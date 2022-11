Đất nền phía Nam ế khách

Quý III, sức mua đất nền tại TP HCM và vùng phụ cận yếu dần, tỷ lệ hấp thụ giảm 50-60%, kém nhất kể từ đầu năm.

Ghi nhận của VnExpress, tại nhiều sàn địa ốc và môi giới, quý III, giao dịch đất nền tại TP HCM và vùng phụ cận sụt giảm mạnh so với quý trước. 3 tháng qua nguồn cung đất nền thứ cấp (nhà đầu tư mua đi bán lại) tại TP HCM chủ yếu là rổ hàng cũ phân bổ tại các huyện ven đô đều ghi nhận tình trạng trầm lắng.

Anh Nguyên, môi giới đất nền lẻ tại 2 khu Nhà Bè và Bình Chánh, cho biết quý II, anh vẫn có 4 giao dịch thành công nhưng sang quý III không bán được sản phẩm nào dù lượng đất nền khách ký gửi khá nhiều. "Ngay cả khi chủ đất để lại lời nhắn có thể bớt lộc 5-7% thậm chí 10%, người mua vẫn dè dặt thăm dò, một số khách muốn mua lại xoay tiền không kịp do khó tiếp cận vốn vay", anh Nguyên cho hay.

Trong khi đó, ông Hàn, môi giới đất nền tại huyện Củ Chi chia sẻ, giao dịch đất nền lẻ trên huyện đảo này giảm hơn 60% so với đầu năm, kéo dài đà giảm hồi quý II. "Các chủ đất xả hàng sẵn sàng thương lượng mặc cả nhưng bên mua có tâm lý chờ đợi nên thanh khoản chững lại", ông Hàn kể.

Lãnh đạo một sàn địa ốc phân phối đất nền tại Long An cho biết, giao dịch đất nền quý III tại khu vực giáp ranh với TP HCM như Bến Lức đã giảm mạnh khi lượng booking chỉ bằng 30% giai đoạn đầu năm. "Việc giải ngân vốn vay để mua bất động sản tại các ngân hàng đã giảm đến 90% so với quý I năm nay khiến thanh khoản thị trường sa sút vì hụt dòng tiền", ông nói.

Thị trường bất động sản liền thổ huyện Nhà Bè. Ảnh: Quỳnh Trần

DKRA Việt Nam cho biết, trong quý III, nguồn cung đất nền mới chào bán ra thị trường TP HCM và các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã giảm tốc trong quý III, chỉ bằng 34,4% so với quý trước. Tuy nguồn cung điều chỉnh mạnh, sức hấp thụ cũng xuống thấp. Tiêu thụ nguồn cung đất nền mới tại các tỉnh phía Nam chỉ đạt khoảng 52% rổ hàng, giảm 77,8% lượng giao dịch so với quý trước và là mức kém nhất kể từ đầu năm 2022.

Dữ liệu trực tuyến của trang Batdongsan cho biết, quý III mức độ quan tâm đến đất nền cả nước đã giảm 29% so với đầu năm. Ở khu vực phía Nam, lượng tìm kiếm thông tin đất nền tại các tỉnh Bình Phước giảm 53%, tại TP HCM, huyện Bình Chánh và Củ Chi ghi nhận mức độ quan tâm đến đất nền giảm 19-46%.

Ông Nguyễn Lộc Hạnh, Tổng giám đốc Công ty Ngọc Châu Á, nhìn nhận thị trường bất động sản liền thổ, trong đó có đất nền các tỉnh phía Nam đã giảm tốc mạnh trong quý III vừa qua. Nguồn cung tung ra ít hơn và sức hấp thụ cũng tuột dốc.

Lượng giao dịch đất nền sụt giảm trên thị trường sơ cấp chủ đầu tư chào bán lần đầu chủ yếu do thị trường thiếu hụt dòng tiền. Trong khi đó, giao dịch thị trường thứ cấp sụt giảm do tâm lý thị trường xuống thấp. Người mua đang có xu hướng giữ tiền mặt và chờ đợi nhiều hơn.

Theo ông Hạnh, quý IV tới là giai đoạn đầy khó khăn thách thức đvới thị trường bất động sản nói chung và đất nền nói riêng. Vì vậy thanh khoản đất nền có thể tiếp tục suy giảm cuối năm.

Vũ Lê