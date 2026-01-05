Đặt lưng ngủ ngay - dấu hiệu cơ thể đang kêu cứu

Nhiều người lầm tưởng đặt lưng ngủ ngay là tốt, song bác sĩ cảnh báo đây có thể là dấu hiệu cơ thể kiệt sức hoặc mắc chứng ngưng thở khi ngủ.

Theo các chuyên gia y tế, đi vào giấc ngủ quá nhanh thường là tín hiệu cho thấy cơ thể đang kiệt quệ, buộc não bộ kích hoạt chế độ "tắt nguồn cưỡng bức". Tình trạng này phổ biến ở người thức khuya triền miên, chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi ngày.

Giấc ngủ kiểu này giống như việc "vá víu" tạm thời, khiến cơ thể thiếu hụt nghiêm trọng giai đoạn ngủ sâu. Hậu quả là người bệnh càng ngủ càng mệt, suy giảm trí nhớ và hệ miễn dịch suy yếu.

Ngủ ngay lập tức chưa hẳn là biểu hiện của giấc ngủ ngon. Ảnh: Aboluowang

Tốc độ chìm vào giấc ngủ quá nhanh (dưới 5 phút) cũng cảnh báo hai bệnh lý:

Chứng ngủ rũ (Narcolepsy): Người bệnh buồn ngủ không thể cưỡng lại vào ban ngày, có thể gật gù ngay khi đang ăn, đi bộ hoặc làm việc.

Ngưng thở khi ngủ: Do thiếu oxy não ban đêm, cấu trúc giấc ngủ bị phá vỡ. Người bệnh dễ thiếp đi nhưng chất lượng giấc ngủ rất thấp, dẫn đến sự lờ đờ, mất tập trung vào hôm sau.

Một giấc ngủ tiêu chuẩn cần đảm bảo chu kỳ hoàn chỉnh, gồm 20% giấc ngủ REM (chuyển động mắt nhanh) và 80% NREM (không chuyển động mắt nhanh). Để kiểm tra chất lượng nghỉ ngơi, bạn có thể dựa vào 5 tiêu chí:

Thời gian đi vào giấc ngủ: Lý tưởng nhất là 10-30 phút sau khi nằm. Nếu ngủ quá nhanh (vài phút) hoặc trằn trọc quá lâu (hơn một tiếng), cơ thể đang gặp vấn đề. Thời lượng ngủ nên duy trì 6-9 tiếng mỗi ngày.

Chất lượng giấc mơ: Người ngủ ngon thường ít gặp ác mộng hoặc tỉnh giấc giữa chừng. Nếu mơ cả đêm, hay giật mình, giấc ngủ của bạn chưa đủ sâu.

Trạng thái khi thức dậy: Nếu có thể rời giường nhanh chóng, cảm thấy sảng khoái là dấu hiệu tốt. Ngược lại, thói quen ngủ nướng hay cảm giác uể oải chứng tỏ bạn chưa được nghỉ ngơi thực sự.

Hiệu suất làm việc: Sự tỉnh táo, tập trung ban ngày phản ánh chất lượng giấc ngủ đêm trước. Hay quên, lơ đễnh là dấu hiệu cảnh báo cần điều chỉnh sinh hoạt.

Độ sâu giấc ngủ: Ngủ một mạch đến sáng, không bị đánh thức bởi tiếng động nhỏ cho thấy bạn đã có đủ thời gian ngủ sâu để phục hồi năng lượng.

Bảo Nhiên (Theo Aboluowang)