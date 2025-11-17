Đất Xanh Miền Trung giới thiệu Hue Heritage bằng show nghệ thuật

Đất Xanh Miền Trung tổ chức chương trình "A Premier Show - Heritage in Harmony" tại Huế, kết hợp âm nhạc và công nghệ để giới thiệu dự án nhà ở Hue Heritage.

Sự kiện diễn ra ngày 15/11 tại khách sạn Indochine Palace, quy tụ nghệ sĩ violin Hoàng Rob, ca sĩ Văn Mai Hương và các công nghệ biểu diễn như Hologram, 3D Mapping, Naked Eyes.

Chương trình mở đầu bằng tiết mục múa quạt phong cách Tutting, tạo không khí giao hòa giữa chất liệu truyền thống và tinh thần hiện đại.

"A Premier Show - Heritage in Harmony" gây ấn tượng với sân khấu hoành tráng, ứng dụng công nghệ Hologram, 3D Mapping và Naked Eyes hiện đại. Ảnh: Đất Xanh Miền Trung

Hoàng Rob tiếp nối với bản "Tung cánh" trong không gian Hologram 3D, nơi chuyển động, ánh sáng và âm nhạc tạo nên lớp hình ảnh mô phỏng vẻ đẹp cố đô dưới góc nhìn đương đại.

Phần trình diễn của ca sĩ Văn Mai Hương mang lại điểm nhấn sân khấu. Công nghệ 3D Mapping tái hiện hình ảnh Đại Nội, Cầu Trường Tiền hay Sông Hương trong tiết mục "Một ngày hay trăm năm", sau đó là "Ướt lòng" và "Cầu vồng lấp lánh".

Màn trình diễn của ca sĩ Văn Mai Hương gây ứng dụng công nghệ 3D Mapping trên sân khấu. Ảnh: Đất Xanh Miền Trung

Nguồn cảm hứng của "Heritage in Harmony" bắt nguồn từ Hue Heritage - dự án được phát triển giữa lòng cố đô. Nếu chương trình nghệ thuật kể câu chuyện Huế bằng âm thanh và hình ảnh, thì Hue Heritage tiếp tục câu chuyện ấy qua kiến trúc và không gian sống, nơi di sản trở thành một phần đời sống cư dân.

Hue Heritage được giới thiệu qua chương trình nghệ thuật đậm chất Huế kết hợp yếu tố công nghệ. Ảnh: Đất Xanh Miền Trung

Hue Heritage tạo dấu ấn như một lựa chọn an cư khác biệt tại Huế, khi mỗi căn hộ được thiết kế để lưu giữ tinh thần di sản trong bối cảnh sống hiện đại.

Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu dự án căn hộ cao cấp được giới thiệu rộng rãi đến khách hàng và đối tác. Dự án sở hữu tầm nhìn hướng sông Hương, vị trí trung tâm, kết nối thuận tiện với hệ thống văn hóa, giáo dục, y tế và thương mại của thành phố.

Hue Heritage được phát triển với hệ tiện ích nội khu gồm không gian xanh, hồ bơi bốn mùa, khu thể thao, bãi đỗ xe quy mô lớn. Dự án ứng dụng giải pháp chống ngập toàn diện với cao độ nền vượt mức lụt lịch sử, hệ cửa, vách chống ngập tầng hầm cùng hệ thống van, cảnh báo, bơm tự động.

Các căn hộ hoàn thiện theo tiêu chuẩn 5 sao, chú trọng thẩm mỹ và độ tinh xảo. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Đống Đa làm chủ đầu tư, đơn vị phân phối độc quyền Đất Xanh Miền Trung, hướng đến phương châm "Di sản tinh hoa - cuộc sống đẳng cấp".

Đại diện Đất Xanh Miền Trung trao tặng giải thưởng 5 chỉ vàng SJC 9999 trị giá hơn 74,7 triệu đồng cho chủ nhân may mắn. Ảnh: Đất Xanh Miền Trung

Sự kiện tiếp tục thu hút khách tham dự với phần bốc thăm may mắn gồm xe máy Honda SH 125i gần 76,5 triệu đồng, 5 chỉ vàng SJC 9999 hơn 74,7 triệu đồng và nhiều quà tặng khác.

Đất Xanh Miền Trung cũng công bố giải thưởng đặc biệt là một xe Mercedes-Benz E-Class Exclusive trị giá gần 2,5 tỷ đồng. Khách hàng của dự án sẽ nhận vé tham dự chương trình bốc thăm siêu xe sau khi dự án hoàn tất thủ tục tất toán.

Chương trình khép lại với thông điệp về sự giao hòa giữa Huế xưa và nhịp sống hiện đại, trong đó Hue Heritage được giới thiệu như một dấu ấn kiến trúc phản ánh tinh thần di sản theo cách mới.

Hà Liên