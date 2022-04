Đất nền Long An dẫn đầu giá và nguồn cung vùng ven TP HCM

Theo báo cáo thị trường đất nền phía Nam năm 2021 của DKRA Vietnam, Long An và Đồng Nai là 2 tỉnh dẫn đầu nguồn cung toàn thị trường với 68% tổng nguồn cung mới.

Trong đó, giá chào bán đất nền tại Long An đang thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn nhiều so với một số tỉnh thành khác. Cụ thể, tính đến quý cuối năm 2021, bình quân giá chào bán đất nền cao nhất tại Long An đạt 52,7 triệu đồng một m2, Đồng Nai ghi nhận 45 triệu đồng một m2 còn Tây Ninh và Bình Dương đạt 15-25 triệu đồng một m2. Khảo sát này dựa trên giá chào bán của nguồn cung đất nền mới công bố.

Đất nền Long An thiết lập mặt bằng giá mới với nguồn cung dẫn đầu thị trường phía Nam. Ảnh: Trường Thịnh

Quỹ đất tại TP HCM ngày càng thu hẹp, chỉ có 2 dự án mở bán mới, cung cấp ra thị trường khoảng 98 sản phẩm, bằng 17% so với năm 2020. Các nhà đầu tư dần mở rộng thị trường ra các tỉnh thành giáp ranh. Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành nguồn cung chủ lực, là thủ phủ của thị trường đất nền vùng ven. Trong đó Long An dẫn đầu thị trường đất nền phía Nam với 3 dự án mở bán (một dự án mới, 2 dự án thuộc giai đoạn tiếp theo), cung cấp ra thị trường 353 sản phẩm, chiếm 54% tổng nguồn cung toàn thị trường cuối 2021.

DKRA cũng nhận định cùng với sự phục hồi của nền kinh tế sau dịch, thị trường bất động sản cũng sẽ sôi động trở lại.

Theo các chuyên gia, một trong những lý do để đất nền vùng ven có được sức hút và mức giá như vậy là ở việc hạ tầng giao thông đồng bộ, tăng khả năng kết nối vùng. Long An là một địa phương có những lợi thế như vậy.

Thời gian qua tỉnh Long An đã huy động nhiều nguồn lực để tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư. 14 công trình trọng điểm trên địa bàn các huyện: Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước với kinh phí đầu tư gần 5.900 tỷ đồng được triển khai trong giai đoạn 2015 – 2020. Các công trình này kết nối đồng bộ đến các khu, cụm công nghiệp, Cảng Quốc tế Long An, các tuyến giao thông của TP HCM.

Ngoài đồng bộ hạ tầng, Long An còn có chiến lược thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương cũng như kéo thêm dòng người lao động. Năm 2021, đây là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. Đến nay, tổng số dự án đăng ký trên địa bàn tỉnh là 1.124 dự án, vốn đăng ký 9.334,5 triệu USD, trong đó có 588 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn thực hiện khoảng 3.624 triệu USD.

Đón làn sóng đầu tư, nhiều dự án bất động sản trung cao cấp ở các khu vực Đức Hoà, Bến Lức, Cần Giuộc của Long An được triển khai nhằm hướng tới khách hàng là các chuyên gia tại khu công nghiệp. Một trong số đó là khu đô thị phức hợp Dragon Pearl. Dự án được quy hoạch bài bản theo mô hình compound, được thiết kế hiện đại, xây dựng với tiêu chuẩn mới về kiến trúc, thẩm mĩ, an ninh.

Dự án Dragon Pearl có 4 mặt giáp sông. Ảnh: Dragon Pearl

Đại diện chủ đầu tư Dragon Pearl cho biết, dự án có 4 mặt giáp sông, được phát triển theo hướng đô thị xanh - sạch - hiện đại. Sản phẩm đa dạng với 1.768 đất ở biệt thự và nhà phố liên kế, một khu chung cư cao tầng với tổng quy mô hơn 48 ha.

Dragon Pearl tọa lạc tại mặt tiền đường tỉnh lộ 10 rộng 6 làn xe, giáp ranh TP HCM và nối liền trung tâm thị trấn Đức Hòa, nằm trong tổng thể khu vực được quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh. Dự án như một cầu nối giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ. Khu đô thị Dragon Pearl tạo cơ hội cho nhà đầu tư nắm bắt tiềm năng gia tăng giá trị tại đô thị vệ tinh phía Tây TP HCM.

Khách hàng có thể tối ưu hóa lợi nhuận với hoạt động kinh doanh tại khu nhà phố thương mại. Ảnh: Dragon Pearl

Tại Dragon Pearl, chủ đầu tư phát triển hệ thống 15 tiện ích đặc sắc đáp ứng đầy đủ và hoàn hảo mọi nhu cầu từ mua sắm, giải trí, giáo dục, rèn luyện sức khoẻ. Sau khi hoàn thành, cư dân được hưởng trọn vẹn tiện ích nội - ngoại khu hiện đại, đa dạng từ trường học, bệnh viện, khu thể thao đa năng, trung tâm thương mại. Tất cả đều được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng đủ nhu cầu sống, giải trí, nghỉ dưỡng của cư dân và chuyên gia.

Yên Chi