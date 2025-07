Đạt Phương theo đuổi chiến lược phát triển đô thị sinh thái

Với định hướng xây dựng các khu đô thị gắn với yếu tố sinh thái và bảo tồn thiên nhiên, Đạt Phương phát triển mô hình không gian sống hài hòa, chú trọng yếu tố bản địa và bền vững.

Bắt đầu từ lĩnh vực xây dựng và năng lượng, Đạt Phương chuyển hướng sang phát triển đô thị nhờ lợi thế kỹ thuật hạ tầng, am hiểu địa chất và điều kiện tự nhiên địa phương. Doanh nghiệp xác định bốn trụ cột trong chiến lược phát triển gồm sinh thái, bản sắc, trải nghiệm và đặc trưng sông nước.

Các dự án mang thương hiệu Casamia được triển khai tại khu vực ven sông, vịnh biển, có hệ thống kênh đào bao quanh từng căn nhà. Theo đơn vị phát triển, trước khi xây dựng, các dự án được nghiên cứu thủy văn khu vực trong 20-30 năm để đánh giá rủi ro lũ lụt, ngập úng và tính toán cao trình nền phù hợp.

Không gian đô thị tại Casamia kết hợp yếu tố truyền thống của Hội An và kiến trúc đương đại. Đơn vị phát triển định hướng tạo lập phong cách sống mới cho nhóm khách hàng tìm kiếm bất động sản sinh thái.

"Trong bối cảnh thị trường phân hóa, khách hàng ngày càng khắt khe với tiêu chí pháp lý, chất lượng vận hành và tiềm năng sinh lời dài hạn, chúng tôi càng cố gắng hoàn thiện và đáp ứng những nhu cầu này", đại diện Đạt Phương nhấn mạnh.

Theo đó, mỗi dự án chỉ được ra mắt khi đã hoàn tất pháp lý theo đúng quy định, đồng thời hạ tầng, tiện ích, cảnh quan và nhà thô đã sẵn sàng bàn giao ngay cho khách hàng.

Casamia do thương hiệu phát triển từng tạo dấu ấn vào năm 2018 khi là dự án tiên phong đưa bến du thuyền cá nhân vào không gian đô thị sinh thái. Năm 2021, Casamia Calm Hoi An tái hiện hình ảnh Hội An với những ngôi nhà tường vàng, mái ngói nâu nằm bên kênh xanh và đường cau dài nhất miền Trung.

Gần đây là dự án Casamia Balanca Hoi An nằm ven sông Cổ Cò, gần phố cổ Hội An và vịnh biển Cửa Đại. Khu đô thị nằm trên trục phát triển chiến lược của miền Trung, kết nối liền mạch Đà Nẵng - Hội An. Dự án đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển đô thị sinh thái của Đạt Phương khi kết hợp giữa an cư, văn hóa và du lịch.

Điểm nhấn là loạt tiện ích như rừng dừa nước rộng 3,6 ha, công viên hoa giấy, hồ cảnh quan và quảng trường lớn dự kiến là nơi tổ chức các lễ hội, sự kiện quy mô lớn.

Hai khu đô thị Casamia và Casamia Calm Hoi An hiện đã đi vào vận hành ổn định với không gian xanh, hệ thống kênh nước, cảnh quan, tiện ích được chăm chút kỹ lưỡng, clubhouse có kiến trúc nổi bật... Chất lượng sống, dịch vụ quản lý vận hành cũng được cộng đồng cư dân tại đây đánh giá cao.

Chủ đầu tư cho biết, nhiều khách hàng mua thêm sản phẩm thứ hai tại dự án để đầu tư cho thuê, nhờ vị trí đắc địa, tiện ích đồng bộ, đặc biệt có khách sạn cao cấp do đơn vị quốc tế vận hành khiến các khu đô thị như resort 5 sao.

Anh Hiếu, cư dân Casamia cho biết, gia đình anh hài lòng với cuộc sống yên bình, gần gũi thiên nhiên mà hiếm đô thị lớn nào có được. "Khu đô thị quy hoạch hợp lý, yên tĩnh, có dòng kênh sau nhà như con sông riêng của mình", anh Hoàng, một doanh nhân gốc Hội An chia sẻ thêm.

Trong khi đó, chị Liên, cô giáo dạy vẽ sống tại Casamia Calm Hoi An, cho biết, khu đô thị giúp chị tìm lại nguồn năng lượng và cảm hứng sáng tác. Lớp học vẽ của chị tại đây cũng thu hút cả cư dân và khách thuê dài hạn.

Không chỉ tạo ra các khu dân cư mới, chiến lược phát triển đô thị sinh thái của Đạt Phương còn góp phần nâng cao chất lượng sống, mang lại giá trị đầu tư lâu dài cho cư dân và cộng đồng.

