Đất Việt Green Park phát triển mô hình đô thị xanh

Khu đô thị Đất Việt Green Park gần 93 ha tại Phú Thọ cung cấp sản phẩm nhà ở liền kề, shophouse, biệt thự, chung cư, nhà ở xã hội và quỹ đất thương mại - dịch vụ.

Dự án nằm tại phường Âu Cơ, trên trục đại lộ Trường Chinh - tuyến giao thông kết nối trung tâm với các khu vực lân cận. Theo quy hoạch chung, khu vực này được xác định là không gian mở rộng đô thị trong giai đoạn phát triển mới của thị xã Phú Thọ.

Đất Việt Green Park thuộc khu đô thị mới, không nằm trong lõi trung tâm hiện hữu nhưng giữ vai trò vệ tinh, góp phần giảm áp lực hạ tầng cho khu vực cũ. Từ đây, cư dân có thể kết nối tới cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuận lợi di chuyển về Hà Nội và các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Khu đô thị phát triển theo mô hình đa chức năng. Giai đoạn đầu, dự án dự kiến cung cấp cho thị trường gần 600 căn nhà liền kề và khoảng 300 căn shophouse, phục vụ nhu cầu an cư và kinh doanh.

Phối cảnh khu đô thị Đất Việt Green Park. Ảnh: CĐT

Đất Việt Green Park hướng tới trở thành khu đô thị sinh thái - văn hóa - cộng đồng. Không gian xanh, mặt nước và các khu sinh hoạt chung được bố trí đan xen, hướng tới tăng cường sự gắn kết giữa cư dân và môi trường sống.

Dự án sở hữu hệ thống tiện ích đồng bộ, từ giao thông nội khu, hồ điều hòa, quảng trường, không gian sinh hoạt cộng đồng đến trường học, trung tâm thương mại và khu vui chơi, đáp ứng nhu cầu an cư, học tập và giải trí của cư dân. Điểm nhấn là 5 công viên chủ đề, được thiết kế gắn liền với văn hóa và giá trị sống của người Việt.

Trong đó, công viên Trống Đồng là trái tim của dự án; công viên Vua Hùng tôn vinh cội nguồn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần uống nước nhớ nguồn; công viên Tre Việt thể hiện sự bền bỉ, dẻo dai và gắn kết của con người Việt. Bên cạnh đó là công viên Đồi Chè mang đến không gian thư thái, cân bằng và công viên trẻ em giàu trải nghiệm cho cư dân nhí.

Phối cảnh quảng trường bên hồ tại dự án. Ảnh: CĐT

Với mật độ xây dựng thấp và định hướng phát triển dài hạn, dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở có quy hoạch đồng bộ, góp phần hình thành diện mạo đô thị mới tại Phú Thọ theo hướng cân bằng giữa phát triển hiện đại và yếu tố bền vững.

Song Anh