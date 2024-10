DatVietVAC nhận bằng khen tại concert 'Anh trai say hi'

DatVietVAC nhận bằng khen "có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành thông tin, truyền thông", tại concert "Anh trai say hi", hôm 28/9.

Concert diễn ra tại công viên sông Sài Gòn (TP Thủ Đức). Sau phần trình diễn của 30 nghệ sĩ, ông Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ thông tin Truyền thông lên sân khấu vinh danh DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC). HIEUTHUHAI và Issac cùng nâng cao bằng khen.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết bất ngờ sức hút của chương trình nói chung và concert nói riêng. "Tôi tin Anh trai say hi thành công khi xây dựng thương hiệu âm nhạc, là cầu nối đưa văn hóa nước nhà đến thế giới. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là điểm đến văn hóa hấp dẫn, hút khán giả quốc tế", ông nói.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (vest đen, phải) đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bằng khen cho đại diện DatVietVAC Group Holdings. Ảnh: DatVietVAC

Đại diện doanh nghiệp cho biết tự hào và bằng khen là sự khích lệ to lớn với tập đoàn, các công ty thành viên cùng toàn thể nhân viên. Suốt 30 năm hoạt động, đơn vị từng bước thay đổi cách nhìn về truyền thông giải trí trong nước.

Ông Bảo Thái - Managing Director Content Hub DatVietVAC Group Holdings - nhận định show Anh trai say hi góp phần quảng bá, định dạng "không gian văn hóa TP HCM". "Ba tháng phát sóng và concert ngày 28/9 tạo những điểm chạm cảm xúc, từ bất ngờ, thăng hoa đến khó quên", ông cho hay.

Nhờ sự ủng hộ của khán giả trong nước lẫn quốc tế cùng format mới 100%, do Việt Nam sản xuất, chương trình ghi nhận hơn 10 tỷ lượt xem. Không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí chất lượng cao, show còn nâng tầm, giúp nghệ sĩ trẻ bứt phá.

Suốt concert ngày 28/9, 30 "anh trai" thể hiện lại loạt ca khúc từng "làm mưa làm gió" trong show. Theo đó, các hit ghi dấu quá trình sáng tạo, tập luyện của dàn sao, đồng thời thống lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc thời gian qua. Dưới khán đài, khán giả hòa giọng với Catch me if you can, Ngáo ngơ, Hút, Sao hạng A, Tình đầu quá chén hay Bao lời con chưa nói, Thi sĩ, Hào quang...

Biển lightstick đổi màu theo từng tiết mục cùng tiếng hò reo, tràng pháo tay tạo bức tranh sôi động, đầy sắc màu. Anh Tú Atus, Song Luân, Anh Tú, Dương Domic, Quang Trung và NSND Kim Xuân lần nữa khiến khán giả xúc động với Bao lời con chưa nói. Bố mẹ Dương Domic, Quang Trung hòa vào biển người cổ vũ các con.

Biển lightstick đổi màu theo từng tiết mục. Ảnh: DatVietVAC

Quán quân HIEUTHUHAI, á quân Rhyder, top 16 (Quang Hùng MasterD, Isaac, Đức Phúc, Erik, Pháp Kiều, JSOL, Dương Domic, Song Luân...) và các "anh trai" sớm dừng chân (Phạm Anh Duy, Tage, Nicky, Công Dương, Phạm Đình Thái Ngân, Đỗ Phú Quí, Lou Hoàng, Hải Đăng Doo, Gin Tuấn Kiệt, Hùng Huỳnh...) đều tạo dấu ấn riêng.

Concert còn đánh dấu nhiều màn kết hợp mới lạ. Bộ ba Đức Phúc, Erik, Phạm Anh Duy hát Kim phút kim giờ bản gốc; Catch me if you can - đoạt giải Best hit, được nghe nhiều nhất trên mọi nền tảng - bắt tai hơn khi Quang Hùng MasterD đệm piano, Phạm Anh Duy hát mào đầu.

Bên cạnh đó, bản I’m thinking about you nhận nhiều lời khen khi loạt xe motor chở dàn nghệ sĩ lên sân khấu và khách mời tlinh xuất hiện. Các "anh trai" tặng quà thủ công cho fan sau tiết mục Sao hạng A... Sân khấu kích thích thị giác đến thính giác nhờ đầu tư đại cảnh hoành tráng, chú trọng âm thanh, ánh sáng. Các biên đạo, dàn dancer chuyên nghiệp giúp màn trình diễn của nghệ sĩ thăng hoa hơn.

Ban tổ chức tặng 1.000 vé concert 2 cho Hội sinh viên Việt Nam TP HCM. Ảnh: DatVietVAC

Nhằm đáp ứng nhu cầu của fan Anh trai say hi, DatVietVAC quyết định thực hiện concert hai tại Vạn Phúc City, TP HCM, ngày 19/10. Trên sân khấu, đại diện tập đoàn tặng Hội sinh viên Việt Nam TP HCM 1.000 vé, ưu tiên cá nhân hiếu học, tài năng.

Qua concert hai, nhà sản xuất mong tạo điều kiện để người trẻ tái tạo năng lượng ở không gian giải trí năng động, từ đó tiếp tục học tập, phát triển bản thân, lan tỏa điều tích cực đến cộng đồng. Động thái tặng 1.000 vé cho sinh viên còn mang ý nghĩa gia tăng gắn kết fan - thần tượng. Ban tổ chức đang mở bán vé tại VieShop.

30 năm qua, DatVietVAC Group Holdings cùng các công ty thành viên Dong Tay Promotion, Vie Channel, VieON, TKL, M&T Pictures tiên phong trong lĩnh vực công nghệ truyền thông giải trí tại Việt Nam, thực hiện loạt chương trình ăn khách như Anh trai say hi, Rap Việt, 2 ngày 1 đêm, Our Song Vietnam...

(Nguồn: DatVietVAC)