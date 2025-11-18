Đạt Vĩnh Tiến kỷ niệm 20 năm sản xuất tủ điện công nghiệp

Đạt Vĩnh Tiến đánh dấu 20 năm phát triển bằng giải Golf D-ProS và đại lễ kỷ niệm, giới thiệu hành trình mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến (DVT) thành lập ngày 22/11/2005, trải qua gần hai thập niên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tủ điện công nghiệp. Đơn vị có các dòng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế như các dòng tủ điện hạ thế D-ProS, tủ D-EcoS, tủ D-Multi... tủ Kiosk, tủ Rack, thang máng cáp và cửa chống cháy.

Sau chặng đường dài mở rộng và hoàn thiện năng lực, doanh nghiệp tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2005-2025) với chủ đề "20 năm chung sức - Vững bước tương lai" và giải Golf tranh cúp D-ProS vào ngày 14/11 tại TP HCM. Chương trình quy tụ 160 golfer (golf thủ) và hơn 300 khách mời là đối tác, khách hàng và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Khai mạc Golf tranh cup D-ProS. Ảnh: DVT

Sự kiện gồm hai hoạt động chính: giải Golf D-ProS và chương trình lễ kỷ niệm vào buổi tối. Giải đấu quy tụ doanh nhân và đối tác trong nhiều lĩnh vực, tạo cơ hội giao lưu và mở rộng kết nối. Đêm kỷ niệm được tổ chức với quy mô trang trọng, bao gồm các tiết mục biểu diễn và nghi thức vinh danh, đồng thời trao cúp cho các golfer đoạt giải, tri ân các nhà tài trợ. Sự kiện còn có chương trình bốc thăm may mắn với nhiều phần quà giá trị góp phần tăng tính tương tác và tạo không khí sôi nổi.

Đội ngũ nhân sự công ty tại tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập. Ảnh: DVT

Đại diện đơn vị cho biết, đối với Đạt Vĩnh Tiến, cột mốc 20 năm là dịp nhìn lại hành trình phát triển từ phân xưởng nhỏ với vài kỹ sư ban đầu đến doanh nghiệp có thương hiệu uy tín trên thị trường sản xuất tủ điện. Trong quá trình đó, công ty từng bước mở rộng quy mô, hoàn thiện dây chuyền sản xuất và xây dựng đội ngũ nhân sự tài năng, tận tâm và nhiệt huyết. Quan hệ hợp tác với đối tác trong và ngoài nước cũng là yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng và mở rộng thị trường.

Tổng giám đốc Nguyễn Trần Thanh Long phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 20 năm. Ảnh: DVT

Năng lực sản xuất của Đạt Vĩnh Tiến được củng cố qua hệ thống hai nhà máy tại Long An với diện tích hơn 20.000 m2, gồm ba phân xưởng khép kín và trang thiết bị hiện đại nhập khẩu từ các quốc gia G7. Đội ngũ hơn 300 cán bộ và kỹ sư được đào tạo chuyên môn, trực tiếp vận hành dây chuyền và tham gia nghiên cứu phát triển sản phẩm.

Công ty trao cup cho các Golfer đoạt giải tại sự kiện kỷ niệm 20 năm. Ảnh: DVT

Ngoài thị trường trong nước, doanh nghiệp còn xuất khẩu sang nhiều quốc gia châu Á và các khu vực khác như Hàn Quốc và Mỹ, Campuchia... Đến nay, sản phẩm của công ty đã đồng hành hơn 400 khách hàng trong hơn 4.000 dự án lớn nhỏ, nhờ kết hợp giữa giá thành cạnh tranh, chất lượng quốc tế và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Đội ngũ dịch vụ kỹ thuật luôn sẵn sàng hỗ trợ tại công trình, giúp xử lý nhanh các vấn đề phát sinh và đảm bảo tiến độ cho khách hàng.

Trong chặng đường tiếp theo, Đạt Vĩnh Tiến tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất, cập nhật công nghệ mới và ứng dụng số hóa vào quản trị. Doanh nghiệp hướng tới việc duy trì chất lượng, mở rộng thị trường và trở thành lựa chọn hàng đầu về tủ điện, thang máng cáp và các sản phẩm kỹ thuật điện cho chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu trong lẫn ngoài nước.

(Nguồn: Đạt Vĩnh Tiến)