BNV). Sứ mệnh của Quỹ là "xóa cầu tạm, cầu khỉ", thay thế những chiếc cầu cũ kỹ, xuống cấp bằng những chiếc cầu vững chắc. Các dự án cầu được thực hiện theo mô hình cộng hưởng, trong đó Quỹ Nam Phương đóng góp 71% tổng giá trị xây dựng, địa phương đối ứng 29% còn lại.

