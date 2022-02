Đất nền, chung cư giá rẻ sẽ khởi động sớm sau Tết

Nhà giá rẻ đáp ứng nhu cầu ở thật và đất nền vùng ven phục vụ nhu cầu tích lũy sẽ khởi động sớm và được săn đón năm nay, theo Tổng giám đốc Công ty Phú Vinh.

Chia sẻ với VnExpress về triển vọng thị trường bất động sản TP HCM và vùng phụ cận, ông Phan Công Chánh, Tổng giám đốc Công ty Phú Vinh dự báo có 2 phân khúc: nhà giá vừa túi tiền nằm ở huyện ngoại thành hoặc tọa lạc tại các đô thị vệ tinh và đất nền vùng ven sẽ khởi động sớm sau Tết và hứa hẹn hút vốn nhiều trong năm nay.

Ông Chánh phân tích, đối với thị trường nhà chung cư, phân khúc nhà ở vừa túi tiền (bình dân) sẽ được săn đón vì thiếu hụt nguồn cung một khoảng thời gian dài trong bối cảnh nhu cầu an cư tại các đô thị rất lớn. Từ tháng 1/2022, phân khúc này đã có dấu hiệu khởi động tích cực khi nhiều doanh nghiệp công bố kế hoạch theo đuổi dòng sản phẩm căn hộ giá 20-25 triệu đồng một m2. Một nhánh khác của nhà giá rẻ là nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân nhiều khả năng sẽ tăng tốc khi được nhiều tỉnh, thành phố phía Nam quan tâm nhiều hơn trong năm nay.

Bên cạnh căn hộ giá vừa túi tiền khởi động sớm, đất nền tại các đô thị vệ tinh của TP HCM vẫn là động lực chính của thị trường phía Nam. Theo ông Chánh, nguồn cung bất động sản liền thổ tại TP HCM ngày càng hạn chế là một cơ hội để các tỉnh thành giáp ranh liên tục vươn lên dẫn dắt thị trường trong nhiều năm qua và xu thế này còn tiếp tục trong năm 2022.

Bất động sản khu Đông TP HCM tháng 2/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

CEO Công ty Phú Vinh dự báo, tâm điểm thị trường đất nền phía Nam sẽ là khu Đông TP HCM hoặc các đô thị vệ tinh tiếp giáp phía Đông Sài Gòn. Điểm nhấn mới của phân khúc này là các hạng mục hạ tầng giao thông sân bay Long Thành, cao tốc Dầu Giây - Liên Khương. Ở phía Nam TP HCM, Long An tiếp tục là thủ phủ đất nền khá lớn trong năm 2022.

Do lo ngại về trượt giá khi tiền được bơm ra thị trường qua các gói kích thích kinh tế và giải ngân đầu tư công, nhu cầu tích lũy tài sản gắn liền với đất làm kênh trú ẩn an toàn sẽ tăng lên trong năm nay. Đối với nhóm bất động sản liền thổ, đất nền có giá vừa túi tiền hơn so với nhà phố, biệt thự hay shophouse nên sẽ hút các dòng vốn quy mô trung bình khá trở lên.

Riêng phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng còn nhiều thách thức trong năm 2022 nhưng đã xuất hiện tín hiệu trở lại đường đua của nhiều dự án nghỉ dưỡng. Nhìn ở khía cạnh mở cửa du lịch trong nước và sắp tới cân nhắc mở cửa du lịch quốc tế, nối lại các đường bay thương mại, thị trường nghỉ dưỡng có thể khởi động khả quan hơn so với năm 2021, từ đó thúc đẩy đến việc đầu tư các loại tài sản nghỉ dưỡng cũng cải thiện so với năm ngoái.

Ông Chánh đánh giá, bối cảnh chung của thị trường đầu tư tài chính và bất động sản năm 2022 có quỹ đạo rất khác so với giai đoạn 2020-2021 do kỳ vọng đại dịch Covid-19 sẽ lắng dịu từ quý II/2022. Tuy vẫn còn tiềm ẩn biến số lớn là các biến chủng mới, với độ phủ vaccine cao tại Việt Nam hiện nay, thị trường đầu tư có thể kỳ vọng vào kịch bản khả quan hơn hai năm Covid trước.

Các rủi ro của thị trường giới đầu tư không nên xem nhẹ trong năm nay gồm có: nợ xấu tăng lên, các ngân hàng siết lại tín dụng cho bất động sản nên sẽ khó vay vốn đầu tư địa ốc hơn trước, vướng mắc pháp lý không thể tháo gỡ sớm và cần mất vài quý đầu năm chờ đợi, thanh khoản cũng đứng trước thách thức.

Ông Chánh chấm điểm các kênh đầu tư trên thị trường hiện nay ở mức khả quan. Bất động sản hứa hẹn một năm có dư địa tăng trưởng lớn nhờ hạ tầng bùng nổ, mức độ hấp dẫn khá cao đạt điểm 7/10. Đầu tư chứng khoán năm nay vẫn đạt mức hấp dẫn tốt 7/10. Trong đó, các ngành hưởng lợi từ kích thích kinh tế và đầu tư công sẽ hấp dẫn giới đầu tư tài chính. Dòng tiền vào thị trường chứng khoán năm nay dự kiến vẫn dồi dào.

Kênh gửi tiết kiệm mức hấp dẫn 6/10, lãi suất nhìn chung vẫn duy trì ở mức trung bình thấp 5-6% một năm. Ưu điểm của kênh này là tính ổn định, an toàn và thanh khoản cao. Kênh đầu tư vàng mức hấp dẫn 6/10, đây chỉ là kênh trú ẩn lạm phát chứ không được xem là kênh đầu tư hấp dẫn. Còn kênh đầu tư tiền số chỉ đạt mức hấp dẫn 5,5/10, nhiều khả năng thị trường này phải đối mặt với một năm khó khăn khi mức độ dao động ngày lớn.

Vũ Lê