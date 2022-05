Đất Xanh Miền Trung khởi công dự án Regal Heritage Hội An

Dự án có quy mô 38 ha được quy hoạch bài bản với 1.100 sản phẩm nhà ở kết hợp thương mại.

Chủ đầu tư Đất Xanh Miền Trung vừa khởi công xây dựng dự án Khu đô thị quốc tế Regal Heritage Hội An. Đây là một trong loạt dự án thuộc thương hiệu Regal Homes do Đất Xanh Miền Trung đầu tư và phát triển trong năm 2022.

Dự án có tổng diện tích 38 ha, được quy hoạch bài bản với 1.100 sản phẩm nhà ở kết hợp thương mại (shophouse), sở hữu vị trí đắt giá ven sông, gần biển và cách TP Hội An khoảng 7 km di chuyển.

Sau 4 tháng kể từ khi nhận quyết định giao đất thực hiện dự án, Đất Xanh Miền Trung đã đẩy mạnh tiến độ khu đô thị, dự kiến sẽ sớm thành hình trong thời gian tới.

Đại diện chính quyền địa phương và chủ đầu tư Đất Xanh Miền Trung thực hiện nghi thức khởi công dự án Regal Heritage Hội An. Ảnh: Đất Xanh Miền Trung

Theo đại diện chủ đầu tư, khác với các căn shophouse mang phong cách kiến trúc châu Âu hay biệt thự kiến trúc tương lai trước đó, khu đô thị Regal Heritage Hội An lấy cảm hứng từ những ngôi nhà xưa của phố cổ kết hợp với đường nét và vật liệu hiện đại. Với lợi thế từ vị trí đến thiết kế, bên cạnh kinh doanh thông thường, các căn shophouse này cũng phù hợp để phát triển mô hình khách sạn mini boutique hotel dành cho khách hàng đam mê trải nghiệm văn hóa, khám phá di sản nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các tiện ích sang trọng, tiêu chuẩn quốc tế.

Hệ thống tiện ích cũng là điểm nhấn của dự án với không gian mua sắm, ẩm thực Regal Food Heritage quy mô 3.100m2 sàn xây dựng. Ngoài ra công viên nội khu rộng 6 ha, tương đương 15% tổng diện tích dự án, mang đến không gian xanh rộng lớn, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và thể chất cho cộng đồng cư dân trong tương lai.

Regal Heritage Hội An được kỳ vọng trở thành điểm đến không thể bỏ qua tại Hội An - Đà Nẵng nhờ vị trí gần phố cổ Hội An, quy hoạch đồng bộ, đa trải nghiệm từ các tiện ích từ nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa cho đến ẩm thực, mua sắm, theo đại diện Đất Xanh Miền Trung.

