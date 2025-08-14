Đặt phòng cả nước dịp 2/9 chưa 'bùng nổ', giá vé máy bay tăng mạnh

Ngoài Hà Nội, lượng đặt phòng tại các điểm du lịch lớn khác dịp 2/9 chưa cao, nhiều nơi công suất trung bình mới đạt 30% nhưng giá vé máy bay tăng mạnh.

Kỳ nghỉ 2/9 kéo dài 4 ngày từ 30/8 đến 2/9 đang đến gần và các doanh nghiệp lữ hành nhấn mạnh Hà Nội sẽ là "điểm nóng" nhất khi nhiều khách có nhu cầu đến thủ đô xem lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Điều này lý giải giá vé khứ hồi các chặng đến Hà Nội tăng cao, ví dụ chặng TP HCM - Hà Nội giai đoạn 30/8-3/9 rẻ nhất khoảng 5 triệu đồng, giờ bay xấu. Nếu mua vé giờ bay đẹp, du khách phải trả tới 5,6-6,5 triệu đồng, tùy hãng - cao gấp 2 đến 3 lần ngày thường.

Vào các dịp lễ 2/9 trước đây, các khách sạn ở Hà Nội ở khu trung tâm thường trống nhiều. Nhu cầu chiêm ngưỡng lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 gây ra tình trạng khan hiếm phòng, đặc biệt ở những khách sạn vị trí đẹp. Phó tổng giám đốc Phạm Anh Vũ của công ty Du Lịch Việt cho biết nhiều khách sạn yêu cầu công ty phải đặt cọc toàn bộ chi phí phòng và không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

Tới ngày 12/8, dữ liệu của nền tảng đặt phòng dành cho đại lý Mustgo với hơn 2.000 đối tác khách sạn toàn quốc, cho thấy Hà Nội là tâm điểm của kỳ nghỉ 2/9 năm nay. Các khách sạn khu vực trung tâm như phố cổ hoặc gần Quảng trường Ba Đình đạt công suất 85-90% với phân khúc 4-5 sao và 80% với phân khúc 3 sao.

Phố cổ Hà Nội hồi tháng 2. Ảnh: Phạm Chiểu

Ở khu vực miền Bắc, ngoài Hà Nội, Sa Pa cũng là cái tên nổi bật với công suất phòng phân khúc 3 sao đạt khoảng 65% cho giai đoạn 31/8-2/9. Phân khúc 4 sao gần như kín phòng trong ngày 30/8 và 31/8. Phân khúc 5 sao có công suất trung bình 65% trong cả bốn ngày nghỉ. Tuy nhiên, nhu cầu khách đi Sa Pa vẫn chủ yếu trong hai ngày đầu kỳ nghỉ.

Công suất phòng ở Quảng Ninh hiện chưa đột biến, tốc độ lấp phòng tại trung tâm thành phố Hạ Long cũ còn chậm. Theo Mustgo, lượng đặt phòng dự kiến tăng nhanh trong khoảng một tuần trước ngày lễ.

Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận lượng đặt phòng sớm cao do lợi thế di chuyển tiện lợi bằng xe cá nhân. Hầu hết khách sạn 4-5 sao ở hai điểm này đều đạt công suất tới 80% cho ba ngày nghỉ lễ 30/8 đến 1/9 - riêng 2/9 kém hơn do là ngày nghỉ cuối.

Trong khi đó, hai điểm đến được yêu thích bậc nhất dịp hè là Đà Nẵng và Hội An hiện mới đạt công suất 20-30% cho hầu hết phân khúc. Giá vé máy bay là rào cản cho khách khi đang ở mức cao - khoảng 3,8-4 triệu đồng khứ hồi nếu đi từ Hà Nội và từ 3,4 triệu đồng nếu đi khởi hành ở TP HCM. Mức giá này cao ngang dịp cao điểm hè.

Đại diện Mutsgo nói thêm các số liệu về công suất phòng thấp hiện chưa phản ánh rõ tình hình du lịch 2/9 vì đa số sẽ đặt phút chót.

Ở khu vực phía nam, Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt - ba điểm du lịch bằng xe cá nhân, xe khách phổ biến với du khách TP HCM - cũng chưa ghi nhận lượng đặt phòng đột biến. Du khách có xu hướng đặt giờ chót nên Mustgo dự báo các điểm vẫn có khả năng tăng tỷ lệ đặt phòng trong tuần tới - đặc biệt ở Phan Thiết nhờ hạ tầng du lịch ổn định, thời tiết đẹp.

Du khách vui chơi thư giãn trên bãi biển Mũi Né (Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng) trong tháng 7. Ảnh: Việt Quốc

Trong khi đó, hầu hết khách sạn ở Phú Quốc đã bỏ phụ thu dịp 2/9 do khách nội địa thấp. Phân khúc 5 sao với lượng phòng lớn cả khu vực Bắc Đảo, Nam Đảo có công suất hiện đạt khoảng 30%. Phân khúc 4 sao Bắc đảo, trung tâm như Seashells Phu Quoc Hotel & Spa đạt khoảng 60% cho các đêm 30/8, 31/8 và 1/9. Phân khúc resort, villa khu vực Nam cũng đạt công suất khoảng 40%.

Tuy tỷ lệ đặt phòng chưa cao, giá vé máy bay đi Phú Quốc bắt đầu "nóng" hơn. Giá vé khứ hồi giai đoạn 29/8-2/9 vào khoảng 5,4-8 triệu đồng, tùy hãng và giờ bay. Mức giá này cao như các điểm Tết Âm lịch hay kỳ nghỉ 30/4, thường bị đánh giá đắt hơn tour đi Trung Quốc, Thái Lan.

Theo đại diện Du Lịch Việt, giá vé máy bay hiện cao ở hầu hết các điểm đến phổ biến dù nhu cầu chưa bùng nổ là "hoàn toàn bình thường". Nguyên nhân là các hãng bay tính kỳ nghỉ lễ 2/9 là giai đoạn cao điểm, khiến các hãng lữ hành không lấy được series vé (chùm vé giá tốt cho lữ hành) và chỉ có thể mua trực tiếp vé như khách lẻ. Dải giá thấp cũng bị đóng, thường chỉ còn vé phổ thông trở lên.

Vào bất kỳ dịp nào du khách cũng có thể mua được vé máy bay với giá hợp lý nếu lên kế hoạch sớm. Tuy nhiên, trong các dịp lễ Tết, hiệu ứng du lịch khiến hàng không dễ chịu cảnh "lệch đầu", chiều đi tăng cao nhưng chiều về không có khách. Do đó, giá vé các dịp cao điểm thường được neo ở mức cao để giải quyết vấn đề này.

Năm nay, ông Vũ đánh giá du lịch nội địa chiếm ưu thế hơn so với cùng kỳ nhờ chuỗi sự kiện lớn mặc dù giá tour tăng 10 % do vé máy bay các tuyến tăng. Tỷ lệ tour nội địa ở công ty chiếm hơn 60% so với tour outbound trong dịp lễ 2/9. Sự thu hút của tuyến Miền Bắc cộng thêm với các sự kiện lịch sử, văn hóa lớn khiến một bộ phận khách hàng chuyển dịch sang tour nội địa để tận hưởng không khí lễ hội, sự kiện đặc biệt.

Tú Nguyễn - Tâm Anh