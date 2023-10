DatVietVAC và Dong Tay Promotion tiếp tục được vinh danh tại APEA 2023

TP HCMDatVietVAC và Dong Tay Promotion cùng được vinh danh "Corporate Excellence" (Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" tại Asia Pacific Enterprise Awards 2023 (APEA), hôm 5/10.

Đại diện ban tổ chức nhận định với cú đúp danh hiệu trên, DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) và công ty thành viên - Dong Tay Promotion - thể hiện tính đúng đắn, nhất quán trong chiến lược kinh doanh, phát triển bền vững.

"Sự liên kết có chiều sâu của hệ sinh thái giúp tập đoàn ứng biến linh hoạt, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phù hợp với chủ đề 'Châu Á phục hồi - Nắm bắt cơ hội' của APEA năm nay", người đại diện nói.

Cụ thể, DatVietVAC đề cao sự tương hỗ nền tảng giữa các công ty thành viên gồm: Dong Tay Promotion, Vie Channel, M&T Pictures, VieON, TKL, DatVietOOH, DatVietMEDIA, TKLMEDIA... Lợi thế ấy hỗ trợ đơn vị duy trì hợp tác toàn diện với các công ty hàng đầu trong nước lẫn quốc tế, xây dựng chuỗi giá trị khán giả - người dùng. Yếu tố này cũng thúc đẩy doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực đầu tư, kéo dài tuổi thọ và biên độ thành công của nội dung.

Tập thể DatVietVAC - Dong Tay Promotion tại lễ trao giải APEA 2023, tối 5/10.

Tại lễ trao giải, đại diện DatVietVAC cho biết: "Chúng tôi chủ trương nắm bắt xu thế, nhìn thấy cơ hội đổi mới giữa thách thức, biến động kinh tế. Từ đó không ngừng thích nghi, dịch chuyển, hướng đến 'doanh nghiệp công nghệ trong công nghệ', với consumer - audience (người dùng - khán giả) là đối tượng tích hợp, mở rộng kết giao với nhiều tập đoàn đầu ngành. Bước đi đột phá này giúp chúng tôi hướng đến thập kỷ thành công thứ tư".

Tại giải này những năm trước, DatVietVAC được vinh danh ở hạng mục "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2019", Dong Tay Promotion cũng ba lần liên tiếp có tên trong danh sách, từ 2020 đến 2022.

Năm nay, dù liên tục đối mặt biến động thị trường, mảng kinh doanh truyền thông giải trí của DatVietVAC tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Đơn vị đầu tư nhiều nội dung chất lượng, được khán giả đón nhận gồm: Rap Việt mùa 3 chạm mốc 10 tỷ lượt xem toàn cầu; Hành trình rực rỡ hút hơn 1,8 tỷ lượt xem; hashtag #CaSiMatNa giúp The Masked Singer Vietnam nhận hơn 1,3 tỷ lượt xem trên TikTok.

Qua lăng kính các show thực tế 2 ngày 1 đêm, Hành trình rực rỡ, La cà hát ca... nhà sản xuất đặt mục tiêu truyền bá bản sắc văn hóa vùng miền, giá trị tốt đẹp, đồng thời bồi đắp, nuôi dưỡng và khơi dậy tình yêu, niềm tự hào quê hương đến nhiều thế hệ.

Rap Việt All-Star Concert 2023 sẽ diễn ra ngày 7/10 (trái). Chương trình "2 ngày 1 đêm" (phải) vừa trở lại lập tức vào top 1 thịnh hành trên YouTube.

Theo đại diện Enterprise Asia, ban tổ chức đánh giá cao đóng góp của DatVietVAC trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo, có chiến lược kinh doanh bền vững, nỗ lực thay đổi cách nhìn về truyền thông, giải trí. Loạt sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu nghe nhìn, mà còn truyền tải giá trị nhân văn, thông điệp sống đẹp tới hàng triệu khán giả Việt trong và ngoài nước.

Liên tục xoay chuyển để tương thích, sáng tạo và dẫn dắt xu thế, những năm qua, doanh nghiệp tập trung mở rộng mảng Digital Ventures, đầu tư nền tảng công nghệ. Trong đó, ứng dụng VieON có hơn 44 triệu thiết bị cài đặt, từng bước hiện thực hóa tham vọng chinh phục thị trường OTT.

Bên cạnh VieON, loạt công ty thành viên khác thuộc mảng kinh doanh số cũng ghi nhận kết quả ấn tượng, tốc độ tăng trưởng mạnh. Cụ thể, VieNETWORK sở hữu Vie Community hơn 216 triệu người theo dõi, cung cấp đa dạng dịch vụ gồm: phát hành và phân phối nội dung; giải pháp thương hiệu; quản lý nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung.

Hiện, lĩnh vực kinh doanh tiềm năng được DatVietVAC và công ty thành viên khai thác là thị trường nội dung bản quyền (IP Content Marketplace), kỳ vọng bứt phá cho hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí hàng đầu trong nước

Với lợi thế là thành viên DatVietVAC, VieON đặt mục tiêu vươn ra thị trường quốc tế thời gian tới.

APEA được khởi xướng từ năm 2007, trở thành một trong những giải uy tín trong lĩnh vực kinh doanh tại châu Á, với sự tham gia của hơn 1.000 đơn vị mỗi năm. Ban tổ chức trao các hạng mục: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (Corporate Excellence Award), Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh (Fast Enterprise Award), Thương hiệu truyền cảm hứng (Inspirational Brand Award), Doanh nhân xuất sắc châu Á (Master Entrepreneur Award).

Không chỉ ghi dấu các mùa APEA, những năm qua, DatVietVAC còn được vinh danh ở nhiều sự kiện: "Công ty dẫn đầu ngành truyền thông giải trí" tại Profit500 2019-2021; 6 năm liên tiếp (2017-2022) có tên trong danh sách VNR500; đoạt "Best Companies to Work for in Asia" 2020- 2023 của HR Asia.

Vạn Phát

Ảnh: DatVietVAC