'Đất rừng phương Nam' tung phân cảnh của Trấn Thành

Trấn Thành - vai bác Ba Phi - lần đầu xuất hiện trong trailer của "Đất rừng phương Nam", do Quang Dũng đạo diễn.

Trong trailer ra mắt tối 22/9, nhân vật Ba Phi xuất hiện ở một khu chợ, kể cho An và các nhân vật những mẩu chuyện phiếm về tình người miền Tây. Nhân vật có câu thoại: "Dân mình hiểu đất mình, dân mình thương đất mình, đất trời sẽ che chở cho chúng ta". Ở một phân đoạn khác, bác Ba Phi quát nhóm lính đang chĩa súng vào người dân với thái độ phẫn nộ.

Vai của Trấn Thành gây nhiều tranh cãi thời gian qua. Một số khán giả đánh giá anh còn khá trẻ để hóa thân thành bác Ba Phi - vai gắn liền với nghệ sĩ Mạc Can trong phim truyền hình Đất phương Nam năm 1997. Tóc bạc và râu giả của anh cũng bị chê thiếu chân thật. Nguyễn Quang Dũng cho biết khi tuyển diễn viên, anh chỉ chú trọng vào năng lực diễn xuất, không quan tâm đến độ tuổi vì đã có bộ phận hóa trang lo. "Ngoài Trấn Thành, tôi cũng không biết nghĩ đến ai để diễn vai này", anh nói.



Trấn Thành nói khán giả có lý do khi chê tạo hình của anh ở dự án vì họ vốn ấn tượng sâu đậm với Mạc Can. Ban đầu, anh ngại ngần khi đạo diễn mời đóng vai kinh điển, song vẫn quyết định nhận vì thích sự thử thách trong nghề. "Tôi tin phiên bản của tôi hoàn toàn mới, sẽ không chỉ bước ra, kể chuyện vui, nói dóc như bản cũ, mà có nhiều vai trò hơn. Tôi hy vọng được mọi người yêu thích qua vai diễn này", diễn viên cho biết.

Trailer cũng lần đầu giới thiệu tạo hình nhiều nhân vật. Võ Tòng (Mai Tài Phến) xuất hiện trong cảnh bị phe thực dân ghép tội phản tặc, đem ra pháp trường xử tử. Ông Tiều (Tiến Luật) và con gái - Xinh (Bảo Ngọc) - là những người đầu tiên bao bọc An sau khi cậu bé rơi xuống sông, thất lạc mẹ. Cha con ông Ba "bắt rắn" (Công Ninh) và Cò (Kỳ Phong) dạy An kỹ năng sống, cách mưu sinh nơi miệt vườn.

Nhiều khung cảnh miền Tây như rừng ngập mặn, vườn cò được đưa vào phim, trên nền nhạc Bài ca đất Phương Nam - ca khúc chính của bản truyền hình 1997. Suốt hai tháng ghi hình, êkíp đi qua các tỉnh như An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Cần Thơ. Trong đó, phân đoạn được đầu tư nhất là đại cảnh ở chợ nổi, quay tại rừng tràm Trà Sư (An Giang) với gần 400 diễn viên quần chúng.

Tác phẩm ra rạp từ ngày 20/10, góp mặt vào chặng đua phim Việt cuối năm. Ngoài Đất rừng phương Nam, Người vợ cuối cùng của Victor Vũ - Kaity Nguyễn đóng chính - là ẩn số khi ra rạp đầu tháng 11. Người mặt trời - phim Việt về ma cà rồng - dự kiến ra mắt vào tháng 12, đánh dấu sự trở lại của Chi Pu.

