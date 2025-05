Dat Xanh Services cung cấp 8 gói dịch vụ tích hợp từ nghiên cứu thị trường, thủ tục pháp lý, tổng thầu thi công, kinh doanh tiếp thị đến quản lý vận hành và công nghệ bán hàng.

Sở hữu quỹ đất tiềm năng là nắm giữ một tài sản giá trị, nhưng để biến quỹ đất tiềm năng đó thành dự án thành công đòi hỏi nhiều yếu tố như vốn, kinh nghiệm và hiểu biết pháp lý. Trong khi đó, các quy định pháp luật ngày càng chặt chẽ khiến nhiều chủ đầu tư và chủ đất gặp khó khăn, vướng mắc khi triển khai dự án.

Nhằm hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu của nhiều chủ đầu tư, chủ đất, Dat Xanh Services cung cấp gói giải pháp toàn diện với 8 dịch vụ tích hợp, từ nghiên cứu thị trường, pháp lý, thiết kế, thi công đến kinh doanh và quản lý vận hành.

Là đơn vị nắm giữ mảng dịch vụ bất động sản của Tập đoàn Đất Xanh, với hơn 22 năm kinh nghiệm, Dat Xanh Services cung cấp giải pháp phát triển dự án toàn diện cho chủ đầu tư, chủ đất. Doanh nghiệp tham gia phát triển hơn 100 dự án, và hỗ trợ các chủ đầu tư phân phối hàng trăm dự án trên khắp Việt Nam. Với dịch vụ tích hợp trọn gói, cùng hệ sinh thái bất động sản khép kín, doanh nghiệp có lợi thế kiểm soát toàn bộ quy trình và cung cấp giải pháp phát triển dự án toàn diện cho chủ đầu tư, chủ đất, đồng hành cùng chủ đầu tư, chủ đất từ ý tưởng ban đầu đến khi bàn giao dự án tới khách hàng.

Dat Xanh Services cung cấp giải pháp phát triển dự án toàn diện cho chủ đầu tư – chủ đất với 8 gói dịch vụ tích hợp trọn gói. Ảnh: Dat Xanh Services

Cụ thể, đối với dịch vụ tư vấn thị trường và sản phẩm, doanh nghiệp sẽ nghiên cứu thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh tiếp thị, lập dự án đầu tư và đóng gói sản phẩm. Ở khâu thiết kế và pháp lý dự án, công ty sẽ lên ý tưởng, thiết kế kiến trúc, thi công và thực hiện các công tác pháp lý đất đai, quy hoạch và thủ tục dự án, đảm bảo dự án hoàn chỉnh pháp lý. Tiếp đó, doanh nghiệp sẽ lập dự toán, chuẩn bị thi công, đấu thầu, giám sát đến quản lý tổng thể, giúp dự án hoàn thành đúng tiến độ và tối ưu chi phí ở giai đoạn tư vấn quản lý.

Với vai trò tổng thầu thi công, Dat Xanh Services sẽ là đơn vị thi công trọn gói, hoặc thi công từng phần, tùy nhu cầu của khách hàng. Doanh nghiệp cũng đảm nhận vai trò cung cấp giải pháp tài chính thông qua tư vấn, thu xếp, cấu trúc và huy động vốn, bảo đảm dòng tiền ổn định cho phát triển dự án.

Để hoàn thiện giải pháp khép kín cho khách hàng, doanh nghiệp còn triển khai dịch vụ kinh doanh tiếp thị thông qua hoạch định chiến lược marketing và bán hàng giúp dự án thanh khoản trong thời gian ngắn và tối ưu hiệu quả.; quản lý và vận hành dự án kết hợp phát triển kênh bán hàng đa nền tảng...

Lợi thế của Dat Xanh Services là đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm cùng hệ sinh thái hơn 40 công ty thành viên, 15.000 chuyên viên kinh doanh và cộng tác viên trên toàn quốc, cùng mạng lưới hơn 350 đối tác phân phối, đại lý. Công ty cũng là đối tác phát triển dự án, tư vấn chiến lược, đồng thời là tổng thầu phân phối và môi giới loạt dự án của hơn 250 chủ đầu tư.

Hệ thống Dat Xanh Services đã tham gia bán hàng thành công 100% giỏ hàng được giao tại các dự án như: Opal Riverside, Opal Boulevard, Opal Skyline, Lux City, Lux Garden, ST Moritz, The Rivana, One Palace, Osimi Phú Mỹ,Tecco Felice Homes, Tecco Felice Tower, A&T Sky Garden...

Dat Xanh Services tham gia bán thành công 100% giỏ hàng dự án Opal Skyline. Ảnh: Dat Xanh Services

"Kinh nghiệm phát triển và phân phối thành công hơn 500 dự án đa phân khúc trên khắp cả nước giúp Dat Xanh Services nắm bắt được thị trường, từ đó đưa ra những giải pháp chiến lược hữu hiệu", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Công ty cũng sở hữu nền tảng công nghệ tiên tiến như Real Agent giúp thu hút hàng nghìn khách hàng tiềm năng và triển khai mở bán trực tuyến thành công nhiều dự án. Bên cạnh đó, sự hợp tác từ các ngân hàng chiến lược tài trợ, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư... trong nước và quốc tế cũng giúp đảm bảo dòng vốn thực hiện dự án. Ngoài ra, sự đồng hành của cácđối tác từ tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà cung cấp vật liệu cũng hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp.

Tuệ Minh