Đạt Phước dự kiến triển khai dự án The Rivana trong 26 tháng

Công ty CP Đầu tư Đạt Phước vừa ký hợp đồng thi công dự án The Rivana với đơn vị tổng thầu xây dựng là Công ty An Phong vào ngày 13/3 vừa qua. Theo kế hoạch, công trình khu căn hộ The Rivana sẽ thi công trong 26 tháng, đến quý II/2023 hoàn thành và tiến hành bàn giao nhà cho khách hàng. Đại diện An Phong cho biết, nhà thầu sẽ tổ chức công tác thi công, đảm bảo về chất lượng và tiến độ theo thời gian mà chủ đầu tư The Rivana đã yêu cầu.

Cùng thời gian, Đạt Phước cũng ký hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát thi công là Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn (SCQC). Theo đánh giá của ban lãnh đạo Đạt Phước, SCQC là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh tư vấn giám sát xây dựng tại Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệp trong ngành. Đại diện SCQC cho biết, doanh nghiệp cam kết giám sát chặt chẽ hoạt động thi công trong suốt thời gian xây dựng để The Rivana đạt chất lượng đúng yêu cầu của chủ đầu tư.

Lễ khởi công xây dựng dự án The Rivana diễn ra vào ngày 13/3. Ảnh: Đạt Phước.

Ông Vũ Đức Tâm - Phó tổng giám đốc Đạt Phước cho biết đã nghiên cứu kỹ hai đối tác này trước khi đưa ra quyết định chọn thầu nhằm hiện thực hóa yêu cầu đảm bảo chất lượng dự án The Rivana, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng. Từ khâu ý tưởng thiết kế đến chọn các đơn vị đồng hành đều được ban lãnh đạo chú trọng, lên kế hoạch kỹ lưỡng.

"Khách hàng lựa chọn sở hữu The Rivana thể hiện sự tin tưởng vào Đạt Phước. Vì vậy, chúng tôi phải có trách nhiệm xây dựng khu căn hộ có chất lượng tốt, để không phụ lòng tin của khách hàng", ông Tâm nhấn mạnh.

Khách hàng đang tham quan sa bàn dự án The Rivana. Website: https://therivana.com. Ảnh: Đạt Phước.

Khu căn hộ The Rivana do công ty Ong & Ong (Singapore) thiết kế, nằm ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương và cách sông Sài Gòn 300 m, quy hoạch chú trọng nhiều mảng xanh. Thiết kế tổng thể đảm bảo toàn bộ căn hộ luôn đón ánh sáng và gió tự nhiên cả ngày, 75% căn hộ nhìn ra sông Sài Gòn và 25% căn hộ có ban công nhìn vào nội khu. Các căn hộ đều hoàn thiện với vật liệu và thiết bị đến từ các thương hiệu như Grohe, Hafele, Panasonic, Dulux...

Với quy mô 11.882 m2, dự án bao gồm ba tòa tháp căn hộ cao 28 tầng cùng hệ thống 34 tiện ích nội khu. Khi hoàn thành, The Rivana sẽ cung cấp cho thị trường khu vực cửa ngõ giữa Thuận An với thành phố Thủ Đức (TP HCM) 1.024 căn hộ và 16 căn hộ thương mại (shophouse). The Rivana đang giới thiệu ra thị trường với mức giá từ 31 triệu một m2.

Tiểu Gu