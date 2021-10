Dat Xanh Plus mở rộng quy mô tuyển dụng thêm 500 nhân sự

Doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh và bổ sung đội ngũ nhân lực trong thời gian tới.

Đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đưa vị thế doanh nghiệp lên một tầm cao mới, Dat Xanh Plus sẽ mở thêm 2 văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và Phú Quốc trong năm 2022. Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, công ty mở đợt tuyển dụng hàng loạt vị trí với số lượng lớn lên đến 500 nhân viên.

Mở rộng quy mô hoạt động, Dat Xanh Plus triển khai đợt tuyển dụng với số lượng lên đến 500 nhân sự.

Ở vị trí nhân viên kinh doanh, mức lương cơ bản ở Dat Xanh Plus là từ 6-11 triệu đồng một tháng với hoa hồng bán hàng lên đến 80%. Nếu đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng bán hàng, mức lương cơ bản lên đến 30 triệu đồng mỗi tháng và hoa hồng quản lý 8%.

Đối với vị trí giám đốc dự án, mức lương cơ bản có thể lên đến 40 triệu và hoa hồng quản lý từ 6%. "Cùng với chính sách thưởng nóng ngay khi có booking, vinh danh nhân viên xuất sắc theo tháng và theo quý, có thể thấy cơ hội thu nhập mà Dat Xanh Plus mang lại rất hấp dẫn đối với những cá nhân năng động, có khát vọng và sẵn sàng cống hiến", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, tập trung vào phân khúc bất động sản cao cấp, hiện Dat Xanh Plus là đơn vị phân phối dự án trực tiếp từ các chủ đầu tư uy tín nhất trên thị trường địa ốc Việt Nam như Novaland (Aqua City), Vingroup (The Beverly, The Origami thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park), Tập đoàn Đất Xanh (Gem Sky World), Quốc Cường Gia Lai (de Capella Thủ Thiêm),...

Phối cảnh concept bể bơi nội khu 3 layer tại The Beverly – phân khu đẳng cấp nhất thành phố đại công viên Vinhomes Grand Park.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, triết lý lấy con người làm trung tâm, chính sách thu hút nhân tài được xem nền tảng quan trọng để công ty tăng trưởng trong dài hạn và phát triển bền vững.

Là thành viên trực thuộc của Dat Xanh Service, Dat Xanh Plus thừa hưởng giá trị thương hiệu cũng như năng lực phát triển dự án và tiềm lực tài chính từ Tập đoàn Đất Xanh. Hiện nay, Dat Xanh Plus là đơn vị độc quyền phân phối hàng loạt dự án cao cấp tại các vị trí đắc địa trên địa bàn TP HCM và các tỉnh lân cận.

Vừa tái khởi động sau thời gian dài chịu "đóng băng" vì giãn cách xã hội, doanh nghiệp đã ghi nhận số lượng dự án bất động sản tăng mạnh. Toàn thể đội ngũ nhân sự công ty đang tăng tốc hoàn thành mục tiêu đạt gấp 3 doanh thu trong Quý IV năm 2021 so với thời điểm trước dịch.

Ngoài chế độ đãi ngộ, doanh nghiệp luôn chú trọng đầu tư chương trình đào tạo nâng cao năng lực cùng lộ trình thăng tiến sự nghiệp rõ ràng dành cho nhân viên. "Sở hữu nguồn nhân lực cốt lõi dày dạn kinh nghiệm cùng đội ngũ lãnh đạo cấp cao là những chuyên gia và cố vấn đầu ngành cũng được xem một ưu thế của Dat Xanh Plus trong chiến lược thu hút nguồn nhân lực trẻ", phía doanh nghiệp nhấn mạnh.

(Nguồn: Công ty CP BĐS Dat Xanh Plus)