Đất nền Đà Nẵng giảm 7% nguồn cung sơ cấp

Thị trường đất nền Đà Nẵng trong tháng 10 ghi nhận nguồn cung sơ cấp giảm 7% so với cùng kỳ, trong đó, nguồn cung mới rất ít.

Theo báo cáo của DKRA Consulting vừa công bố, nguồn cung đất nền giảm, trong đó 95% thuộc các dự án mở bán từ trước. Nguồn cung mới chỉ chiếm 5% tổng cung và giảm 87% so với tháng trước.

Sức cầu tăng hơn gấp đôi nhưng lượng giao dịch chỉ đạt 3% nguồn cung. Giá sơ cấp tăng bình quân 21%, chủ yếu ở các dự án có hạ tầng hoàn thiện, pháp lý rõ ràng. Ở thị trường thứ cấp, giá tăng khoảng 2%, dẫn dắt bởi các khu đô thị lớn, kết nối tốt.

Đất nền tại dự án Khu đô thị FPT, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Phân khúc căn hộ sôi động hơn với nguồn cung sơ cấp tăng 69% và nguồn cung mới gấp 2,7 lần cùng kỳ. Lượng tiêu thụ tăng 1,2 lần, tập trung tại các dự án mở bán mới. Hòa Xuân và Ngũ Hành Sơn chiếm 65% nguồn cung, song cơ cấu lệch mạnh về căn hộ cao cấp (82%). Giá sơ cấp nhìn chung ổn định, một số dự án tăng 3-5%.

Nhà phố, biệt thự và biệt thự nghỉ dưỡng tiếp tục trầm lắng. Nguồn cung sơ cấp giảm 8 - 19%, chủ yếu là hàng tồn; giao dịch ít, tập trung ở dự án pháp lý rõ ràng. Giá đi ngang, chủ đầu tư duy trì ưu đãi để kích cầu.

Phân khúc shophouse nghỉ dưỡng gần như "đóng băng", không phát sinh giao dịch. Giá giữ nguyên, ưu đãi duy trì nhưng niềm tin nhà đầu tư yếu.

Condotel ghi nhận nguồn cung sơ cấp tăng 17%, phần lớn từ dự án cũ; thanh khoản cải thiện nhưng còn thấp so với giai đoạn 2019. Giá ổn định, tuy nhiên triển vọng ngắn hạn vẫn hạn chế do pháp lý và tâm lý thị trường chưa cải thiện.

Nguyễn Đông