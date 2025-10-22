'Đặt khoa học, công nghệ ở trung tâm chiến lược phát triển quốc gia'

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, đất nước bước vào kỷ nguyên mới, phải đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở vị trí trung tâm chiến lược phát triển quốc gia.

Tại Hội nghị tuyên truyền về đột phá phát triển Khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đối với các tỉnh thành miền Nam, tổ chức ngày 22/10, ở Vĩnh Long, ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đặc biệt nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bối cảnh phát triển hiện nay.

Ông cho biết Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ đạo đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững; hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, phát huy nguồn lực trí tuệ và sáng tạo của con người Việt Nam, coi đây là yếu tố then chốt để kiến tạo nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị, ngày 22/10. Ảnh: An Bình

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là hoàn thiện thể chế, chính sách và công cụ thực thi Nghị quyết 57. Các tỉnh, thành Nam Bộ cần chủ động phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương để cụ thể hóa các nội dung của Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 vào chương trình hành động của địa phương.

Ông Đạt cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh cơ chế đặt hàng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa Nhà nước - viện, trường - doanh nghiệp; huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Kế đến là đổi mới mô hình quản lý, điều phối và đánh giá hiệu quả thực hiện Nghị quyết 57; chuyển từ cơ chế "chỉ đạo hành chính" sang cơ chế "quản trị theo dữ liệu và kết quả". Đồng thời cần phát triển và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Đối với Đồng bằng sông Cửu Long, ông Đạt nhấn mạnh đây là vùng kinh tế trọng điểm, giữ vai trò chiến lược về an ninh lương thực, năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh của cả nước. Nhưng đây cũng là khu vực chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, thiếu hụt lao động và yêu cầu tái cấu trúc sản xuất. "Vì vậy, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là chìa khóa để vùng này chuyển đổi mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và tính bền vững", ông nói.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu tại sự kiện. Ảnh: An Bình

Còn Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu cho biết thực hiện Nghị quyết 57, địa phương đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tại Vĩnh Long, cơ chế, chính sách về lĩnh vực này được điều chỉnh, bổ sung theo hướng khuyến khích xã hội hóa, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế. Phong trào "bình dân học vụ số" được triển khai rộng rãi, thu hút gần 96.000 lượt học viên tham gia, tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và người dân. Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (PII) của tỉnh năm 2024 đạt 32,29 điểm, xếp hạng 3/5 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và xếp hạng 21/34 tỉnh, thành trong cả nước.

Theo ông Lâu, tại Vĩnh Long hoạt động chuyển đổi số cũng thể hiện rõ nét trong các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp ứng dụng thành công phần mềm quản trị, tự động hóa dây chuyền sản xuất, đưa sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh lên các sàn thương mại điện tử uy tín, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu. Nhiều mô hình nuôi tôm công nghệ cao, nông nghiệp sạch, an toàn đã đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Các địa phương trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt chính quyền điện tử, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư và mở rộng quy mô nền kinh tế.

Tại hội nghị, Đại diện Ban chỉ đạo quốc gia thực hiện Nghị quyết 57 cho biết, sau 9 tháng thực hiện Nghị quyết đã đạt kết quả bước đầu quan trọng. Cụ thể như kiến tạo nền tảng thể chế và pháp lý; xác lập phương thức chỉ đạo, điều hành mới; xây dựng, kết nối và làm sạch các cơ sở dữ liệu quốc gia; xác định công nghệ chiến lược, hạ tầng số từng bước được định hình, nhất là Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 được đưa vào vận hành.

Các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ số phục vụ người dân, doanh nghiệp bước đầu có chuyển biến thực chất. Lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đã xác định được các điểm nghẽn để tập trung chỉ đạo, tháo gỡ...

An Bình