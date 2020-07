Đạt trên 40 tỷ đồng doanh thu tại Ngày hội du lịch

TP HCMCác doanh nghiệp đã có hơn 9.000 lượt giao dịch tại gian hàng, thu về trên 40 tỷ đồng trong 4 ngày.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM cho biết, Ngày hội du lịch có 96 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và ẩm thực tham gia với 230 gian hàng. Chương trình thu hút khoảng 200.000 lượt khách tham quan.

"Ngày hội du lịch năm nay chỉ tập trung cho các sản phẩm kích cầu nội địa. Qua 4 ngày hoạt động, đã có hơn 9.300 giao dịch thành công. Đây là kết quả của thúc đẩy kích cầu du lịch, hỗ trợ ngành du lịch phục hồi sau ảnh hưởng của dịch Covid-19", bà Hoa nói. Tại ngày hội, doanh thu của các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ và ẩm thực đạt trên 40 tỷ đồng.

Du khách được tư vấn kỹ về chương trình tour tại Ngày hội du lịch TP HCM. Ảnh: Nguyễn Nam.

Theo các doanh nghiệp du lịch, chỉ xét về thị trường nội địa, lượng khách mua tour năm nay tăng hơn so với mọi năm. Khoảng hơn 60% lượng khách mua các tour đi Đà Nẵng, Phú Quốc, Quy Nhơn, Phú Yên, Nha Trang. Một số khách mua tour khám phá miền Bắc như vịnh Hạ Long, Ninh Bình. Tour Đông, Tây Bắc mùa lúa chín cũng được nhiều khách quan tâm. Tuy nhiên, do chỉ tập trung vào thị trường nội địa nên doanh thu giảm nhiều so với các năm trước.

"Hầu hết các tour bán trong ngày hội đều có giá kích cầu. Vì thế, lượng khách mua qua mỗi ngày càng nhiều. Ngày đầu, khách chủ yếu chỉ đi và tham khảo giá, tìm hiểu tour, hai ngày cuối tuần sức mua tương đối tăng", đại diện Vietravel nói.

Theo Ban tổ chức, ngày hội năm nay là lần đầu tiên có sự đồng hành của 50 tỉnh thành trên cả nước, tăng 78% so với năm 2019. Đây cũng là lần đầu tiên sự kiện kết hợp chung với Liên hoan Ẩm thực Món ngon các nước, nhận được sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp. Đồng thời để đẩy mạnh liên kết vùng khi tổ chức gian hàng chung giữa TP HCM với 18 tỉnh, thành lân cận.

Ngày hội Du lịch 2020 diễn ra tại Công viên Lê Văn Tám, quận 1, kéo dài từ 16 - 19/7.

Nguyễn Nam