Đất sau tách thửa tại TP Huế có diện tích ít nhất 60 m2

TP HuếCác phường nằm ở trung tâm TP Huế, diện tích đất tách thửa bắt buộc phải từ 60 m2 trở lên.

Ngày 7/8, UBND TP Huế ban hành quyết định về tách thửa đất, hợp thửa đất với đất ở và đất nông nghiệp ở 40 xã, phường.

Theo đó với đất ở, diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách tại các phường của thành phố (Thuận An, Mỹ Thượng, Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Kim Long, Hương An, Phú Xuân, Hóa Châu, Dương Nỗ) là 60 m2. Các quy định này cũng tương tự mức đưa ra cách đây 4 năm.

Khu dân cư bên sông Như Ý ở phường Vỹ Dạ, TP Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Tại các phường, xã khác sau sắp xếp đơn vị địa giới hành chính, diện tích đất tách thửa tối thiểu lần lượt là 80 m2, 100 m2. Riêng xã Long Quảng, Nam Đồng và A Lưới 1, 3, 4 và 5 phần diện tích này là 120 m2.

Trong đó, chiều dài cạnh mặt tiền lớn hơn hoặc bằng 4 m theo hướng song song với đường giao thông có bề rộng dưới 19 m. Chiều dài này là 5 m nếu bề rộng đường giao thông song song trên 19 m. Còn chiều sâu thửa đất sau tách phải lớn hơn hoặc bằng 5 m.

Tương tự, đất nông nghiệp sau tách thửa cũng phải đảm bảo diện tích tối thiểu. Cụ thể, đất trồng cây hàng năm (trừ đất lúa), đất nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi, đất mới hình thành từ tách thửa và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 200 m2 tại các phường thuộc thành phố, như Thuận An, Vỹ Dạ, An Cựu, Thủy Xuân...

Diện tích ít nhất 300 m2 với đất tách thửa tại các phường Hương Trà, Kim Trà, Thanh Thủy, Hương Thủy, Phú Bài, Phong Điền, Phong Thái, Phong Dinh, Phong Phú và xã Phú Vang, Hưng Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Khe Tre, A Lưới 2.

Phường Phong Quảng và các xã Đan Điền, Quảng Điền, Phú Vinh, Phú Hồ, Vinh Lộc, Lộc An, Bình Điền, diện tích tách thửa phải từ 400 m2 trở lên. Còn đất sau tách thửa tại các xã Long Quảng, Nam Đông, A Lưới 1, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, phải đảm bảo ít nhất 500 m2.

Các mức diện tích này tăng gấp đôi với đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác tại các phường, xã cũ và mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với đất lâm nghiệp, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 5.000 m2.

Võ Thạnh