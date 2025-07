DatVietVAC đưa concert 'Anh trai say hi' đến Mỹ

Sau sáu concert tại TP HCM và Hà Nội, "Anh trai say hi" tổ chức concert tại Las Vegas (Mỹ) hai ngày 26-27/7, đánh dấu cột mốc mở rộng thị trường quốc tế.

Hai đêm diễn ra tại PH Live ở Planet Hollywood - sân khấu nổi bật giữa trung tâm Las Vegas Strip. Đại diện ê-kíp cho biết PH Live được xem là một trong những biểu tượng của nền công nghiệp biểu diễn quốc tế, từng tổ chức concert định kỳ của dàn sao nổi tiếng, trong đó có Jennifer Lopez, Gwen Stefani hay Christina Aguilera.

"Chúng tôi chọn Las Vegas - kinh đô giải trí toàn cầu - là điểm đến concert quốc tế đầu tiên của Anh trai say hi không đơn giản vì quy mô, mà bởi nơi đây hội tụ chuẩn mực cao nhất về trình diễn lẫn trải nghiệm nghệ thuật. Đưa show đến sân khấu PH Live - Planet Hollywood là bước đi chiến lược nhằm khẳng định năng lực tổ chức, chất lượng sản phẩm, tư duy toàn cầu của ê-kíp sáng tạo Việt", người đại diện nói và nhấn mạnh tham vọng đưa nhạc Việt ra thế giới.

Toàn cảnh concert ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: DatVietVAC

Đêm nhạc tạo cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ khẳng định khả năng trình diễn ở sân khấu quốc tế, đồng thời là dịp để kiều bào, người yêu nhạc tiếp cận khía cạnh năng động của thị trường giải trí Việt.

Hiện êkíp xác nhận... dàn sao từ sẽ góp mặt gồm: Hiếu Thứ Hai, Isaac, Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Đức Phúc, Erik, Quân A.P, Jsol, Negav, Rhyder, Hurrykng, Pháp Kiều, Anh Tú, Ali Hoàng Dương, Wean, Song Luân, Phạm Đình Thái Ngân, Gemini Hùng Huỳnh, Nicky, Captain Boy, Phạm Anh Duy, Lou Hoàng, Công Dương, Hải Đăng Doo, Đỗ Phú Quí, Vũ Thịnh.

Êkíp cho biết sẽ đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn quốc tế. Khán giả có thể chọn nhiều hạng vé khác nhau, hưởng loạt đặc quyền như: nhận quà tặng giới hạn, poster có chữ ký hoặc tham gia buổi gặp gỡ nghệ sĩ sau chương trình.

Màn trình diễn của các "anh trai" ở concert Hà Nội. Ảnh: DatVietVAC

Anh trai say hi 2024 do DatVietVAC sáng tạo và sản xuất, mở ra bước đi mới cho ngành công nghiệp giải trí Việt. Lên sóng giữa năm 2024, chương trình nhanh chóng thành hiện tượng văn hóa, nhận hơn 18 tỷ lượt xem trên các nền tảng số, liên tục dẫn đầu YouTube Trending, Spotify, iTunes và là từ khóa được thảo luận nhiều nhất mạng xã hội.

Không chỉ thu hút giới trẻ, show còn góp phần định hình tư duy thẩm mỹ âm nhạc, thị hiếu thần tượng và cách thưởng thức giải trí đại chúng. Ở sáu concert, nhiều khán giả vượt hàng nghìn cây số, thậm chí bay từ nước ngoài về ủng hộ nghệ sĩ. Loạt dự án do fan tự tổ chức cũng góp phần lan tỏa sức hút chương trình.

Nghệ sĩ tương tác trực tiếp với fan. Ảnh: DatVietVAC

Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đó, đại diện ban tổ chức kỳ vọng show sẽ ươm mầm thế hệ nghệ sĩ trẻ chuyên nghiệp, có chiều sâu, kế thừa và phát triển ngành công nghiệp sáng tạo nước nhà.

Đông Vệ